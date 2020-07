En el Okey puede entrañarse una de las razones del éxito de Daniela Darcourt. El archiconocido restaurante del barrio victoriano de El Porvenir es, un poco, su infancia comiendo pollo a la brasa con sus papas fritas gigantes. Su adolescencia yendo a comprar chaufa con alguna de sus cinco hermanas o con su mamá Felita. Pero sobre todo su juventud, siendo ya una megaestrella de la salsa en el Perú, cayendo ahí con sus músicos en la madrugada, después de un sábado lleno de conciertos. Eso hasta no hace mucho. El Okey, así como el hacer barra sin falta en cada Mundialito o irse de compras a Gamarra, son el origen, la raíz, la familia. La esencia. Aquella de la que está orgullosa y que defiende a capa y espada. De ahí que miles la sigan, porque es la chica chambeadora y con esquina con la que ellos se identifican. La que, al momento, tiene la historia con final feliz. La de la mujer que vino de abajo y se hizo sola a punta de puro talento. Todo eso, claro, acompañado de otro poderoso motivo: su excepcional voz.

PURA ESTRELLA. La intérprete presentándose en vivo en el Gran Teatro Nacional junto a otro talento peruano de la salsa, el ganador del Grammy Latino Tony Succar.

Acaba de grabar con el legendario Tito Nieves el tema Si tú te atreves, el cual ya ha sido reproducido en YouTube más de un millón y medio de veces. Y ahí paran ambos intercambiando mensajes por WhatsApp. Se han vuelto muy amigos, aunque nunca se hayan visto en persona. La canción, sin embargo, no ha sido un espaldarazo a su carrera, sino más bien la reafirmación de la madurez que está alcanzando como intérprete con solo 24 años. Somos conversó con ella ahora que está en uno de los picos más altos de la popularidad.

-En junio, todavía en cuarentena, ofreciste un concierto por streaming que fue visto por unas 15 mil personas. ¿Cómo lo sentiste?

Fue distinto. Una está acostumbrada a la fuerza del público, a que ellos canten contigo, a su calor, a su cariño. Esta vez no los tenía conmigo. No te voy a negar que chocó algo, pero luego me imaginé que todos estaban conmigo detrás de esas cámaras que nos grababan. Allí lo sobrellevé mejor. Y me apoyé mucho en quienes estaban alrededor, en mis músicos, mis compañeros. Igual no creo que vaya a repetir la experiencia muy seguido. Tal vez más adelante. No hay que aburrir.

-Mientras vuelven los conciertos, ¿en qué estás trabajando?

Yo sigo creando, revisando material, ensayando, viendo colaboraciones. Mi sueño es grabar un disco en el que pueda cantar con grandes leyendas de la salsa, como lo he hecho con Tito Nieves. Reunir a artistas de la vieja guardia, así como contemporáneos.

-¿Vas a incursionar en otros géneros musicales?

Es posible que sí. No lo descarto. Yo escucho muchos otros géneros musicales.

-El año pasado fuiste jurado de Yo soy kids. ¿Cómo fue para ti la experiencia de hacer televisión a diario?

Fue increíble en muchos sentidos. Yo estudié Comunicaciones y se me vinieron todos los flashbacks al ver la producción, cómo se hacía todo. Me sentía en casa. Y qué decir de lo que aprendí de mis compañeros Ricardo Morán y Johanna San Miguel. En especial el tacto que se debía tener al ser jurado de un concurso de niños.

La cantante sabe bien cómo las opiniones pueden repercutir en los pequeños, para bien o para mal. Ella misma canta desde los ocho años. Y así como la hicieron sentir flotar entre nubes de halagos, también la tumbaron estrepitosamente. Con un padre que iba y venía, los pilares en casa fueron su madre y sus abuelos: doña Rosario y don Mario. Este último, uno de los más grandes amores de su vida. El que la hizo oír a los genios de distintos ritmos. El primero que creyó. Curiosamente, sería en la misa del primer mes de su fallecimiento, que Darcourt conocería a Marita Cabanillas, directora del coro de ángeles del cual ella pasaría a formar parte por muchos años. “Fue de las mejores experiencias. Con la miss Marita me fogueé. Éramos una familia. Ensayábamos, nos presentábamos en eventos, en la tele. Nos íbamos de pijamada. Años inolvidables”, narra.

INICIOS. Daniela tuvo claro que quería dedicarse a las artes desde los ocho años. Estudió en el Conservatorio, llevó talleres de actuación y le faltó poco para culminar la carrera de Comunicaciones. (Foto: Archivo Familiar).

Aquí formando parte del coro infantil de ángeles de Marita Cabanillas. (Foto: Archivo Familiar).

Daniela y su madre en alguno de los concursos en lo que ella participó durante la adolescencia. (Foto: Archivo Familiar).

Tiempo después, y casi obligada por su familia, participó en un casting para integrar Son Tentación. Buscaban a alguien para reemplazar a otra artista fulgurante que había dejado la popular agrupación salsera formada solo por voces femeninas: Yahaira Plasencia. Para algunos medios, la platea y la chismosería, su némesis hoy. Desde hace dos años, no obstante, Daniela es solista y una de las representantes más importantes de la música en el país.

-Siempre dices que la música y el arte te terminan salvando. ¿De qué te salvan?

Mientras crecía me salvaron de ir por el camino que no era. A mi barrio lo amo, pero no puedo negar que también es peligroso. Hay gente muy buena, pero también de la otra, de la que influye en ti mal. Pude haberme convertido en alguien muy distinta de la que soy ahora.

Foto: Omar Lucas.

-¿Cuán seguido vas a El Porvenir?

Muy seguido. Mi mamá vive ahí.

-El Porvenir ha sido uno de los barrios más afectados por el COVID-19 en el país. ¿Tienes planeado apoyar a tu comunidad de alguna forma?

Sí, ha sido terrible. Muchos padres de amigos que conozco han perdido la vida... Hace poco hicimos algo con un programa de TV. Tendría que organizarme. Pero ver en verdad quién necesita la ayuda. A mí me gustan las cosas derechas. Nada chueco. //

