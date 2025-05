Al entrar a su refugio, en Chorrillos, nos estaba esperando con una sonrisa en el rostro. El reconocido arquitecto y docente Juvenal Baracco (Lima, 1940) cumplirá 85 años en diciembre, y continúa demostrando que su pasión por las formas y el espacio sigue tan vívida como en su juventud.

“El arquitecto es un optimista profesional”, nos dice Baracco, y así explica su manera de ver la vida en sus días actuales y en sus términos. Por las noches, cuando el sueño lo abandona, la mejor manera de conciliarlo, para él, es imaginando alguna situación que tenga que ver con su especialidad. Trata de resolver problemas arquitectónicos durante dos o tres horas, o diseña en su mente nuevas fachadas, casas y estructuras que plasmará la mañana siguiente en sus libretas.

El aquitecto Juvenal Baracco en su casa de Chorrillos. / © Victor Idrogo / Estelar Retratos

Desligar de su ser al profesional es una tarea imposible, la arquitectura y él son uno mismo: “Como buen arte, guarda todo el contenido del artista. Cuando uno es niño aprende la vida a través de una serie de experiencias en las cuales tienen que ver mucho los padres y el sitio donde viven. Eso se guarda y queda como una especie de reserva. Cuando uno hace arquitectura –o cualquier arte–, hace lo que tiene adentro. Incluso, sin saber que lo tiene”, reflexiona. Su esencia, memoria, historia e identidad recorren el mismo trayecto de su obra, como en la icónica Casa Ghezzi, construida en la playa Pulpos en 1983, con materiales económicos como la caña (al igual que las invasiones al sur de Lima), que se puede ver en la estructura exterior de la casa. O esa construcción al filo del acantilado, en el distrito de Barranco, donde se levantó la casa del pintor Rafael Hastings mirando al Pacífico.

La icónica Casa Ghezzi, construida en la playa Pulpos en 1983. / Archivo personal

Entre los proyectos que más atesora Baracco están la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, un inmenso conjunto de más de 20 mil m² en los ochenta. “Gracias a que tuve de cliente a un oficial que era muy inteligente, me dejó hacer lo que se ha construido y lo han mantenido muy bien”, recuerda Baracco sobre este complejo al que considera de los más relevantes en su carrera. Incluso, el arquitecto Octavio Montestruque realizó una tesis que publicó en el libro “Juvenal Baracco. La memoria de la ciudad, las formas de la tradición”.

La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (1981). Esta obra ha sido estudiada en el libro “Juvenal Baracco. La memoria de la ciudad, las formas de la tradición”, de Octavio Montestruque. / Archivo personal

Otra aventura inolvidable ha sido el vistoso aulario en el campus de la Universidad Ricardo Palma, en Surco: “En el Perú, a pesar de que tenemos una mano de obra fantástica, no usamos el acero o lo usamos muy poco. Todo se hizo con acero, pensando que va a servir de alguna manera de guía a los estudiantes, para que vean además que es posible hacer una cosa que no es lo normal”, dice Juvenal destacando el valor didáctico, persistente en su quehacer.

Edificio del aulario de la Universidad Ricardo Palma, ubicado en surco. se inauguró en 2011. / Archivo personal

Le preguntamos también por el Banco Minero. Muchos hemos caminado frente a él, pues se encuentra donde actualmente están las oficinas de la Sunat, en Wilson. Este edificio es especial, y auguró los inicios de una carrera prometedora: “Fue importantísimo para nosotros porque fue un concurso que ganamos, apenas habíamos salido de la facultad. Además, se hacía paralelamente al conjunto del Centro Cívico que realizaban nuestros profesores, de tal manera que los mocosos estábamos compitiendo con los mayores”, dice riendo Juvenal recordando la hazaña de sus primeros años como profesional egresado de la UNI.

Juvenal Baracco rodeado de los libros especializados que han resaltado e investigado su estilo y propuesta. / © Victor Idrogo / Estelar Retratos

Del Centro de Lima también recuerda un proyecto que se quedó en el tintero. Era de gran magnitud, desde el Centro Cívico hasta pasar el Campo de Marte, encargado por el entonces alcalde Eduardo Orrego en los años ochenta. Se trata de una gran plaza que congregaría edificaciones culturales como la Biblioteca Nacional (en la actual cancha de tenis del Club Lawn Tennis), el Gran Teatro de Lima, museos, además de una zona hotelera a inicios de la Av. Arequipa. Pero los gobernantes de turno le bajaron el dedo. De este proyecto, uno de sus sueños inconclusos, guarda todavía los planos.

Imagen del plano del Centro Cultural de Lima Metropolitana, encargado por el alcalde Orrego a Juvenal Baracco en 1982. / Archivo personal

-Detrás del Taller Vertical-

En un par de horas saldrá a dictar clases en la Universidad Ricardo Palma, como lo hace desde 1971. Ahora que está mejor de salud, lo repite dos veces por semana. Este año se cumplieron 50 años de una de sus propuestas educativas con mayor impacto. Con solo 35 años, Baracco aplicó una metodología en las aulas peruanas en donde, a partir de un aprendizaje dialogante y colectivo (a la manera en que se trabajan en las oficinas), estudiantes de todos los años pueden reunirse asesorados por profesores con un proyecto en común e intercambiar sus conocimientos y habilidades. Esta idea se llamó Taller Vertical y continúa hasta la actualidad. Así, su legado, día a día, se sigue construyendo.

Por sus aulas y talleres han pasado miles de alumnos. No se cansa de la docencia, es una labor que mantiene intacta, así como la creatividad y la costumbre de coger su libreta para dibujar ideas: “Tengo un par de clientes y ando especulando qué puedo hacer. Estoy dibujando una casita en Cañete —que no sé si haré—, para mí en el campo. No sé cuánto tiempo más podré hacer esas cosas, pero mientras tanto, espero divertirme un poco”. //