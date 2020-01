Para conversar con Damián Alcázar hay que esperar 10, 15 minutos o media hora. Todo depende de cuánto demore en grabar –o repetir– una escena. El director peruano Josué Méndez llama a corte y, mientras el equipo de producción coordina los detalles para la próxima secuencia, el actor mexicano de 66 años se dirige a otra habitación de la ex embajada de Argentina, en la avenida Petit Thouars 121, para repasar sus siguientes líneas. Su asistente le propone usar ese tiempo libre para avanzar con la entrevista. “Me dijeron que iba a ser mañana. Lo siento, hoy no”, dice bastante serio. Inmediatamente suelta unas carcajadas y extiende la mano para saludar.

Si hay algo que seduce al también director nacido en Michoacán son las (buenas) historias. Aquellas que reflejen la idiosincrasia de un país y la complejidad de sus habitantes. “Soy un vehículo para narrar las historias del ser humano. Todas las películas tienen que ver con un referente: la realidad. Y la realidad es tan caótica como el tráfico en Lima. Si el contenido fuera muy sencillo o superficial, probablemente no haría un proyecto. Los que me parecen interesantes son en los que más me involucro”. Y eso encontró en la propuesta del cineasta Méndez cuando, allá por el 2016, mientras filmaba la tercera temporada de la serie Narcos (Netflix) en Colombia, leyó el guion de Ronnie Monroy ama a todas.

“Josué Méndez [izquierda] es un gran guionista y director. El equipo técnico es de primerísima. Todos son muy cálidos, eficientes”, comenta Alcázar sobre el equipo de Chullachaki. (Beatriz Torres / Chullachaki Cine)

(Beatriz Torres / Chullachaki Cine)

El largometraje, basado en el libro Días de visita, del periodista Marco Avilés, muestra con mirada crítica el sistema judicial, la condición de las reclusas en el país y la indiferencia de la sociedad. “La película toca temas de injusticia, de mujeres privadas de su libertad… En estos tiempos considero muy importante hablar de ustedes y sus derechos. Lo he dicho varias veces: el género masculino es asqueroso. Es el abusador, el violador, el asesino. Me parece infame la visión que se tiene de la mujer como sujeto a poseer. Tiene que cambiar. Cuesta muchísimo trabajo, pero se está consiguiendo. Se tiene que conseguir”.

Mientras caminamos a un espacio alejado de las cámaras y los reflectores, Damián observa de reojo el trabajo en el set. “Siempre quedo sorprendido por la cantidad de talento que hay en Latinoamérica. En cada lugar que hago cine me encuentro con gente extraordinaria”. Desde que inició su carrera, en 1985, ha participado en 22 cortometrajes, 67 películas –ha sido protagonista en nueve de ellas– y en más de 30 series de televisión. A eso debemos sumarle un récord: es el actor que más premios Ariel –reconocimiento de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas– ha ganado (5). No en vano, pues, es considerado como uno de los pilares de la cinematografía latinoamericana. Aunque, refiere con modestia, nunca le habían dicho tal cosa. Al menos no en persona. “Si es así, tengo que ser un pilar bastante sólido y de buen material [risas]. Es pura responsabilidad. Cada vez tienes que hacer un trabajo mucho mejor del que antecede”, agrega antes de regresar a grabar.

Alcázar confiesa también que siente un gran cariño por Lima. En su estancia ha aprovechado para explorar la capital y así conocernos más: cómo hablamos, cómo vivimos, qué comemos y cómo nos transportamos. “Los peruanos son gente maravillosa, pero cuando están arriba de su coche… ¡Uf! Cuidado. Los autos no permiten ver Lima. Te digo algo: en cinco años va a colapsar. Se puede solucionar, sí. Nada más es cuestión de actitud y que cada quien haga lo que le corresponde. Todos pueden ayudar. Y si tienen que subirse al carro, por favor, sean más amables. Se puede”, finaliza de la misma forma en la que inició nuestra plática: entre risas. //

LARGA CARRERA

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE CASPIAN (2008)

Interpretó a Lord Sopespian, uno de los antagónicos de la segunda película de la saga. Fue dirigida por Andrew Adamson.





MAGALLANES (2015)

Fue protagonista en la opera prima del ex ministro de Cultura Salvador del Solar. Actúan también Magaly Solier y Christian Meier.





NARCOS, TERCERA TEMPORADA (2017)

El mexicano se apodera de la tercera entrega de la narcoficción de Netflix dando vida a Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel de Cali.





LA PELÍCULA

RONNIE MONROY AMA A TODAS

Director: Josué Méndez

Productora: Chullachaki Cine

Coproductoras: Gema Films (Argentina) / Tondero Producciones (Perú)

Estreno: 2020

Sinopsis: Un día Ronnie Monroy conoció la cárcel de mujeres y ahí se enamoró. Las internas dicen que es un buen hombre, que las ayuda a iniciar una nueva vida. Pero también dicen que está casado y que trabaja en una embajada poderosa. ¿Quién es realmente Ronnie Monroy y qué busca en realidad?

