Dakar 2019: cinco pilotos peruanos que prometen pelear los primeros puestos

Al Dakar asisten dos tipos de corredores: los que participan y los que compiten. Parece lo mismo pero no lo es. Tampoco uno es mejor que el otro. Están ligados, sí, pero la principal diferencia radica en los objetivos que se trazan. Los que participan, si bien compiten, lo hacen con la firme intención de terminar la prueba, de llegar a la meta. No importa el puesto ni el tiempo. No está mal. Terminar (o sobrevivir) en una prueba como esta se considera una victoria. Los que compiten son más ambiciosos. Quieren cruzar por la rampa final, obviamente, pero mirando siempre la tabla de posiciones. A un día del inicio, nos enfocamos en estos últimos. Elegimos cinco peruanos que van a acelerar a fondo y arriesgar su integridad en cada recorrido para dejar la bandera peruana lo más alto posible. Mañana, desde las 3 p.m., en la Costa Verde y en el centro de la Feria Dakar, los veremos partir en el podio de largada junto a los más de 500 competidores. El lunes se dará la partida a los primeros kilómetros cronometrados.

EL VELOZ NICO

Los más famosos, los que van más rápido, los que más flashes atraen. Todos ellos están en la categoría autos. Ahí competirá Nicolás Fuchs, acaso el piloto nacional más exitoso de la última década. Nunca fue corredor de desierto, asegura, pero en su primer Dakar (2017) logró la mejor participación peruana en la historia: puesto 12 en la clasificación general. La experiencia de ser cinco veces campeón nacional, dos de Caminos del Inca, entre otros logros, le permite manejar a otra velocidad. Y en esta edición en especial creemos que va a ‘volar’. El año pasado abandonó por problemas mecánicos cuando era el noveno mejor piloto. “Esta vez el Dakar será más duro, pero estoy preparado. He trabajo muy fuerte estos meses en lo físico. Es factible que consiga estar entre los 10 mejores”, asegura.

A su lado, como copiloto, estará Fernando Mussano. Él navega, ‘canta la ruta’, dirige, anima o frena al peruano. “Cuando se puede acelerar más, se lo grito. Cuando hay que parar, también”. Es argentino, pero a Fuchs lo ve como un hermano. Trabajan juntos hace nueve años. “Hemos construido una amistad muy grande y eso es muy importante para el Dakar, porque es una carrera pesada que dura muchos días”, explica el odontólogo que dejó todo por los vehículos. Así, Fuchs y Mussano, campeones mundiales en el 2013, están listos para subirse a la camioneta Ford Ranger que esta vez los acompañará en la aventura por los desiertos peruanos. En diciembre la probaron y el resultado fue óptimo. “Esta carrera es adictiva por todo lo que se vive. Me veo terminando y pensando inmediatamente en la siguiente”, dice Mussano.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

Cinco años después de nacer, Christian Málaga se subió por primera vez a un vehículo. No fue el auto de su papá, tampoco uno de juguete. En 1985, el ‘Chato’, como lo llaman sus amigos, debutó en kartismo. Desde ahí ama el mundo del automovilismo. Es administrador, pero siempre prefiere estar a bordo de su Yamaha 450 R, la cuatrimoto con la que intentará colocarse como uno de los mejores del Dakar 2019. Experiencia en el rally más duro del mundo tiene. En el 2013 corrió y abandonó en la sexta etapa. En el 2018 se quedó en la séptima. “Tengo unas expectativas inmensas de volver a correr el Dakar en mi país y que sea un recorrido exclusivamente peruano es una alegría muy grande. Conozco bien las rutas por las que vamos a pasar y las dunas son mi fuerte, por lo que creo que las cosas irán bien. Hemos preparado la moto con mucha anticipación para evitar problemas mecánicos”.



