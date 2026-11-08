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Sin entrada ni lista de invitados, los tres eventos son de acceso libre y gratuito para cualquiera que pase. (Fotos Jesús Saucedo)
Sin entrada ni lista de invitados, los tres eventos son de acceso libre y gratuito para cualquiera que pase. (Fotos Jesús Saucedo)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO
Por Ángel Navarro Quevedo

Son muchos y llegan tomando por las calles aledañas a la primera cuadra del jirón Quilca, con casaca de cuero y una cadenilla colgando del jean para que la billetera no se escape. Son, quizá, los culpables de que medio Centro de Lima tenga baños empapelados de stickers de bandas emergentes, y también son quienes dan vida al Quilcazo, evento de rock al aire libre que empieza cuando la noche del viernes y sábado llega al Centro de Lima.

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