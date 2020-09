Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Aquaman, Shazam y más. Los fanáticos de estos superhéroes, así como de todos los otros pertenecientes al universo DC, no pueden más con la expectativa. El 12 de setiembre se desarrollará, durante 24 horas ininterrumpidas, y desde el mediodía (hora peruana), la segunda fecha del evento más esperado por ellos este año, el DC FanDome: Explore the Universe. Se trata, pues, de un encuentro virtual al que cualquiera puede acceder gratuitamente para informarse, a través de presentaciones de actores y directores famosos, paneles, exposiciones y conversatorios, sobre las últimas novedades de la franquicia en cuestión de estrenos, películas, cómics, series, juegos, entre otros. Se ofrecerán, pues, más de 100 horas de contenido a los que uno podrá acceder (ese día y después) con solo inscribirse. Como parte de estas se cuentan ocho paneles que se desarrollarán en español. Uno de estos, “Celebrando a DC en Latinoamérica”, tendrá un segmento que presentará a algunos de los más importantes coleccionistas de figuras de acción de la región, el cual será conducido por el actor y director de la comunidad Peruvian Fanboy, Armando Machuca.

Información utilitaria, ahora: los fanáticos de DC que participen del FanDome podrán crear y controlar su propia experiencia eligiendo lo que desean ver de esas más de 100 horas de contenido. Es decir, podrán armar su propio itinerario informándose e inscribiéndose aquí. Asimismo tendrán acceso exclusivo a detrás de cámaras, una extensa biblioteca de DC Cómics, así como material creado por los fans como cosplay y fan art. El evento se verá por streaming a nivel mundial en computadoras y celulares. Ah, y los más pequeños de la casa no han sido obviados. Solo tienen que entrar a www.DCKids-FanDome, página que también estará activa por 24 horas. Sí, igual de gratis.

Armando Machuca, actor, conductor y generador de contenidos, fue convocado por Warner Bros Latam para representar a nuestro país en el esperado evento. Además de tener una importante colección de figuras de acción del universo DC, él es creador de la popular comunidad virtual Peruvian Fanboy (que puede encontrar en Facebook e Instagram), en la cual miles de personas se informan y comparten contenidos relacionados a la cultura pop, con particular énfasis en cómics, films, series, juegos, colecciones, entre otras temáticas.

Creador de la comunidad virtual Peruvian Fanboy, Armando suele viajar a ferias y eventos relacionados a su pasión en otros países. Aquí en la Comic Con San Paulo 2019. (Foto: Peruvian Fanboy)

Su colección de figuras de acción de personajes del universo DC es la más grande que tiene. Aquí junto a otro miembro del equipo, Bruno Lecca, también dueño de la tienda Critteria Coleccionables. (Foto: Peruvian Fanboy).

El actor en un cosplay del Guasón.

Las cuenta de Facebook e Instagram de Peruvian Fanboy también comparten contenidos de otras franquicias y temas, aunque siempre estos están relacionados a la cultura pop. Aquí junto al legendario actor Christopher Lloyd, quien interpreta al 'Doc Brown' en la saga "Volver al futuro" en el London Film and Comic Con 2017. (Foto: Archivo personal Armando Machuca).





“Yo soy fanático de DC desde que tengo memoria. Mi cuarto, de niño, estaba decorado con un papel tapiz con Superman, Shazam, Batman. Luego, mi primer contacto audiovisual fue Superman, the movie, aquella con Christopher Reeve. Él fue el primer superhéroe que admiré, a quien, además, asocio mucho con mi papá. Y es desde que soy pequeño que colecciono, aunque hoy ello significa para mí remitirme a una historia. A algo que vi en la televisión o en el cine o a un cómic que leí. Y, a su vez, esa me remite a otra: a con quién vi la película, con quién conseguí ese juguete, toda la aventura que viví para conseguir el autógrafo para un póster antiguo. No es el objeto en sí. Para mí no tiene que ver con que uno sea más caro o más barato, sino con el valor de la historia que está detrás del objeto”, cuenta Armando, quien posee en su colección desde piezas pequeñas de Lego hasta estatuas. “Mi primer juguete importante fue un Superman de BASA, es definitivamente mi personaje favorito. Aunque colecciono más a Batman porque tiene una mayor cantidad de artilugios: vehículos, trajes, etc.”.

El comunicador participó como fan de la primera fecha del DC FanDome: Hall of Heroes, llevada a cabo el pasado 22 de agosto. Acostumbrado a acudir a encuentros y ferias en otros países, cuenta que no se decepcionó en absoluto del encuentro virtual. “La pasé extraordinariamente. Fui feliz. Se sintió que aquel día hubo de todos para todos los tipos de fans. Me hizo sentir, aquí en mi casa, parte de una comunidad. Se sentía afecto por el fan, y eso en estos momentos, es una alegría incomparable. Todo eso, además claro, de la información, los tráilers y las entrevistas que se transmitieron”, destaca.

“El segmento que conduzco dentro de la conferencia Celebrando a DC en Latinoamérica está grabado, como gran parte de lo que allí se va a presentar. Tuve la chance de conversar con chicos y chicas que tienen importantes colecciones en sus países. La experiencia fue muy enriquecedora. La gente de DC debió haber hecho una investigación sobre mi carrera como actor y generador de contenidos y confiaron mucho en mi instinto para ser el moderador de la conversación”, detalla.

Para finalizar, Armando invita a participar del DC FanDome reflexionando sobre la trascendencia que él ve en los personajes de la franquicia: “Ellos son icónicos, los primeros. Superman empezó todo esto hace más de 80 años. Ellos representan arquetipos de valores. Al entretenernos nos muestran, que por más que hayan escalas de grises, el bien siempre trata de vencer al mal. Que todos deben ser aceptados. Sus personajes tienen historias poderosas que te cautivan. Y vuelvo a la importancia detrás de las historias... las de DC siempre serán mis favoritas".//

