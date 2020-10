2/9

Decenas de personas se dirigen al trabajo en autobuses y motocicletas en el Parque Industrial Van Trung en el distrito de Viet Yen, provincia de Bac Giang, Vietnam. No hace mucho, la provincia de Bac Giang era una de las regiones más pobres del país, ahora funcionarios en el área rural al norte de Hanoi, reciben a representantes de Apple Inc. y Hon Hai Precision Industry Co. El crecimiento de la inversión extranjera casi se duplica cada año, incluso durante la pandemia de coronavirus, y la provincia pronostica el valor de las exportaciones este año alcanzará los $ 11 mil millones, un salto de más de diez veces en cinco años. (Foto: Linh Pham/Bloomberg)