Parado en lo más alto de la serpiente de cemento que separa el palco de prensa en el Monumental de los accesos de occidente, Daniel Peredo se ha detenido. Tiene saco, corbata, camisa y zapatillas. Es el look de la TV y él es la TV: narrador de los partidos oficiales de Perú -en las malas, cuando no había Mundial-, los domingos sin selección Peredo es la voz del torneo local. Allí, en la cima, se lo ve más grande de lo que en realidad es. Mientras el muchacho sube apurado para encontrarlo, con el recorte dobladito de El Comercio de un largo retrato de Ricardo Gareca que por primera vez lleva su firma, lo asalta el necesario miedo de los principiantes ante una celebridad, el pánico delante del hombre al que leía (recitaba) en la revista Once: "¿Y si me manda al diablo?". El muchacho camina despacio, trata de sintonizar RPP hasta que llega y le da la mano, minutos antes del U vs. Cienciano del Apertura 2008. Pero no es él quien se adelanta:



-Hola, compare; soy Daniel Peredo. Buena chamba, te felicito.



Allí, en la cima, se lo ve más grande de lo que en realidad es.



***

Aunque reporteó, escribió, opinó, narró y salió en la tele, Daniel Peredo era, por encima de todo, periodista. Lo decía con orgullo cuando dictaba clases, lo escribía con seguridad en la tarjeta de migraciones. Un sabueso que se hacía del contacto más rebuscado para contrastar una información que escuchaba, miraba, o recibía. Un comunicador de la vieja escuela que nunca publicó un texto o dijo algo en la radio sin antes averiguar. Y en eso no tenía límites: si había que llamar al presidente de la FPF de madrugada, llamaba. Si tenía un dato por contrastar, jodía. Y si debía esperar por confirmar una primicia, no se hacía problema. Se aguantaba el fastidio de su esposa Milagros y sus hijas Fátima y Daniela, que siempre debían esperar pues papá tenía una llamada. Un chat. Un whatsapp. Porque una primicia solo era verdad si la tuiteaba Daniel. También ahora, que ya se fue.



***

Sentada en el café del Museo Larco, en Pueblo Libre, un sitio que le recuerda mejores días, Milagros Llamosas, la esposa de Daniel Peredo y principal promotora del libro homenaje que este domingo se presenta en horario estelar (5 p.m.) en la Feria Internacional del Libro, cuenta que, en medio de este proceso natural de luto, una frase hace eco en cada rincón de su casa. "A Daniel le encantaba escribir y en sus proyectos, siempre estaba publicar un libro. De hecho, este Peredo Total es lo que él soñó". Le cuento que una vez, en el invierno del 2015, Daniel Peredo entró a la Librería El Virrey de Chachi Sanseviero y el rostro le cambió como niño que ingresa a una juguetería. Disneylandia en Miraflores. Recuerda que sí, que él volvió a acasa fascinado por un lugar al que había ido a presentar un libro y que, "si me ayudas, compare", también le gustaría presentar el suyo. El que viene y todo los que vienen.



Peredo Total es el libro que reúne las crónicas, entrevistas y columnas de opinión que escribió Daniel Peredo en su etapa en El Bocón, Once y El Comercio. Este domingo va a la FIL. No será el único lugar en que lo recuerden.