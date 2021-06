Conforme a los criterios de Saber más

Con la segunda ola de COVID-19 desplomándose cada día, y sin descuidar las precauciones ante el posible arribo de una tercera, pone de buen humor que poco a poco se vayan ganando los espacios para el arte que nos quitó el coronavirus. El último de ellos es el Teatro Municipal de Lima, majestuosa construcción de 1915, que abre hoy martes sus puertas para una función piloto con público, la primera de este tipo desde que se decretase la pandemia en marzo del 2020.

La función no estará abierta al público en general sino será para invitados, debido a su carácter de prueba. “Por primera vez, luego de estar cerrado para el público por más de un año, se contará con la presencia de vecinos y vecinas de las asociaciones participantes de los programas municipales, quienes disfrutarán de este espectáculo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad”, indicó la comuna limeña ayer sobre esta experiencia, que se tomará de base para la posterior reapertura de la sala a futuro.

El Municipal, que inició funciones primero como Teatro Forero en 1920 y que fue víctima de un gran incendio en 1998 que causó grandes daños, se abrirá a manera de ensayo en el marco del Día de la Canción Andina, con un espectáculo a cargo de Amanda Portales, Karito Collazos y el elenco del Ballet Folklórico Municipal de la MML.

El lento resurgir de los teatros en la pandemia

Los teatros han tenido en los últimos meses un lento resurgir de sus funciones presenciales, desde que se autorizara su funcionamiento en diciembre pasado. El retorno al teatro presencial ha sido un reto para los hombres de tablas quienes deben equilibrar sus propuestas escénicas a la expectativa de una taquilla reducida, en vista de los aforos permitidos y la natural reticencia de algunos a volver a las salas por miedo.

Después de un año paralizado, el teatro Británico volvió a abrir sus puertas en abril con la obra "Yo Cinna", que tuvo al actor y ex Primer Ministro Salvador del Solar como protagonista. Director, Lucho Tuesta

En el último año el teatro intentó ajustarse a la nueva normalidad y mudar su espacio natural de las tablas a la virtualidad de las obras por Zoom, que no a todos convencieron. En abril empezaron las primeras experiencias mixtas, con obras desarrolladas en vivo y en un escenario (no en la sala de tu casa, digamos) pero sin público, nacidas para ser trasmitidas. Así vimos en La Plaza No voy a salir, escrita y dirigida por Chela De Ferrari y en El Británico el monólogo Yo, Cinna, con la actuación de Salvador del Solar.

Ya con público asistente, la Alianza Francesa presentó el mes pasado El Señor Armand, Alias Garrincha, un monólogo con la actuación de Miguel Iza que duró algunas semanas y fue una experiencia positiva para el futuro del teatro como modelo presencial. El Auditorio La Cúpula, del Jockey Plaza, también viene presentando obras como Ay amor, con protocolos de seguridad que incluyen toma de temperatura, alcohol en gel, grupos de tres sillas separadas con un metro de distancia, desinfección con rayos UV.

Miguel Iza en "El Señor Armand, Alias Garrincha", obra de teatro con público asistente que se presentó en la Alianza Francesa de Lima

Así serán los protocolos de bioseguridad para la función con público en el Teatro Municipal:

El público invitado presentará los resultados negativos de la prueba de antígeno, realizada como máximo 48 horas antes de la actividad. Esta prueba ya les fue realizada el día lunes 14 de junio.

Para el ingreso se requiere que el público y prensa use obligatoriamente doble mascarilla, presenten su documento de identidad y la constancia del resultado negativo de la prueba de descarte COVID.

La capacidad máxima del lugar es de hasta 129 asistentes, manteniendo el distanciamiento de 1.5 metros en todas las direcciones donde se ubiquen. Se inhabilitarán las butacas que no deben ocuparse.

Al ingreso se le tomará la temperatura, la cual no debe exceder de 37.5°. Paso seguido se le preguntará si presenta alguno de los síntomas compatibles al COVID-19 o si algún miembro de casa presenta síntomas compatibles o tiene confirmación de COVID-19; en caso de que presente alguno de ellos no podrá ingresar.

Se pasará por controles de desinfección, de calzado y de manos. Los ingresos y salidas serán diferenciadas y estarán debidamente señalizadas.

Para asegurar el cumplimiento de las medidas se contará con personal de seguridad y orientadores para la ubicación del público, quienes estarán atentos a que se usen correctamente las mascarillas.

No se podrá ingerir alimentos ni consumir bebidas en ningún espacio al interior del Teatro. La ocupación máxima de los servicios higiénicos es de una persona por turno.

Si alguno de los asistentes en los próximos 14 días tiene confirmación de COVID-19, se deberá comunicar con la Municipalidad de Lima.

VIDEO RECOMENDADO

Ministra Violeta Bermúdez anunció que gobierno aprobó la fase 4 de la reactivación económica, que incluye reapertura de casinos y teatros. null

TE PUEDE INTERESAR