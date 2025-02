Ha pasado una década desde que Renata Flores (Ayacucho, 2001) sorprendió al mundo con una impecable interpretación del clásico “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, en quechua. “En ese momento, me emocionaba poner a mi ciudad en ojos del mundo, a la lengua de mis abuelas en valor”, reflexiona la cantante sobre aquellos tiempos.

El video fue grabado en la joya arquitectónica Vilcashuamán, con una Renata de apenas 13 años al frente del lente.

Hoy, con 23, la también compositora se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera: conquistar al mounstruo de la Quinta Vergara con su canción “Kuti tika”.

¿Cómo votar por Renata? Toma nota Para apoyar al talento peruano en el Festival de Viña del Mar 2025, primero debe descargar la aplicación Viña25 (estará disponible horas antes de la inauguración del evento, este domingo). Luego, podrá calificar la presentación de Flores solo mientras esté cantando, siendo la puntuación máxima 7. La cita es este 23 y 28 de febrero a partir de las 7:15 p.m. vía Disney+.

Con el pecho inflado del orgullo por representar a todo un país en el festival más importante de Chile, Flores resalta también el rol principal que tendrá Ayacucho en su debut, a través de músicos, vestuarios y piezas de arte. “Cada vez que subo a un escenario no solo canto una canción, presento un concepto completo”, defiende.

A horas de su presentación, y con la emoción a flor de piel, la joven talento dialogó con Somos no solo sobre el sueño que está a punto de cumplir, sino también sobre las otras metas que la ilusionan este año.

Su próximo disco saldría a la venta en abril. “se ha ido tejiendo por mucho tiempo”, nos cuenta. (Foto: archivo personal)

Faltan horas para tu debut en el anfiteatro de la Quinta Vergara. ¿Cómo te sientes?

Estoy emocionadísima. La preparación ha sido un reto, pero en general va todo bien. He venido con músicos ayacuchanos, vientistas, y eso me enorgullece un montón y me hace sentir acompañada, con fuerza.

Participarás con “Kuti tika”. ¿Qué representa esta composición?

“Kuti tika” es una canción especial para mí porque es de las primeras canciones listas de mi segundo álbum, “Traficantes”, y la compuse entretejiendo el quechua cusqueño con el ayacuchano, y ha quedado una expresión que traducida al español sería algo así como “vuelve a florecer”, pues ‘kuti’ (‘kutiy’) es ‘volver’ en quechua ayacuchano, y ‘tika’ es ‘flor’ en el quechua cusqueño.

Volviendo en el tiempo, ¿recuerdas cómo fue el momento en que te enteraste de tu clasificación?

Fue sorpresivo. Inscribimos la canción y preferimos no ilusionarnos del todo. Fue como “a ver qué pasa”. Tiempo después, recuerdo que llegó la llamada. Ese día, justo me estaba alistando para un concierto grabado y tenía mil cosas encima. Estaba estresada. Luego, me entró una llamada de WhatsApp con un número extranjero y me pareció muy raro. Pensé que era un robot que me iba a estafar [ríe]. Pero contesté y era la producción de Viña del Mar.

La cantante destaca por incluir talentos ayacuchanos en cada una de sus presentaciones. Para viña, ha viajado con músicos de la localidad. (Foto: Selvámonos)

¿Cómo reaccionaste?

Me sentía muy feliz, pero prácticamente me dijeron que solo podía saberlo yo y máximo mi mamá. Tuve que contener la emoción hasta que ellos anunciaran a los clasificados oficialmente.

¿Cuándo empezaron las preparaciones para el debut?

Desde el año pasado empezamos a preparar el concepto alrededor de la canción. Cada detalle importa, no solo el hecho de cantar, sino también el baile, la coreografía.

Y el vestuario.

Sí claro, el vestuario lo hemos diseñado yo y mi mamá, trabajando con artesanos ayacuchanos que hacen telares inspirados en el imperio Wari. También hemos trabajo de la mano con la marca local Kero, que es muy bonita y usa fibras naturales.

Flores posa junto a sus abuelas, Julia Gutiérrez y Adalberta Alvarado, inspiración para muchas de sus canciones. (Foto: IG Renata Flores)

¿Qué más podrías adelantarnos?

Todo es hermoso y es una celebración del arte ayacuchano. Estamos incorporando faldas, tablas de Sarhua... Está muy interesante la propuesta completa. Nos han dicho que llevemos cinco ‘outfits’, así que eso estamos haciendo. Ya los verán en el escenario y espero que les gusten tanto como a mí.

¿Cómo reaccionaron tus abuelitas al saber de tu participación en la Quinta Vergara? Sabemos que ellas son un pilar importante en tu inspiración.

Mis abuelitas están muy felices. Al principio, cuando les conté, no me entendieron mucho, porque con su edad su memoria ya no es tan buena. Pero cuando me tomé el tiempo de mostrarles todo sobre Viña del Mar y sobre todo la presentación de Damaris, recordaron el evento y se emocionaron conmigo.

¿Qué se siente haber llegado tan lejos?

Lo primero que siento es esperanza. Es como una motivación para seguir. Dedicarse a la música es arriesgado, más aún cuando se es de provincia y se canta en quechua. Pero las dificultades solo me han llevado a no querer parar y seguir soñando, sobre todo con un cambio en la mirada hacia lo nuestro.

En la edición pasada, la joven cantante Lita Pezo nos representó en la categoría internacional de Viña del Mar. Renata reconoce sentirse inspirada por su colega. (Foto: Festival de Viña del Mar)

A tu corta edad, ya eres valorada en el mundo. ¿Hay algo que te enorgullezca más de tu carrera?

Que a través de ella se valore más la andinidad. El arte, la historia, la cosmovisión tan rica y hermosa de la sierra peruana. Reconocerlo es algo que a algunos aún les cuesta y creo que mi trabajo siempre ha puesto como prioridad mostrar la belleza de mi cultura. No solo al resto del Perú, sino también al mundo. Eso es lo que me motiva desde chica, desde el día que subí mi primer cover. No me arrepiento de nada.

Estás trabajando en “Traficantes”, tu nuevo álbum. ¿Cuándo podremos disfrutarlo por completo?

Estamos publicando el álbum single por single. “Kuti tika” ha sido la segunda canción. Pronto sale “Tijeras 2”, que es la continuación de “Tijeras”, que formó parte de mi primer álbum. Ya para abril, espero que estén todas las canciones listas. Es un álbum que se ha ido tejiendo por mucho tiempo, con mucho amor y presencia ayacuchana también, en los músicos y realizadores.

¿Hay alguna colaboración con la que sueñes? En 2023, sorprendiste al lado de Los Mirlos.

A Los Mirlos los admiro tanto. Agradezco poder tener una canción con ellos. Ahora, estoy soñando con hacer algo con Nicole Zignago, o con Gian Marco. Sería lo máximo. Ya hemos estado en conversaciones, así que espero pueda concretarse. Ojalá.

Milena Warthon, Renata Flores y Amy Gutiérrez participaron de la obra “Lamentos: todas las pieles” en 2023, puesta en escena que reflexionó sobre la discriminación y el legado de los peruanos. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

¿Por qué llamar “Traficantes” a tu segundo álbum?

Porque este álbum quiere llevar a la reflexión el mundo actual. Una sociedad en la que lo bueno y lo malo ya se mezclan y que muchas veces normalizamos tanto lo malo que lo asumimos como bueno. El respeto a la Pachamama, los asesinatos a líderes indígenas y otros temas parecidos entran a tallar. “Traficantes” hace referencia a que también se puede traficar con lo bueno, con la verdad, con el conocimiento de nuestras ancestras, nuestras abuelas.

Todo el Perú está expectante por tu debut en Viña del Mar. ¿Qué les dirías a tus seguidores y a quienes esperan votar por ti en la competencia?

Les digo que todo el cariño que me dan en redes sociales puedo sentirlo, me sostiene. Aunque no esté muy activa, lo veo todo. Ahí pueden estar atentos a mis presentaciones en Chile, porque la programación de Viña suele variar. También, los mantendré al tanto de cómo votar. Todos los años ha iniciado el festival la categoría internacional, pero en esta oportunidad empezamos con la folclórica, así que estamos yendo con todas las ganas de sorprender y dejar en alto al Perú. //