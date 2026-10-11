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Resumen

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De izquierda a derecha: Marcelo Cillóniz, Guillermo Málaga, Conrado Puigrefagut y Tarek Simon, integrantes de la selección nacional de polo. (Fotos: Elías Alfageme)
De izquierda a derecha: Marcelo Cillóniz, Guillermo Málaga, Conrado Puigrefagut y Tarek Simon, integrantes de la selección nacional de polo. (Fotos: Elías Alfageme)
Por Jorge Chávez Noriega

La magnitud del desafío es enorme. Perú tendrá al frente a Argentina por un cupo al XIII Campeonato Mundial de Polo, que se disputará en febrero de 2027 en Uruguay. Nunca antes el equipo nacional ha conseguido clasificar a esta competencia. Para hacerlo realidad, deberá superar a una de las grandes potencias de este deporte en dos partidos, que se jugarán el jueves 15 y el sábado 17 de octubre. La serie se disputará en casa, una condición que amplía las posibilidades de alcanzar la gloria.

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