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Resumen

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Directora y gestora cultural, Luisa García Alva entiende el arte y la cultura como espacios para contar historias, generar encuentros y abrir conversaciones.
Directora y gestora cultural, Luisa García Alva entiende el arte y la cultura como espacios para contar historias, generar encuentros y abrir conversaciones.
Por Jorge Chávez Noriega

Nos encontramos con Luisa García Alva un día antes de que “Manuales de supervivencia” recibiera el premio a mejor película peruana en el Festival de Cine de Lima. La directora llega a esta conversación después de diez años inmersa en un proyecto que empezó como un ejercicio íntimo para registrar lo que le estaba ocurriendo tras recibir el diagnóstico de VIH. Con el tiempo, aquel material terminó convirtiéndose en una pieza audiovisual que explora el miedo, el estigma y, sobre todo, la necesidad de hablar.

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