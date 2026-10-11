La magnitud del desafío es enorme. Perú tendrá al frente a Argentina por un cupo al XIII Campeonato Mundial de Polo, que se disputará en febrero de 2027 en Uruguay. Nunca antes el equipo nacional ha conseguido clasificar a esta competencia. Para hacerlo realidad, deberá superar a una de las grandes potencias de este deporte en dos partidos, que se jugarán el jueves 15 y el sábado 17 de octubre. La serie se disputará en casa, una condición que amplía las posibilidades de alcanzar la gloria.

Hace casi una década, nuestro país ya estuvo cerca de llegar al Mundial. Venció como local a Brasil, pero quedó fuera por diferencia de goles. Aquella experiencia permanece en la memoria de una generación que tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia. Conrado Puigrefagut y los hermanos Lorenzo e Ignacio Masías, integrantes del equipo nacional, reconocen que el reto es mayúsculo, pero están convencidos de que pueden lograrlo.

La selección peruana de polo se prepara para afrontar una serie decisiva ante Argentina, con el objetivo de conseguir su clasificación al Mundial de Uruguay 2027.

Una de sus principales fortalezas es la historia compartida entre los integrantes del equipo. Juegan polo desde niños y crecieron juntos en la cancha, como parte de una tradición heredada por sus padres y abuelos. Se conocen de siempre, intuyen sus movimientos y saben cómo complementarse. “Arrancamos a los cinco, seis, siete años”, cuentan. En un deporte en el que la coordinación resulta fundamental, esa familiaridad puede ser determinante.

El gran reto

El polo se juega entre dos equipos de cuatro jugadores, montados a caballo, con el objetivo de llevar una pequeña pelota hasta el arco rival utilizando un taco de mango largo. El partido se divide en períodos llamados ‘chukkers’ y los polistas cambian de montura durante el encuentro. Como todo deporte en equipo, el juego exige estrategia y una permanente comunicación.

En el polo, además, el jugador necesita controlar al caballo, mantener el equilibrio y desarrollar una destreza que le permita golpear la pelota a gran velocidad. En esta eliminatoria, esa relación tendrá un ingrediente particular: los ejemplares serán compartidos por ambos equipos y rotados entre los partidos. Los que utilice Argentina el jueves serán utilizados por Perú el sábado, y viceversa.

El polo es un deporte ecuestre en el que dos equipos de cuatro jugadores, montados a caballo, compiten por llevar una pequeña pelota hasta el arco rival con ayuda de un taco de mango largo

Durante estas semanas, los integrantes del equipo peruano han puesto prácticamente todo en pausa para enfocarse en un objetivo que persiguen desde hace tiempo: la clasificación. Todos tienen otras ocupaciones y, por eso, el desafío también implica reorganizar sus vidas. El polo, que habitualmente comparten con sus trabajos, estudios y negocios, es ahora el centro de sus días.

Su entrenador, el argentino José Rivas, trabaja con ellos desde hace varios meses y ha seguido de cerca su evolución. Conforme se acerca la fecha de los ‘play-off’, la preparación se ha intensificado: prácticas de equipo, trabajo físico y concentración. “La idea es llegar con el mejor ritmo posible y competir con la mayor naturalidad, pero sabiendo lo que está en juego”, afirman los seleccionados.

Para Puigrefagut, los hermanos Masías y sus compañeros, la clasificación significaría mucho más que un logro deportivo. Sería el premio a una generación que creció junta, a familias que encontraron en el polo un punto de encuentro y a años de disciplina, viajes y sacrificios. “Somos un equipo superunido, nos conocemos bien, tenemos mucha fe y sentimos que podemos dar el batacazo”, sostienen.

Ahora solo queda jugar. El próximo jueves, Perú saldrá a la cancha del Lima Polo Club con la posibilidad de cambiar su historia y, dos días después, tendrá una segunda oportunidad para conseguirlo. Al frente estará Argentina, el rival más exigente posible. Del otro lado, una generación que lleva años esperando este momento. //

Una cita con la historia

La clasificación al Mundial de Polo Uruguay 2027 se define a través de un proceso similar al del fútbol, con eliminatorias organizadas por zonas continentales. Esta vez, Sudamérica tendrá tres cupos, posibilidad que amplía las opciones de llegar a la gran cita. Uno de ellos se definirá entre Perú y Argentina, en un ‘play-off’ de ida y vuelta que se jugará el jueves 15 y el sábado 17 de octubre en el Lima Polo Club.