De Atahualpa a la Independencia: “Perú virreinal”, una aventura lúdica y como nunca antes te la contaron para entender 300 años de historia

La historia del Perú también puede aprenderse de manera dinámica, lúdica y sustanciosa. Ediciones Pichoncito ha lanzado el tercer volumen de la colección Historias del Perú: “Perú virreinal. Desde el fin del Imperio inca hasta la Independencia”. Esta tercera entrega complementa las dos anteriores: “Culturas milenarias del Perú: 5000 años de historia, desde Caral hasta los incas” e “Incas: una gran historia”.

Hay un equipo grande detrás de este libro. En “Perú virreinal. Desde el fin del Imperio inca hasta la Independencia” el historiador José Carlos de la Puente trabajó de la mano con Yesenia Silva para comunicar de la manera más entretenida y precisa este período de abundantes hechos que cambiaron rotundamente nuestra historia, con conflictos culturales y guerras por la independencia.

Para José Carlos, como historiador del período colonial, el principal reto de abarcar 300 años de historia ha sido encontrar un hilo conductor, porque no hay una sola manera de contar la historia. A grandes rasgos, el libro se divide así: “La primera parte es el fin del Imperio inca y la instauración del régimen colonial; o sea, las bases del sistema colonial. La segunda parte tiene que ver, justamente, con el surgimiento de una nueva sociedad, que es producto de esas dos anteriores [la caída del Imperio inca y la instauración del mundo colonial]. Y la tercera parte —hacia comienzos del siglo XVIII— con los intentos de la nueva dinastía en el poder, la dinastía de los Borbones”.

Otro reto importante fue sintetizar toda esa investigación con las fuentes más actuales e importantes y transmitirla en un lenguaje amistoso para un público general, pero principalmente infantil. De redactarlo se encargó Yesenia Silva.

“Los funerales de Atahualpa” es una de las piezas más icónicas de la historia del arte en el Perú. Fue pintada por Luis Montero en el siglo XIX. Actualmente, es parte de la muestra permanente del MALI. (Foto: Luis Montero)

En este libro, la narración va galopando y, por momentos, se detiene a analizar la situación: “Nos situamos en cómo está conformada la sociedad, cómo opera, cómo se inserta el Perú, por ejemplo, en los circuitos económicos y mercantiles más amplios. Entonces, se hace una pausa en la narrativa para entender el panorama general, y retoma”. No es necesario leerlo de principio a fin, porque está dividido por temas: la captura de Atahualpa, los viajes de Pizarro, los hijos de la conquista, el Virreinato antes de los Borbones y la independencia del Perú. Todos acompañados por muchísimos datos e información para reflexionar. Se han investigado las versiones del encuentro entre Atahualpa y los españoles, así como las consecuencias de la conquista: las epidemias, la desaparición de los nativos o la esclavización de la población africana y su lucha por la libertad. La historia se narra con sus claroscuros.

RESPALDO ARTÍSTICO

Contar con los especialistas del Museo de Arte de Lima es otra contribución valiosa, no solo para entender la perspectiva de los autores de las obras en su propio contexto, sino también como herramienta documental de la sociedad de la época y sus costumbres. La ilustradora del libro, Melissa Siles, nos cuenta que, a diferencia de los dos libros anteriores de la colección, que tenían un universo de objetos físicos muy claros como el huaco, las cerámicas o la textilería, “aquí, la visualización está hecha de muchas capas simultáneas: la ciudad, el templo, la fiesta, el comercio. Es una mezcla, no hay un artefacto único que resuma. Trabajamos articulando fuentes, pintura virreinal, planos urbanos, archivo y crónicas. Los historiadores y curadores fueron clave para decidir qué representar”.

Ilustración de Melissa Siles que evoca la captura de Atahualpa, el último Sapa Inca del Tahuantinsuyo. (Ilustración: Melissa Siles)

Micaela Bastidas y Túpac Amaru II. Ella fue una líder política y militar; él organizó un movimiento que cambiaría la historia. (Ilustración: Melissa Siles)

Melissa comenta que no se trata de simplificar, sino de acompañar y enriquecer la lectura de los lectores más pequeños. “El trabajo está en hacer un contenido accesible sin disminuirlo, traducir las fuentes con respeto y aportar algo nuevo”, agrega. Ese complejo lado de la historia, que se explica también a través de sus pinturas, puede verse en el libro como auténticas piezas que muestran su “belleza sostenida por jerarquías, catequesis e imposiciones”. Para la ilustradora, esta publicación es una llave para que los niños admiren el arte, pero también puedan hacerse preguntas.

Si bien este viaje educativo de 300 años de nuestra historia está dirigido a niños y niñas, es una buena invitación para que todas las personas redescubramos esta etapa crucial y su legado que aún nos toca. //

Ilustrar una época

1 MELISSA SILES Es directora de arte e ilustradora editorial analógica. Con Ediciones Pichoncito ha ilustrado la colección “Historias del Perú” (“Culturas milenarias del Perú: 5000 años de historia, desde Caral hasta los incas” e “Incas: una gran historia”). 2 JOSÉ CARLOS DE LA PUENTE Es investigador, historiador de la colonia y asesor de “Perú virreinal”. “Este libro concibe la historia como un encuentro de perspectivas, a veces alineadas, a veces contrapuestas, alrededor de temas nada sencillos de contar a los niños, como la conquista, la colonización, la esclavitud o el mestizaje”, advierte.