“Perú Power”: el libro que retrata la belleza del país, inmortaliza nuestra naturaleza y muestra todo el patrimonio que podemos perder

Heinz Plenge es un apasionado defensor de la naturaleza y la conservación. Durante décadas, ha recorrido los rincones más remotos del país, capturando con su lente la majestuosidad de su geografía, la diversidad de sus ecosistemas y la riqueza de su patrimonio natural. Su cámara ha sido su herramienta de activismo silencioso, una forma de documentar la grandeza del Perú, pero también de advertir sobre su fragilidad.

Esa pasión no nació de la nada. Fue heredada de su padre, también fotógrafo, quien le enseñó desde niño a mirar el mundo con detenimiento, a esperar la luz precisa. Por esa razón, Plenge entiende la fotografía no solo como arte, sino como una herramienta de conciencia. A través de sus imágenes busca despertar una conexión emocional con el entorno, visibilizar especies y territorios amenazados, y promover la belleza paisajística del Perú.

Sacsayhuamán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del Perú. cada año, con motivo del inti raymi, se hace una escenificación de sus años de esplendor.

“La conservación de la naturaleza y del medio ambiente es un tema complicado. Las especies se extinguen, los bosques desaparecen, los queman, los destruyen… En ese sentido, la fotografía cumple un rol muy importante, ya que puede generar un cambio o una postura crítica en las personas al mostrar todo lo que podemos perder por esta situación”, explica el fotógrafo peruano.

La reserva ecológica Chaparrí, en Lambayeque, es hogar de los ojos de anteojos.

Parte de su archivo visual, construido a lo largo de una vida de viaje, ha sido reunido en ‘Perú Power’, un libro de gran formato que celebra al Perú como una obra viva. Desde la costa desértica hasta los nevados andinos y la selva profunda, las imágenes invitan a redescubrir paisajes emblemáticos que pueden ser visitados por todos: desde Nazca, Paracas y Machu Picchu hasta Iquitos, Trujillo y el norte del país. “He viajado mucho por el Perú, pero no podría decir que conozco todo el Perú. La selección de los lugares, digamos, se debe a su peso turístico”, comenta el autor.

Ascenso a la cumbre norte de la montaña Vallunaraju, en la cordillera blanca de Áncash, a una altura de 5.686 m.s.n.m.

Lo más complicado de este trabajo, nos dice Plenge, es haber afrontado condiciones climáticas extremas para poder obtener la imagen perfecta. Una de las fotos más complicadas de lograr fue la del nevado Vallunaraju, en la cordillera blanca de Áncash, a una altura de 5686 metros. “De alguna manera, esta publicación tiene un mensaje positivo, porque destaca esos lugares del Perú que nos hacen sentir orgullosos. Es un formato muy cómodo de leer y fácil de llevar, pero, además, funciona muy bien como un obsequio”.

Tallada hace más de 2.000 años, la cabeza clava vigila los muros del complejo arqueológico de Chavín de Huántar.

Actualmente radicado en España, Plenge no ha dejado de mirar al Perú. Su nuevo objetivo es formar una red de fotógrafos europeos y llevarlos a recorrer estos mismos escenarios, promoviendo así un intercambio visual y cultural que ponga en valor la riqueza natural del país ante los ojos del mundo. “Ese es un proyecto en el que estoy trabajando. También me gustaría convocar a fotógrafos peruanos de la naturaleza para ir a la zona de Extremadura y aplicar la misma dinámica”, concluye.

En tiempos donde mirar rápido es la norma, las imágenes de Heinz Plenge invitan a detenerse, contemplar y -sobre todo- a querer proteger. //

Un testimonio visual ‘Perú Power’ (Academia Antártica) tiene 200 páginas. La edición —en tapa dura, a todo color y en formato bilingüe (español-inglés)— está pensada tanto para lectores peruanos como para turistas y público internacional que deseen descubrir un país de contrastes y maravillas. La publicación se encuentra a la venta en las librerías Crisol, Ibero, El Virrey y SBS Perú.