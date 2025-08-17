Daniela Ichiyanagui, la joven peruana que se abre paso en el difícil mundo de la actuación en Nueva York y que pronto la veremos en Prime Video

Daniela Ichiyanagui (23) es una joven peruana de raíces japonesas que proviene de una familia de médicos. Papá y mamá imaginaban para su hija un futuro seguro, estable, con bata blanca y estetoscopio. Pero ella tenía otra prescripción para su vida: dedicarse a la actuación. Cuando terminó el colegio, dejó el Perú para estudiar artes escénicas en Nueva York, una ciudad donde cada casting es un ring de alta competencia.

LEE TAMBIÉN | Alessa Wichtel: el inesperado encuentro con Almendra tras polémica película sobre Nubeluz y cómo cambió su vida a partir de la relación con Aldo Corzo

Daniela llegó a la gran manzana con solo 17 años. Cuenta que su pasión por el arte viene desde pequeña, cuando aprendió a tocar el piano. En esa época, una película despertó su interés por el cine y la marcó profundamente: El pianista, protagonizada por Adrien Brody. “De adolescente pensaba: ‘¿cómo puedo hacerles sentir a otras personas lo que yo siento cuando veo una película, una serie o voy al teatro?’ Ese fue mi primer impulso”, nos dice.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Daniela ha grabado tres películas hasta el momento: “Voices from the past”, “Do over” y “A soundtrack minded” (en la imagen).

Se graduó del Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg y ha perfeccionado su técnica formándose en prestigiosas instituciones como la Royal Central School of Speech and Drama, Complicité, RADA y el Stella Adler Studio. Por estos días, su vida transcurre entre ensayos de madrugada, audiciones con cientos de aspirantes y presentaciones en obras independientes que la han hecho recorrer desde pequeños teatros en Brooklyn hasta espacios experimentales en Manhattan.

EN ESCENA

Entre esos pasos, llegó una oportunidad inesperada: protagonizar la campaña global “1837 Tiffany Blue” para la marca de lujo Tiffany & Co., que ganó dos leones de plata en los premios Cannes Lion de publicidad. Esta experiencia la convirtió en un rostro reconocible. “Fue un proyecto muy importante para mí, muy diferente, porque la campaña habla sobre la conservación de los océanos y el cambio climático. Estoy feliz porque fue muy bien recibida”, comenta.

Este 2025, Daniela fue rostro de la campaña global 1837 Tiffany blue, de la firma Tiffany & co.

En un mundo donde muchas actrices latinas en Estados Unidos cargan con papeles estereotipados —la niñera, la inmigrante, la “chica del barrio”—, Daniela ha encontrado la manera de no encasillarse. Su versatilidad le ha permitido audicionar para personajes sin una etiqueta marcada, algo poco común en la industria y que, lejos de diluir su identidad peruana, le abre un espectro más amplio de oportunidades.

Detrás de la campaña de Tifanny & Co., protagonizada por Daniela, están los publicistas peruanos Rolando Córdova y Gian Carlo Lanfranco, socios de la agencia L&C en Nueva York. Los creativos nacionales fueron premiados por esta iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de proteger los océanos del mundo.

Nuestra compatriota sabe que en Nueva York hay que tener el corazón blindado y la voluntad afilada. “Es una ciudad que no deja de moverse, siempre estás como que al tope con todo”. Mientras sigue preparándose, su meta está clara: conseguir ese papel que la proyecte en una producción de gran escala. Pronto la veremos en una serie de Prime de la que no puede dar muchos detalles. Y tiene planeado audicionar para otros proyectos de plataformas de streaming como Netflix y Apple TV.

La joven actriz en el barrio Hudson Yards, Nueva York, donde vive actualmente.

Por ahora, la ciudad estadounidense seguirá siendo su escenario de aprendizaje y conquista. Pero no descarta regresar en el futuro para demostrar que ese impulso que la llevó a dejar a su país, puede brillar con igual intensidad en el lugar donde todo comenzó. //