Es viernes 26 de agosto y Elton John acaba de estrenar “Hold me closer” junto a la princesa del pop, Britney Spears. Apenas han pasado unas horas, pero la composición ya es un éxito mundial. El famoso fotógrafo estadounidense David LaChapelle, por esos días en Chile, donde ofreció una clase maestra en el Canon Zoom in Project, hizo un alto en su agenda para hablar de uno de sus ídolos. “Elton John me hizo notar que había gente como yo, que existía un lugar para mí, más allá del bullying. Cuando lo escuchaba reafirmaba que se podía brillar aun siendo diferente, con gafas extravagantes y cubierto de colores”, recuerda, sobre aquellos días de su niñez y adolescencia en que tuvo que batallar contra las burlas y la indiferencia.

En pleno 2022, LaChapelle continúa vigente como uno de los fotógrafos más influyentes del mundo, discípulo querido de Andy Warhol y retratista de estrellas como los desaparecidos David Bowie y Michael Jackson. Pero aún lo acompañan en el recuerdo pasajes de una adolescencia marcada por el bullying, la juventud vertiginosa que vivió en el Nueva York de los 80, cuando el VIH era una marca letal en la comunidad LGBTIQ+; y es casi imposible no preguntarse si, tal vez, su destino hubiese pintado diferente.

En la escuela fuiste víctima de acoso. Si pudieras reencontrarte con el David de ese tiempo, ¿qué le dirías?

En ese tiempo ya me decía cosas a mí mismo para seguir luchando. Me repetía que había algo más allá de ese mundo hostil que conocía, que todo iba a terminar en algún momento. Cuando eres niño a veces no entiendes por qué eres diferente. No tienes ni idea de por qué eres víctima de bullying por parte de otros chicos. Luego creces y empiezas a pensar que hay algo malo en ti. Felizmente, hubo personas que me salvaron con su amor, como mis padres. También estuvieron figuras como Elton John, a quien admiraba y me hizo notar que había un grupo de personas allí afuera como yo. Un lugar donde encajar.

¿Qué hubiera pasado si no se cruzaban estos personajes en tu camino?

Lo pienso mucho. El bullying afecta a las personas por el resto de su vida. A mí me tomó mucho tiempo sanar, entender por qué la gente odiaba mi forma de ser.

¿Encontraste tu lugar en el mundo cuando visitaste Nueva York, a los 17 años?

Cuando me quedé a vivir allá, tenía 17. Pero la primera vez que tomé un tren de Connecticut a NY tenía 14. Sí, encontré mi hogar. Era aceptado, yo me sentía libre, rodeado de gente pintoresca, entre artistas, bailarines, escultores. La comunidad gay era asombrosa y amorosa conmigo.

Eso debió ser contrastante: por fin habías encontrado tu hogar y apareció el VIH para acabar con mucho.

Sí. Pronto llegaron los años oscuros. El VIH se llevó a mi primer novio, a muchos de mis amigos. En esos tiempos no sabías si tú ibas a ser el próximo. Un día estabas feliz, compartiendo con tu familia, y al día siguiente alguien caía grave. Eso me llevó a empezar a retratar a mis amigos como ángeles, incluso sin saber que ya estaban enfermos.

LENTE VISIONARIO Después de su participación en Chile, el fotógrafo partió a Nueva York para inaugurar en el Museo Fotografiska “David LaChapelle, Make Believe”, su primera gran exposición en solitario en Estados Unidos. En ella, exhibirá una colección de más de 150 trabajos que reflejan el sentido de su obra, marcada de realidad y fantasía

¿Cómo fue ser un artista escogido y formado por por Andy Warhol? ¿Qué recuerdas de él como tu mentor?

Trabajar con Andy me pulió, me retó a ser el mejor. Fue como obtener mi título oficial como artista. Mi emoción trabajando en Interview era abrumadora. No podía parar, solo quería sorprender en cada edición. Se sentía tan fresco, tan nuevo…

En una oportunidad compartiste que Andy siempre te repetía: “David, haz lo que quieras, pero asegúrate que el mundo luzca bien...”

Andy siempre fue un genio. Él trataba de decirme que fotografiar no solo es capturar cómo la gente luce. Se trata de reflejar quiénes son, sus historias, hacer una imagen fiel a ellos.

(Foto: David LaChapelle)

Mientras lucen bellos…

Es que la belleza es un sentimiento intuitivo, ¿sabes? No sé cómo articularlo, porque cada quién ve las cosas de forma diferente. La belleza está en los ojos de quien la ve. Para mí, algo bello es eso que atrae, que mantiene a la gente por más tiempo frente a tu arte.

En 2015 visitaste Lima para presentar una exhibición con tus fotografías más icónicas. ¿Qué recuerdas de tu paso por la capital peruana?

El show en el MAC Lima fue una de las exhibiciones más importantes de mi carrera. Creo que es porque tuvo la cantidad perfecta de piezas: 90. No fue mucho, no fue poco. Cuando los espectáculos son demasiado grandes, a veces es mucho para ver sin procesar. Este espectáculo se sintió unido, los curadores fueron increíbles, el estanque rodeando el museo se veía hermoso. Solo tengo buenos recuerdos de ese momento. //

(Foto: David LaChapelle)