Daniella Oré, la peruana que competirá en la Fórmula 3 europea: “Mi máximo sueño es llegar a la Fórmula 1 y lucharé por eso”

Daniella Oré, la peruana que es promesa del automovilismo.
Por Jorge Chávez Noriega

A los cuatro años, cuando la mayoría de niñas apenas aprende a montar bicicleta, Daniella Oré ya estaba dando vueltas en un kart. Su primer recuerdo no es un juguete ni una muñeca, sino el sonido del motor y la sensación de velocidad. Su padre, el piloto César Oré, la llevaba a sus competencias, hasta que un día le pidió subirse con él. Bastó una vuelta para quedar atrapada para siempre por el automovilismo.

