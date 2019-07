Crema, mi gran amigo: el libro que todo hincha de la 'U' debe tener en la biblioteca de casa

El canto que baja de la popular norte y la fervorosa barra de oriente no exagera, no presume, no miente nunca. Los cremas son grandes amigos. Y siempre, siempre estarán con el equipo Universitario de Deportes. En la gloria de los 26 títulos o pegándole a la pesadilla de la tabla baja. En el día de la madre, fiestas patrias o cerca a navidad. Sobre todo, cada 7 de agosto, aniversario del club. Vestido con la piel merengue y ondeando un polo o chalina habrá un hincha que represente los 95 años de la institución. Por eso y más, ver la publicación del libro "Crema, mi gran amigo" es el último acto de fe y amor de sus hinchas con el equipo.

Ocho meses atrás, Juan Carlos Chávez -presidente de la Asociación Todo por la U- comenzó a tejer una idea que hoy vio la luz. Se lo contó a Alonso López, invitó a Miguel Villegas y sumó a Daniel Amador. Cuatro padres, un hijo. Acababa el año más duro para el club en las últimas 6 décadas con otra muestra de cariño de sus seguidores, que pintaron de crema las noches limeñas y llenaron cada estadio en el que jugó el equipo. Con ese termómetro a mil nació la idea del libro que será presentado el 4 de agosto en la Feria Internacional del Libro, Lima 2019.

"El proyecto nació con la idea principal de conmemorar los 95 años de la 'U'. Hacer algo distinto, ver la manera de cómo instalar a la 'U' en el circuito cultural. Si bien se ha logrado antes a través de textos sobre Lolo Fernández, no se había llevado a cabo con una antología de historias de los hinchas", comenta Chávez a Somos a pocos días de que el libro salga a la venta en la FIL 2019.

El aporte de Universitario de Deportes a la literatura deportiva del Perú con Lolo Fernández como la figura mítica no es breve. En la primera parte del siglo 20, los llamados “Lolistas” convirtieron las anécdotas en leyendas y las leyendas se hicieron libros. La biografía oficial escrita en 1958 por Guillermo Córtez Núñez, ‘Cuatacho’; el libro “El Elegido” del Vocha Dávila, “La Camiseta de Lolo” de Gonzalo García Bedón o “Padre Nuestro” de Miguel Villegas, periodista y escritor de esta casa editorial, son las muestras de que Fernández es el deportista peruano más autobiografiado de toda la historia.

Y ahora hace su aparición "Crema, mi gran amigo", una publicación de casi 300 páginas con el relato de 45 historias inéditas. "Buscamos hinchas con prestigio y prestigio para los hinchas. Escritores, periodistas, actores, ex jugadores y entrenadores. A todos les pedimos contar la historia más bonita que tienen con la 'U'. Han sido meses de mucho trabajo. Saldrá con la firma de la editorial independiente Estruendomudo", contó Juan Carlos Chávez.

El libro "Crema, mi gran amigo" cuenta con 45 historias contadas por sus propias hinchas. (Foto: Facebook)

¿Quiénes escriben? La plana es de lujo, un equipo que podría dar pelea en alguna Copa Libertadores: Sigrid Bazán, Sol Carreño, Carla Tello, Ángel Cappa, Renato Cisneros, Raúl Tola, Aldo Miyashiro, Pedro Ortiz Bisso, Miguel Villegas, Roberto Martínez, Carlos Galván, Jorge Amado Nunes, Óscar Ibáñez, Pedro Solano (Cementerio Club) Esteban Gayoso (Campo de Almas), entre otros.

Quiere, usted hincha de Universitario, saber cómo recuerda Ángel Cappa el sui géneris título del torneo Apertura 2002, o cómo era la interna de los años maravillosos de los Martínez, Baronis y Balanes contada por el capitán Roberto, quizás lo atrape la nostalgia del Carlos 'Negro' Galván sobre el campeonato 2009, o también el imperdible relato de cuando Sol Carreño "dirigió" a la 'U' en un clásico. Esto es "Crema, mi gran amigo". Pase, compre, lea. Y, luego, atesore en su biblioteca un libro que valdrá millones para los hinchas que están por venir. No por nada son "historias para recordar por qué somos hinchas".

El 4 de agosto, domingo de fútbol, la FIL 2019 será una cancha, y la presentación del libro, el partido que todo hincha de merengue no se puede perder. Póngase la crema en el pecho para darle color a un cierre único en la feria. A tres días del aniversario 95 del club; abuelos, padres e hijos van a confirmar que hoy más que nunca Universitario es de su gente.

Ficha