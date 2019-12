El arte tiene el poder de cambiar la sociedad y Rochi Hernández de Diez Canseco puede dar fe de ello. En 2018, reunió a un colectivo de más de 60 profesionales del cine, teatro y televisión para ayudar a prevenir la violencia física y sexual infantil. En agosto de ese año, constituidos como la Asociación Por Nuestros Niños, emprendieron la campaña ‘¡Cuidado!’, donde la icónica canción de Nubeluz se convirtió en una herramienta para alertar sobre esta problemática social. El video –en el que participaron Almendra Gomelsky, Marco Zunino y Jorge ‘Coco’ Tafur– fue un éxito y hasta ahora continúa registrando cientos de visitas diarias en YouTube. “Uno siente que no puede parar de hacer estos proyectos porque lamentablemente la ola de violencia tampoco ha parado”, señala Hernández, presidenta de la organización.

Este año, en el marco del trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (19 de noviembre), lanzaron la segunda parte de esta iniciativa. Esta vez con una estrategia diferente: ahora son los menores quienes dan el mensaje a sus pares. “Los chicos que fueron parte del videoclip de ‘¡Cuidado!’ han pasado a ser –como decíamos en Nubeluz– los amigos grandes. Lo hemos diseñado de tal forma que sean los niños quienes transmitan el mensaje de alerta”, explica la productora del programa infantil de los 90.

-MANOS A LA OBRA-

Bajo la guía de la organización Save The Children Perú y el equipo de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, el colectivo ciudadano identificó los escenarios donde los niños y adolescentes podrían estar más propensos a situaciones de riesgo: las redes sociales, la calle, el colegio, el transporte público y el hogar. Esas circunstancias fueron recreadas en cinco videos de no más de dos minutos que se publican cada martes en el canal de YouTube Por Nuestros Niños. “Cuando visualizas en el video el acoso hacia los chicos [actores] de una manera tan real, te pone en alerta”, señala Almendra Gomelsky. Junto a Juan Carlos Rey de Castro, figura en el sexto y último clip de la campaña, en el que explica a los padres –a modo de tutorial– los procedimientos y canales de denuncia ante estos casos.

Aldo Miyashiro, Guillermo Moreno, Mario Ching, Eduardo Mendoza y Hayseen Percovich fueron los directores a cargo de los clips de la campaña. (Captura de pantalla)

Los videos se estrenan cada martes en el canal de YouTube Por Nuestros Niños. (Captura de pantalla)

“Si no llegas a cada eslabón de la cadena, se corta el proceso. Si llegas a los niños y no educas a los padres sobre cómo reaccionar y dónde acudir en caso de acoso, va a ser en vano. Almendra y yo nos identificamos con los padres que pueden sentir que el sistema pone trabas al momento de denunciar. En la campaña incidimos en que no se frustren, que vale la pena seguir adelante”, reflexiona Rey de Castro, que además resalta la tremenda tarea de sus jóvenes colegas en transmitir tan trascendental mensaje. “Lo importante es no tener miedo. Este tipo de campañas es para que las víctimas no se sientan solas”, agrega el actor Brando Gallesi (17), a quien podrá ver en el video más reciente: #Cuidado en el colegio. //

SEPA MÁS:

De acuerdo al informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a setiembre de este año, cerca del 70% de víctimas de violencia sexual fueron niños, niñas y adolescentes. De un total de 12,624 casos; 8,608 fueron de NNA, esto equivale el 68% de las víctimas de agresiones sexuales.

El 94% de casos de violencia sexual atendidos por los Centro de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, entre enero y agosto de este año, tuvieron como víctima a una niña o mujer.

Hasta setiembre del 2019, alerta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se reportaron 3,656 casos de violación sexual contra niños, niñas o adolescentes; esto equivale a más de 13 casos de violación sexual contra niños/as reportados cada día.

El Ministerio de la Mujer, ha implementado un canal de reporte de casos en línea: http://www.noalacosovirtual.pe/. Existen canales como los CEM y la Línea 100, en donde las víctimas pueden buscar orientación.