“Toda mi infancia ha sido vinilera”, nos dice Adolfo Bolívar, conductor de radio y televisión. Lo visitamos en su departamento donde guarda en un espacio especial de la sala sus tornamesas, amplificadores y parlantes de su colección. En una caja de metal con la bandera británica están los vinilos seleccionados para la presentación que tendrá en la tarde. Convertirse en DJ en fiestas y festivales no le resulta lucrativo, pero no le importa, para él es casi una terapia: “Al inicio utilizaba la música solo para escucharla, ahora me relaja”, nos comenta. “Cuando iba a las reuniones típicas de los tíos o abuelos en la casa, yo ponía los discos de 45 RPM. En ese entonces, existían los equipos que apilaban los discos y bajaban uno por uno. Con el tiempo me reencontré con estos equipos. Mi mamá, que me ha criado sola, con mi abuela, no me los podía comprar. Eran los juguetes que yo siempre quise”. Ahora, afortunadamente, los puede tener.

El periodista Adolfo Bolívar junto a su hijo Alessio, con quien comparte su amor por la música y, a veces, el escenario. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Pero el DJ Adolfo Bolívar no viene solo. Su hijo Alessio de 8 años, ArDJ, ha seguido sus pasos musicales y se ha convertido en el DJ más joven del Perú. Eso sí, tiene su propio estilo: es digital. Ale, como le dice su papá, tiene un oído fino: “Vino con duende”, dicen los amigos de Adolfo porque su apreciación musical y selección de canciones termina impresionando a su público. “Me encanta tocar, podría hacerlo cinco horas seguidas y no me da hambre”, nos dice Alessio junto a un papá orgulloso.

Al igual que Adolfo, Olenka Zimmermann también creció familiarizada con los discos de vinilo. Hace unos meses publicó emocionada en sus redes sociales el ‘unboxing’ de sus tornamesas y con ellas empezó su nueva faceta. “A los DJ selector, como es mi caso, casi no nos afectó el invento del CD. Nosotros seguimos tercos comprando vinilos para ponerlos a girar en los tornas. Es por esa práctica que me invitaron a ser parte del staff de los DJ selector que tocan en varios festivales lindos (como Vinyland Fest). Ha cambiado mi vida en el sentido de que ahora puedo poner las canciones que amo no solo a mis cuatro amigos de siempre, sino a muchísimas personas”, nos comenta Olenka. Su selección pasa por el rock, pop, disco, funky, grunge, metal. Y, entre los más preciados de su colección, están Black Sabbath, ACDC, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Beatles, The Doors, UFO, Bowie, Nirvana: “y Black Sabbath una y otra vez. Yeah!”.

Para Olenka Zimmermann, gran amante del rock, ser DJ es una responsabilidad y un privilegio. Contacto: ozdjvinilos@gmail.com. / ALESSANDRO CURRARINO

Recuperar la nostalgia

El actor Laszlo Kovacs posee una amplia colección de más de 1.500 vinilos en casa, en la que ha llegado a invertir en algún momento más de la mitad de su sueldo. Es una pasión por el sonido que comenzó en su niñez, cuando se acercaba a escondidas al tocadiscos de su papá para experimentar fascinado la mecánica y el sonido de este aparato. “El vinilo es el mejor formato, es lo más cerca de tener a la banda en vivo en tu casa”, afirma Laszlo. Poner música para un público no es algo nuevo para él, aunque solo lo hacía cuando daba alguna fiesta. Ahora es DJ selector en espacios más grandes y con un público diverso. “Yo quiero que la gente se empile y no se resista al baile. Me paseo entre el pop, el funk, el disco y la electrónica sobre todo. Por ejemplo, hace poco puse la canción de Locomía y la gente se volvió loca”, cuenta.

El actor Laszlo Kovacs tocando en el Vinyland Fest, un festival con música en vivo y venta de discos de vinilo. Estarán en Arequipa el 18 y 19 de octubre. / Vinyland Fest

Por otro lado, la salsa y la música tropical son también una ventana hacia la nostalgia de aquellas fiestas en casa y la gente del barrio: “Tratamos de hacer un recorrido histórico musical pasando por los momentos que tiene la música tropical como un gran paraguas, con pioneros como La Sonora Matancera, mambo, huaracha y una larga lista de géneros. Nuestras pinchadas no duran menos de 3 horas para poder hacer este viaje”, comenta la actriz de teatro Eliana Fry García-Pacheco (DJ Shaparrita), quien junto al comunicador y músico Julio Pérez Luna (Dj Sobredosis) conforman el Dúo Cañonazo y Medio.

El dúo Cañonazo y Medio conformado por Julio Pérez y Eliana Fry García Pacheco, posan en el Superba. Pincharán en Casa Rebara (Recavarren 261, Miraflores) el 5 de octubre. / Francisco_Deza FDEZA

Desde su vitrina, buscan que la gente viva la experiencia del vinilo recordando a los clásicos de la salsa y la cumbia. Para ellos, esta es la mejor manera de que la música de generaciones pasadas perdure en el imaginario. Un homenaje que ponen en práctica en vivo y en directo, a pedido del público. //