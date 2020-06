El fútbol peruano volverá en breve según los acuerdos entre FPF, Minsa y Palacio de Gobierno, pero que esa brevedad no signifique olvido. De lo poco bueno y de lo muy malo, que sobra. Breve selección de noticias que ocurrieron en estos 80 (primeros) días de cuarentena en el fútbol peruano y que conviene recordar para refrescar la memoria.

De los que lo extrañan y de los que, sin conocerlo, lo odian.

Gareca, la selección, su futuro

Hace 200 días exactos, la selección peruana jugó su último amistoso. Perdió 1-0 ante Colombia. La paralización del fútbol mundial por la pandemia ha traído tres consecuencias que aquí se enumeran, sin orden de importancia: 1) Quedaron suspendidas las fechas FIFA de marzo y junio y, según declaraciones de Agustín Lozano en Al Ángulo de Movistar Deportes, las Eliminatorias empezarán en setiembre. 2) Se cumplieron 50 años del primer Mundial al que Perú clasificó luego de ganar su derecho en cancha -y qué cancha, la Bombonera- sin que haya los señores mundialistas desfilen invitados por todos los sets de TV, cosa que se extraña. 3) Ricardo Gareca cambió su habitual sosiego, su calma zen y su rostro bien afeitado por un look extravagante desde el discurso y la barba:

“El Presidente de la República dijo que esto se reactiva en junio. ¿Cuándo en junio? El 30 de junio no nos sirve para reactivar el fútbol”, le dijo a El Comercio hace una semana, bastante preocupado y hasta furioso.

Se dejó la barba “hasta el día en que vuelva a salir para trabajar” (sic) y adoptó una perrita, Almendra.





El fichaje más caro desde Farfán

El 18 de abril, un mes después del anuncio de la cuarentena y el Estado de Emergencia Nacional, el club Alianza Lima hizo oficial la venta del joven seleccionado sub 17 Kluiverth Aguilar al Manchester City, uno de los clubes más poderosos de Europa. Cito: “Es la transferencia más importante del fútbol peruano a Europa en los últimos años y la primera que realizará la institución blanquiazul a la Premier League de Inglaterra en toda su historia”. Las cifras extraoficiales son millonarias: más de 2 millones de dólares . Los clubes que no miran a sus divisiones formativas con real cuidado, con orden, con visión no solo hacen mal, son idiotas.

El City Football Group adquirió el pase del lateral peruano Kluiverth Aguilar🇵🇪, de 16 años. Recién se irá de Alianza Lima para la temporada 21/22. Tiene 9 partidos en el primer equipo pic.twitter.com/Irme81i2sD — VarskySports (@VarskySports) April 19, 2020

Caos, desastre, administraciones, deudas: la 'U'

Con la salida de Solución y Desarrollo de la administración concursal de Universitario, este club, tan antiguo como maltratado, tan querido como hundido, adquirió en estos 80 días de cuarentena otro récord, mucho menos celebrado que sus 26 títulos, claro: la institución que más administraciones temporales/concursales ha tenido en la historia del país, y lo peor, sin haber solucionado nada. A saber: Norma Polti de SGL Consulting SAC (un día), Right Business de Rocío Chávez y Ayar López Cano (2012 a 2014), la administración Fernando Bravo de Rueda (2014), Solución y Desarrollo (primera vez), la administración Carlos Moreno (2017-2019), Solución y Desarrollo (segunda vez, meses del 2020) y ahora nuevamente la administración Moreno.

En el medio, los hinchas. En el medio, el equipo profesional y todas sus categorías. En el medio, un Plan de Reestructuración que todavía no está en marcha. En el medio, una deuda que ya alcanzó los 562 millones de soles.

El récord del Cusco FC

Real Garcilaso, el club cusqueño que ocupó el lugar que Cienciano había dejado post Sudamericana 2013 y su despilfarro, también ocupó las honorables páginas de los récords nacionales que traspasan fronteras. Según el portal CIES Football Observatory, el nuevo Cusco FC ocupa el segundo deshonroso lugar en Sudamérica de los clubes que más cambian de entrenador. Como calzoncillos, digamos. En total, 16 entre 2015 y 2019: Mariano Soso, Tabaré Silva (2 veces), Jorge Espejo, Wilmar Valencia, Duilio Cisneros, Gustavo Coronel, Marcelo Grioni, Óscar Ibáñez, Héctor Tapia, Víctor Reyes, Juan Reynoso y Javier Arce.

¿Qué club lo supera? El boliviano Real Potosí, un club joven como el Cusco FC, fundado en 1988, que coleccionaba deudas. Una vez, en 2014, el plantel tenía una deuda de 3 meses, se juntaron en la Plaza de los Conciertos de Potosí, vestidos con ropa informal y acompañados de sus hijos y esposas. De ahí fueron caminando hacia el estadio Víctor Agustín Ugarte en donde decidieron jugar el partido, con otra camiseta, y ganaron. La historia está mejor documentada aquí.

“Hay muchachos que no tienen ni para el pasaje y se van caminando a los entrenamientos”, denunció un jugador entonces. Somos pueblos hermanos, sin duda.





