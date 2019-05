Cuando todavía no era padre, Beto Villar ya era un héroe. Estudiante de periodismo, pero sobre todo lector, de esos irresponsables que saltan de un libro al otro devorándolos, Beto era una de las cabezas visibles de "Héroes", una breve revista de literatura y actualidad que llegaba a mis manos después de haber pasado por otras manos y que yo devoraba, ansioso, sentado en alguna parte de la vieja facultad de la avenida Brasil. Tengo la sensación de que Villar no intuía que era un espejo para otros muchachos, en esos años iniciales del 2000. O competencia. Creo que no sabe que yo lo leía. Casi 20 años después, Beto Villar es periodista, corrector de estilo y editor. Está casado con la fotógrafa Paola Flores. Es autor del blog sobre padres Papá Crónico, cerebro detrás del canal de libros para niños en Youtube Pequeñas Letras. Trabaja en la TV y tiene una impecable hoja en Linkedin, donde todavía no aparece el proyecto más emocionante de su vida, más por falta de tiempo que de amor: Dadines, el proyecto para niños que ha inventado con su familia, inspirada en Catita, su preciosa hija, y en que le fascine más una biblioteca que una juguetería.

¿Qué es Dadines? Lo dice su propia cuenta en FB: "Dadines es un juego lúdico y muy simple que permite contar historias usando dados con figuras de situaciones, lugares, emociones y personajes, entre ellos de clásicos cuentos infantiles. Permite a niños y adultos interactuar a través del juego libre, desarrollar la creatividad, la atención y mejorar el vocabulario". Dadines tendría que ser hoy tan buscado como una play.

Dadines: la historia del juego para toda la familia que alejará a los niños de los celulares. FOTO: Dadines.

Luego de hacer un reportaje clave para entender a Alan García y, entrevistar en exclusiva a Federico Dantón, el hijo menor del expresidente, Beto Villar responde para Somos un breve cuestionario sobre Dadines, su más caro proyecto. Para entenderlo, para mirarnos, para detenernos a ver si los padres y los tíos y los abuelos lo estamos haciendo bien o no.

¿Quiénes están detrás de Dadines?

Dadines es un proyecto que durante más de un año trabajamos. Es básicamente la adaptación de juegos de rol que te impulsan a imaginar historias, pero enfocándolo en el mercado peruano y para niños, pues tiene muchas figuras de personajes de cuentos clásicos. El nombre del juego lo lanzó mi hija y nos pareció simpático y atractivo, y nosotros los padres desarrollamos todo el tema gráfico y del material.

¿Cuál fue la inspiración? He visto a tu hija jugando con los dados e imagino que ella lo es.

Nos inspiramos en varios juegos en los que la idea es contar una historia a partir de las imágenes que nos salen al lanzar los dados. Tiene mucho que ver con el azar, potenciando la creatividad y el talento para narrar una historia. La idea nos encantó pues siempre estábamos buscando formas de entretenernos en familia con una pequeña que se aburría rápido. Como lo hemos hecho, hemos aprovechado la espera en un restaurante, un viaje en auto o en cualquier lugar para lanzar los dados y jugar.

Dadines: la historia del juego para toda la familia que alejará a los niños de los celulares. En la imagen, el periodista Beto Villar y su hija Catalina.

¿Cómo hacer -cómo crees- para que los niños se alejen de juegos ultrasensitivos tipo celular o PC y se acerquen más a juegos motrices? A los juegos de nuestros tiempos, digamos.

Creo que todo empieza por el ejemplo y la costumbre. Los celulares y compus a veces nos dan un respiro de los pequeños, pero también les generan una suerte de “adicción” a estos aparatos.

¿Cómo haces tú con Cata?

Nosotros hemos intentado mantenerla alejada de la tecnología que, sinceramente, no le aporta nada, empezando porque es siempre una actividad solitaria. Los juegos de antaño (juegos de mesa tan simples como el ludo o el monopolio, o el juego al aire libre), en cambio, nos alientan a interactuar, nos hacen trabajar la imaginación, a intercambiar emociones con el otro, a aprender a través del juego. Eso alentamos. El juego ‘offline’ antes que la vida ‘online’. Es bien simple: gastas más energía, te cansas más, pero también aprendes y recuerdas lo feliz que fuiste cuando eras niño.

Se llama Beto Villar (Lima, 1981) y durante mucho tiempo escribió crónicas y columnas en el Diario El Comercio. Pero esta, me parece, es su mejor historia.

-MÁS INFO SOBRE DADINES Y CÓMO CONSEGUIRLOS-