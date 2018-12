El desierto peruano será invadido dentro de pocos días. Una gran cantidad de vehículos, comandados por competidores, cuadros de asistencia mecánica y espectadores, serán parte de la fiesta automotriz más importante del mundo: el Rally Dakar. La edición 2019 es histórica para nuestro país porque por primera vez el Perú acogerá todas las etapas. Desde Lima hasta Arequipa, ida y vuelta, los caminos más complicados buscarán complicarles la vida a los pilotos más importantes del globo.

Ahora bien, ante la intención de que la competencia se realizara íntegramente en otros países hubo negativa. Argentina dijo no. Chile dijo no. No obstante, Perú aceptó. ¿Por qué?

Marisol Acosta, directora de Prom-Perú, tiene la respuesta. “Hemos invertido 10 millones de dólares y se calcula que el retorno será de 60”. Según agregó, este monto se determinaría a propósito de varios factores. El primero tiene que ver con la exposición del país ante la comunidad internacional: 70 cadenas de televisión transmitirán la carrera en 190 países. Traducción: publicidad para el Perú. A eso le suma los casi dos millones de espectadores que se espera que sigan o se sumen a la competencia. Eso implica consumos en restaurantes, hoteles, grifos, etc. Podría decirse, entonces, que las ganancias son, de cierto modo, indirectas. “A través de un estudio que encargamos se determina el retorno de la inversión”, explica Acosta. Además está, claro, la interacción en redes sociales, pues se espera que tres millones de usuarios estén conectados durante la prueba.

