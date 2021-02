Conforme a los criterios de Saber más

La fecha era 20 de enero del 2020. A las 8:30 de la noche, el Dr. George Díaz, el jefe del Programa de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico Regional Providencia de Everett (Washington), recibió una llamada urgente a su hogar que le alteró los planes. Del otro lado de la línea le informaban que su institución estaba por admitir al primer caso confirmado de COVID-19 en EE. UU. El médico, nacido en Nueva York de padres peruanos, de inmediato se puso en el control de la situación. Lo había ensayado varias veces con su equipo, en el hipotético escenario de un brote de ébola.

Con ayuda de robots, Díaz fue monitoreando en los días siguientes al enfermo, desde una habitación aparte, para prevenir el contagio. Decidió utilizar Remdesivir, un antiviral aprobado actualmente como tratamiento contra el COVID-19 en EE. UU. “Su estado clínico mejoró, la fiebre bajó y pudo quitársele el oxígeno”, refirió entonces. El docente y profesor honorario de posgrado de la Universidad Nortbert Wiener, se enfrentó así al mayor reto de su carrera, en tanto su historia se difundió en CNN, en FOX News, además de revistas como TIME.

- Le tocó atender al paciente 0 en Estados Unidos. ¿Diría que su vida cambió desde ese momento?

Mi vida cambió bastante. Ya sabíamos lo que pasaba en Wuhan y por eso nos estábamos preparando para la posibilidad de que tengamos pacientes de COVID-19. Mi hospital está en la costa oeste de los EE. UU. y tenemos una comunidad muy grande de China, así que nos anticipamos a la posibilidad de que tengamos pacientes así. Empezamos a hacer muchas preparaciones y cuando nos llamó la CDC, ya habíamos hecho muchas prácticas. Mi vida cambió bastante porque en ese momento empezamos a ver esta pandemia de primera mano. Desde esa época hemos estado muy ocupados con diferentes proyectos, hicimos muchos ensayos científicos con terapias para manejar la pandemia.

- Ha empezado una nueva cuarentena en Perú, aunque muchos sectores insisten en que estas no sirven...

Las cuarentenas por supuesto que sirven. Si se examina cualquier brote en países en donde se han hecho se notará que, después de algunas semanas, el número de contagios, hospitalizaciones y muertes bajan. Ahora, aplicarlas es difícil siempre para cualquier comunidad, especialmente en lugares en donde la gente no tiene recursos, pero desde luego que funcionan.

- ¿De qué forma se puede aplicar mejor una cuarentena?

Si se usa mascarilla y se mantiene la distancia social, el número de contagios baja. Los lugares en los que se aplican las cuarentenas también importan. En un estudio de la Universidad de Stanford se encontró que en los restaurantes había un porcentaje alto de infectados y por esa razón, en Washington, hicimos una cuarentena hace poco. Se cerró restaurantes y gimnasios. Pero tiene que haber un plan. Hay que apoyar a los negocios, por ejemplo, como comida para llevar.

- En una conferencia noté que muchos médicos peruanos le preguntaban por la ivermectina y cómo recetarla. ¿Esta se recomienda allá?

Nosotros nos guiamos por lo que dice centros especializados, como la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, y ninguno recomienda ivermectina. Estudios grandes para probar su efectividad no existen. Solo hay estudios pequeños, testimoniales, pero nada más. Se está haciendo ensayos y hasta ahora no se ha determinado nada y por eso no se usa en EE.UU. Hay incluso tratamientos que tienen “autorización de emergencia” aquí, como el plasma o los anticuerpos monoclonales, pero ni en esos casos se considera a la ivermectina.

En el A.H. Virgen del Carmen de Chincha grupos de vecinos reciben el antiparasitario con la creencia de que se inmunizan contra el coronavirus. (Renzo Salazar / @photo.gec)

- Otro fármaco del que se hablaba mucho hasta hace un tiempo, recomendado por el ex presidente Donald Trump, era la hidroxicloroquina. ¿Cuál es su status ahora?

Sí, han habido muchos estudios que indican que la hidroxicloroquina no sirve. Incluso hay un estudio muy grande, en Inglaterra, que ha determinado que no sólo no funciona sino que es posible que haga daño. Por un tiempo, en EE.UU. se usó este medicamento. Por el apoyo del presidente Trump recibió una autorización de emergencia. Pero, cuando salieron los nuevos estudios, se retiró este fármaco y no se usa nunca.

- ¿Y qué me puede decir del dióxido de cloro?

No creo que eso sea saludable de ningún modo. En EE.UU. no he escuchado que alguien lo use. Hay tratamientos que existen por todas partes y que pueden hacer mucho daño. Eso es un peligro.

Autoridades y organismos médicos no recomiendan el consumo de dióxido de cloro en personas, pues al tratarse de un compuesto químico, puede causar graves daños a la salud. (Foto: EFE).

- La vacuna de Sinopharm que llegó a Perú ha despertado sospecha en algunos por su 80% de efectividad, comparada con el 95% que da Pfizer. ¿Es una mala vacuna?

No. La mejor forma reducir contagios es a través de las vacunas porque no solo inmunizan sino previenen que se desarrolle enfermedad grave. En el caso de la vacuna de Sinovac, de Brasil, su efectividad es de 50% para contagio, pero 100% segura para prevenir infección severa. Las vacunas ayudan a reducir el número de personas que van al hospital, el de muertes. En el Perú el 90% de población aún está en riesgo de contagio. Y si no se corta la circulación del virus, este se hace más fuerte, evoluciona.

- ¿Por qué se hizo doctor?

Mis padres son de Perú. Mi papá es de Celendín, Cajamarca, y mi mamá de Lima. Ellos se conocieron cuando eran estudiantes en San Marcos, a finales de los años sesenta, y luego se fueron a vivir a Nueva York. Siempre me hablaban de la importancia de estudiar. Escogí infectología porque tenía familiares en Perú y tenían infecciones de tuberculosis y me interesaba leer y estudiar sobre esa enfermedad.

- Siendo usted hijo de peruanos, ¿qué tanto de Perú se respiraba en su casa?

¡Todo! En casa hablamos español, comemos comida peruana. Mi papá canta y toca la guitarra. Escuchamos siempre la música del Perú. Cuando estamos en casa, siempre íbamos a misa. Teníamos un grupo en Seattle dedicado al Señor de los Milagros y también tenemos una selección peruana de fútbol en Seattle, en la que soy mediocampista. Jugamos con otros países. Mi familia es de la U.

El mes pasado, el Dr. George Díaz recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer. (Foto: archivo personal).

- ¿Y ha venido al Perú?

Sí, hace 15 años. Mi idea era viajar este año con mi familia, mis hijos ahora que están un poco más grande, pero no se pudo por la pandemia. Quiero hacerles conocer el Perú.

- ¿Qué solución se le ve a esta pandemia?

Para el Perú todo depende si se pueden unir sobre la vacuna. Es la única forma de poder salir de la pandemia. Si todo el Perú no lo hace junto, como una comunidad que es, esto va a continuar.

DATOS:

George Díaz es jefe del Programa de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico Regional Providencia de Everett, ubicado en Washington, Estados Unidos, y profesor en la Washington State University.

Es profesor internacional de posgrado de la Universidad Norbert Wiener.

Hace un año, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) escogió el Providence para tratar al paciente cero porque allí el Dr. Díaz tenía un equipo preparado para la ocurren- cia de una crisis sanitaria a causa de un virus. //

