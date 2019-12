Un día tienes trabajo en una empresa cualquiera en la que estás contento y te sientes muy útil. Al día siguiente estás en la calle porque hubo recortes de personal, por quiebras repentinas que nadie vio venir, porque eres mayor y tu momento ya pasó. A descansar nomás.

Con distintos matices, esta es la historia de muchos Papás Noel peruanos. Es la de Sergio Cárdenas (75), quien trabajó por 26 años para una mutual hasta que esta dejó de existir. Sin nadie más que le diera empleo, con niños que alimentar, Sergio se vio empujado al taxeo. Así fue como una pasajera, que vio sus cabellos canos y su barba larga, le planteó la posibilidad de trabajar como Papá Noel. Fue cosa de ponerse el traje para decidirse. Vestido de rojo se dio cuenta de que cada diciembre hasta el fin de sus días iba a trabajar del personaje navideño. Eso fue hace 20 años.

De enero a noviembre, Cárdenas trabaja como recepcionista en la Academia Nacional de la Magistratura. Los jueces y fiscales de ahí son tan buenos que no le exigen que se corte la larga barba blanca que lo caracteriza. En diciembre pide vacaciones y sale con su bicimoto a llevar el mensaje de la Navidad. Ha tenido satisfacciones como ser elegido imagen de una conocida gaseosa. Incluso, en una cadena de pollos fritos, le han pedido que encarne a su coronel fundador. Sergio se ha negado porque eso implicaría cortarse la barba y estar lampiño equivale a no poder hacer de ‘Santa’. El salario justo y las toneladas de cariño son la mejor recompensa en estas épocas.

Sergio Cárdenas (arriba) recorre la ciudad en bicimoto. Tiene más de 70 años pero el tráfico limeño no le da miedo si se trata de alegrar los corazones jóvenes.

Como Cárdenas, el señor David Neira (69) se enfundó en el traje rojo de Papá Noel por necesidad, en un momento en que la calle estaba muy dura. Él también estuvo en una empresa años hasta que fue ‘desvinculado’. “Muchas veces he trabajado de Papá Noel sin cobrar, solo por el gusto de ver los rostros de los niños. Y no solo de ellos, hay gente adulta que me ve en la calle y me abraza. Lloran. Pienso que la Navidad nos convierte en niños también, y por eso uno sigue en esto. Yo ya tengo 20 años como Papá Noel y no me canso”, dice.

Para el traje, Neira no necesita relleno, dice con una sonrisa grande mientras se frota la panza. Con la barba natural a veces sí tiene problemas porque demora un poco en crecer. Esta Navidad ha optado por usar una artificial. No es lo ideal, pero es la solución más rápida que encontró para llegar al personaje en diciembre y cumplir con los niños, acaso el público más exigente que hay.

