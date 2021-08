Conforme a los criterios de Saber más

Para su rol en El privilegio de amar, Cynthia Klitbo propuso que su personaje, una mujer nefasta, obsesiva y fuera de sí por no haber cumplido el cometido de quedarse con el protagonista de la telenovela, se rapara la cabeza en una crisis nerviosa. Y así se hizo. Ella dice hoy que la escena tiene menos valor de la que le dan, pero lo cierto es que se convirtió en un parteaguas en su carrera. Fue su consolidación como villana de villanas entre las actrices de su generación. Pasó el tiempo y dejó de ser elegida para estos roles tan intensos. Los retos han sido otros, pero eso sí, siempre constantes. Esta vigencia la trajo al Perú hace nueve meses para estelarizar el sitcom Junta de Vecinos, el cual se emitirá por América Televisión en febrero (junto a Sergio Galliani como co estelar). A punto de volver a México, Somos conversó con la diva del género latinoamericano.

–Vives en Perú desde noviembre. ¿Es la primera vez que trabajas tanto tiempo fuera de tu país?

Sí porque antes era exclusiva de Televisa, lo fui durante más de 30 años.

–¿Y cómo te has sentido aquí?

Muy contenta. Me siento una limeña más. Mi vida ha sido maravillosa en este tiempo. Me ha encantado mi trabajo y a estas alturas tengo ya un grupo grande de amigos. Me muevo sola por la ciudad. Estoy bien contenta.

–¿Qué hiciste durante la pandemia hasta que decides venir?

Estuve guardada en casa porque allá, como aquí, se suspendió absolutamente todo. Entonces decidí inventarme mi programa por Internet que se llamó La tertulia de la Klitbo y en él entrevisté gente de todo tipo: arqueólogos, historiadores, músicos, cantantes y más. La pasé muy bien.

–¿Qué te hace decidir mudarte en plena pandemia?

Mira, para empezar, yo conocí Perú al año y medio de edad. He venido ya en más de cuatro ocasiones. He estado en Machu Picchu, hice el camino inca, he ido al Manu. Para mí siempre ha sido un lugar maravilloso. Luego, antes de la pandemia, yo estaba haciendo una serie americana que se llamaba The Borders, que se suspendió. En el interín me piden de aquí audicionar para Junta de vecinos. Mandé mi casting y me dijeron: ¡vas! Claro que dije que sí. Y, además, no solo el trabajo ha resultado maravilloso, sino que he podido experimentar otras cosas: he ido a la Montaña de los Siete Colores, a Pachacamac. Conozco ahora mucho de Lima. Me he comido todo Perú, visitado los mejores restaurantes y rincones.

–Junta de vecinos se va a estrenar en febrero del 2022. ¿Qué nos puedes adelantar de la serie y de tu personaje?

Pues la historia transcurre en un edificio y en la vida de quienes viven ahí. Mi personaje es una actriz peruana que emigra a México de jovencita y debido a un problema grande queda vetada del mercado latino. Después de muchos años se ve forzada a volver a la casa de sus padres ya fallecidos en Lima. Aquí se reencuentra con el amor de su vida (Galliani), quien la dejó plantada en el altar. Este personaje, que se llama Genoveva, es muy chistoso, ocurrente, ególatra y echada a perder por la vida. Ella, por ejemplo, se hace las que nunca se acuerda del nombre de la gente, pero en realidad sí se lo sabe, solo que quiere menospreciarlos de esa forma. Es loca, nadie se lo pide pero ella decide hacer una audición para Pedro Almodóvar. Genoveva es protagonista de la serie, pero en verdad son varias las historias de los vecinos que sostienen el show.

–Viniste, además, con tu hija Elisa, quien está también actuando en la serie.

Tiene un papel, sí. Ya había hecho castings fuera, pero le dieron la oportunidad aquí. Me llena de orgullo compartir la escena con ella. Yo la ayudo a ensayar, pero le pusieron un coach porque soy un poco desesperada y no es lo mismo que sea tu mamá la que te dé indicaciones. Igual estoy al pendiente de ella en el set, pero lo padre es que esta carrera es el amor de mi vida y ella está conmigo.

–Junta de vecinos es una serie en clave de comedia, pero tu carrera se ha forjado siendo villana de telenovelas. ¿Cuál es tu análisis del género hoy?

La telenovela, evidentemente, ha tenido que ir cambiando. Ahora la protagonista es la heroína, ya no es mostrada desde un punto de vista pasivo. Antes tenía que llegar el galán y salvarla, ahora es al revés. Estas nuevas generaciones han sido apoyadas por una más antiguas que han luchado mucho por la emancipación de la mujer, eso se ve en la TV y en cine. Y eso está bien.

–¿Te aburres de las villanas?

He hecho muchas y maravillosas. No, de hecho me gustaría volver hacer alguna muy muy mala. A partir de que mi hija nació me dieron más proyectos orientados a la comedia, por lo que las últimas villanas han sido más graciosas.

–¿Y por qué?

El tema de la imagen es muy importante en Televisa. Una vez que fui mamá dejaron de darme esos antagónicos tan fuertes. Me duele un poco, yo quiero regresar a hacer esas villanas maravillosas.

–¿Qué planes de regreso a casa?

Es un corto regreso, en verdad. A mediados de octubre arranco una serie con Warner y con Sony Television. Pero es un hecho que vuelvo a Perú a fines de noviembre. Está el proyecto de una serie nueva aquí y también el pendiente de grabar la tercera temporada de Junta de Vecinos. Así que me verán volver.//





