Según diversas fuentes, esta disciplina se originó como un juego de niños durante la Edad Media, al sureste de Inglaterra. En el Perú, su presencia se remonta a la década de 1840: existen registros y crónicas de marineros y tripulantes de mercantes ingleses jugando cricket en terrenos improvisados de Bellavista y Carmen de la Legua. En 1859, se fundó el Lima Cricket Club, una institución que aún existe y fue el primer hogar de este deporte en Sudamérica.

Imagen del escritor Arthur Conan Doyle, autor de “Sherlock Holmes”, jugando cricket en un campo de Edimburgo, a inicios del siglo XX. (Photo by Culture Club/Getty Images) / Culture Club

“Este lugar nació por iniciativa de algunos ciudadanos ingleses que buscaban un espacio propicio para practicar los deportes que ellos jugaban en Inglaterra, como el fútbol, el rugby y el cricket, que aquí eran prácticamente desconocidos”, nos dice Gustavo Zevallos, dirigente deportivo y presidente del Lima Cricket and Football Club, cuya sede se ubica en el distrito de Magdalena del Mar. “Ahora, nosotros tenemos dos objetivos: seguir fomentando este deporte a través de talleres, cursos de verano y torneos, y captar nuevos jugadores”, añade.

El Lima Cricket fomenta la práctica de este deporte en niños y jóvenes a través de torneos y talleres de verano.

Durante décadas, el ejercicio de este deporte solo se mantuvo entre las élites angloparlantes, sin mayor repercusión en la cultura popular peruana. Su ritmo pausado, las reglas complejas y su herencia colonial lo mantuvieron al margen de la gran pasión nacional: el fútbol. Nadie sabía bien cómo se jugaba cricket. Algunos decían que los partidos duraban cinco días. Otros, que nunca terminaban. Pero, aun así, sobrevivió.

TIEMPOS MODERNOS

Con la llegada del siglo XX, el Lima Cricket mudó su sede social a la cancha de Santa Sofía, en los confines de una ciudad que aún olía a pólvora, cerca de lo que hoy sería la avenida Grau. Era un campo multiusos donde se jugaba cricket y fútbol. De hecho, fue uno de los clubes fundacionales de la Liga Peruana de Football en 1912 y logaron conquistar el primer título del torneo.

La selección peruana de cricket hizo su debut internacional en 1927, representada por el Lima Cricket and Football Club, en un encuentro ante un equipo del Marylebone Cricket Club, uno de los conjuntos más legendarios de Londres. A partir de entonces, la evolución de esta disciplina en nuestro país tuvo varias idas y vueltas.

El cricket es un deporte que se practica de forma regular en el Perú desde la década del 60.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el interés por el cricket tuvo un ligero despegue gracias a la llegada de excombatientes que emigraron a esta noble tierra en busca de tranquilidad. Alrededor de 1965 era uno de los deportes más activos en el club, pero se seguía jugando entre pausas para tomar el té y tardes que se hacían eternas.

La historia comenzó a cambiar a inicios de los años 2000, cuando migrantes del sur de Asia —de India, Pakistán o Bangladesh— empezaron a formar comunidades activas en Lima. En esos países, el cricket se vive con otra intensidad y, por la cantidad de sus poblaciones, hacen que este deporte sea el segundo más seguido del mundo, solo por detrás del fútbol y por encima de otras disciplinas como el baloncesto y el hockey.

La India es una de las potencias mundiales en este deporte, y su influencia ha llegado hasta el Perú. / Visionhaus

Ellos trajeron una nueva vitalidad al cricket local, jugando en parques, playas y canchas improvisadas. “En La India no es solo un deporte, es casi una religión”, le cuenta a Somos Mohan Vaswani, capitán del equipo de cricket del Lima Cricket and Football Club. “Yo vengo de una familia de comerciantes. Primero estuve en África y allí también jugué cricket. En el Perú me establecí en 1997. Uno de mis paisanos me invitó a jugar al club y a partir de ahí me hice socio”, explica.

En paralelo, peruanos curiosos empezaron a sumarse. Se crearon programas juveniles, se tradujeron reglas, y en 2007, el Perú fue aceptado como miembro afiliado del Consejo Internacional de Cricket (ICC). Desde el club se impulsó la organización de una liga local conformada por ocho equipos, además del torneo anual de embajadas, donde los equipos de Inglaterra, Australia, Sudáfrica e India se reúnen para competir amistosamente.

EN EL OLIMPO

El impulso definitivo llegó hace unos días con dos noticias clave: la inclusión del cricket en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde el Perú participará como anfitrión, y la confirmación del cricket como deporte olímpico en Los Ángeles 2028. “Es un reconocimiento que esperábamos desde hace mucho. Para poder llegar a las olimpiadas, hemos tenido que ceder en algunas reglas puras y duras para adaptarnos a los nuevos tiempos”, comenta Ian Hildebrand, presidente de la Asociación Cricket Perú, una institución que está en pleno proceso de convertirse en federación. “Pero lo que nunca va cambiar es la elegancia para afrontar los juegos y el respeto que tenemos por el rival”, añade este australiano de corazón peruano.

La selección peruana está conformada por peruanos nativos y nacionalizados. forma parte del consejo internacional de cricket desde 2007.

A través de los siglos, el cricket fue un juego de paciencia. Las reglas eran tan complejas como sus rituales: un bateador podía defender su base durante horas, mientras el marcador avanzaba lentamente. Pero en un mundo que exige inmediatez, este deporte tuvo que transformarse. Así nació el formato Twenty20 o T20: solo 20 rondas de lanzamientos por equipo (once contra once), en partidos que duran tres horas y donde gana el que completa más carreras. El juego se hizo televisable, dinámico y narrable. Conservó su esencia, pero afinó su ritmo.

Bajo estas reglas, la selección peruana de cricket busca ser una buena anfitriona en los Panamericanos de Lima, teniendo la mira puesta en Los Ángeles. La escuadra nacional está compuesta por peruanos nativos y nacionalizados, de procedencia hindú y británica. Destacan nombres como Harshil Brambhatt, Rochan Da Silva, Joaquín Salazar, Ram Singh, Braulio González, Eric Cajahuaman, Rohan Kumar, Tom Davies, entre otros.

Luego de un siglo y medio de discreta existencia, ya no es solo un juego de expatriados ni una rareza de clubes centenarios. El cricket en Perú ya no vive del recuerdo: empieza, por fin, a escribirse en presente. Y sueña, con paciencia, en traernos una alegría. //

Una fiesta deportiva El Comité Ejecutivo de Panam Sport acordó que serán 36 los deportes en los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, evento multideportivo que se desarrollará del 16 de julio al 1 de agosto en nuestra capital y que pondrá a nuestro país una vez más ante los ojos del mundo. Se contará con la participación de más de 7 mil deportistas de 41 países del continente. La inclusión del cricket es una de las grandes novedades. Será la tercera ciudad en albergar este evento en dos ocasiones, junto con Ciudad de México y Winnipeg, Canadá.