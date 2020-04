No hay app que dé pistas sobre cómo llegar ahí. Ni Waze ni Google Maps reconocen la Asociación Nuestra Señora del Carmen. Queda en Castilla, Piura, y solo una persona con real conocimiento de ese distrito norteño podría acercarse sin necesidad de usar un mapa virtual. Piura, que no es solo la Piura que hace cola para comprar cerveza o es la tercera región del país con más casos de coronavirus (960, hasta hoy).

Es también la región de ellos, los vecinos de la Nuestra Señora del Carmen, que no salen de sus casas ni siquiera para ver si alguien viene con ayuda.

En este alejado centro poblado no hay calles, ni veredas, ni pistas. Las casas están hechas de esteras y triplay. Fuera de ellas no se ve ni un alma. Son las 5:00 p.m., el país está en Toque de Queda, pero igual sorprende. Estas personas no trabajan hace más de 40 días y viven en condiciones difíciles, pero obedecen las órdenes del presidente Martín Vizcarra. Mientras otros hacen irresponsable cola para comprar cerveza, ellos cumplen con el aislamiento social.

Muchos no han sido considerados para el bono 380 y su única esperanza es recibir una canasta básica de alimentos. De esas que prometió el mandatario en una de sus tantas conferencias diarias. Hoy es su día de suerte. Un camión y dos 4x4 con el logo del Municipio de Castilla se han hecho presentes. Un señor, que dijo su apellido (Yarlequé) al ser consultado por su nombre, se emocionó hasta las lágrimas cuando cogió el paquete que contiene arroz, atunes, fideos y otros víveres de primera necesidad. Casi no podía hablar, pero igual quería dar un mensaje. "Espero que también puedan ayudar a mis vecinos y a todas las personas que lo necesiten", dijo.

Piura es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. Después de Lambayeque, es la provincia del norte del país que más casos cuenta. Los hospitales no están en buen estado, todos los días circulan videos de personas tambaleando en las calles -como ese apocalipsis que vemos en Ecuador- y por momentos parece que todo estuviera como si nada: motos lineales, taxis, mototaxis y personas salen a las calles como si no estuviéramos en Estado de Emergencia.

Pese a que casi todo lo que se ve -vía TV, periódicos y redes sociales- en relación a esta región es negativo, la ayuda está llegando y a zonas muy alejadas. A varios kilómetros de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, en el asentamiento humano El Indio, uno de los más necesitados, un fotógrafo de la agencia internacional AFP (Agencia France-Presse) es testigo de un operativo que empezó 4:00 p.m., culminó 8:00 p.m. y en el que se entregaron más de 150 canastas a familias vulnerables. Es una solidaridad silenciosa. Es fácil de explicar su presencia ahí: basta con dar una mirada rápida a las manzanas que están más escondidas. El hambre no espera ninguna cuarentena.

Es cierto, no todas las caras son de felicidad: hay a quienes no les toca. Para ellos, paciencia. Y quédense en sus casas, por favor.

