Sí, Cristiano Ronaldo es el rey de la Champions League. No es título oficial, pero lo es. Nadie ha marcado más goles que él y ha estado presente en los últimos tres títulos (consecutivos) de Real Madrid. Un equipo merengue que, por cierto, sin CR7 parece haber quedado muy lejos de repetir. Un club que sí tiene todo para llegar a la final es precisamente la Juventus. Hoy jugó contra el Manchester United de Mourinho y el resultado fue favorable para los italianos: 1-0. Cristiano no marcó pero participó de la jugada con un centro rasante por derecha. Su presencia en ataque siempre genera peligro y cosas que se pueden cuantificar, medir.

En la Champions, Cristiano se siente más estrella que nunca. Esta vez le tocó jugar en Old Trafford, un estadio donde brilló sus primeros años lejos de Portugal. Por se tomó una foto a la entrada. Con el logo del mítico equipo inglés de fondo. El 'Bambino Pons', cuando relataba Premier League hace más de 15 años, le puso 'Bati Pibe Ronaldo'. Era un chiquillo habilidoso, rápido, encarador, que mostraba picardía, atrevimiento. No tenía el gol ni el nivel de influencia de ahora, pero siempre sacaba aplausos al público. Fue madurando poco a poco hasta convertirse en un delantero letal. Por eso en Manchester las pancartas dedicadas a su nombre aparecieron por decenas. Le piden que vuelva, que se acuerde cómo inició su travesía por los mejores equipos del mundo.

Cristiano Ronaldo no aumentó su cuota goleadora en la competición que domina a placer, pero vaya que se divirtió. A los 17 minutos, Paulo Dybala anotó el 1-0 luego de un centro del crack luso. Tres puntos claves de visita. Pero eso no es todo. CR7 generó faltas, hizo jugadas para pagar la entrada de los asistentes de Old Trafford y hasta se dio el lujo de tomarse selfies en el campo. A un hincha que se metió al césped a la mala, y que ya había sido tomado por los efectivos de seguridad ingleses, le permitió hacer una foto con el celular. Cristiano tomó el smartphone, apretó el botón para ponerlo en modo selfie y disparó. Así como dispara en la Champions desde que es una joven promesa.