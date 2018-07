Julio del 2018.

Gareca no es el mismo que llegó en 2007 a la ‘U’, ni el que estaba eliminado todo el primer año de Eliminatoria ni el que perdió sus dos primeros partidos en Rusia 2018. El Tigre es hoy un técnico mundialista, es decir, un entrenador top que cotiza distinto en la bolsa e ingresa –precisamente por este camino recorrido- en la órbita de selecciones –o clubes- que en otro tiempo ni siquiera lo hubieran mirado. Esa condición le permite una negociación diferente, mejores ofertas y no es plata: ahora ya no depende de cuánto lo quiera Perú –que lo quiere el 99% de la gente, según encuestas. Ni Papa Noel- sino de cuánto quiera él. De qué quiera él.

¿Qué información existe hoy sobre el tema? La federación le ha hecho conocer sus intenciones de que se quede y ha sido respetuosa de su decisión de conversar post Mundial. Es decir, en breve. Es decir, en el clima en que está hoy la FPF, con rumores de renuncias y demasiada TV de parte del presidente. Pero si algo pueden hacer Oviedo y Oblitas, Matute y Romina, todos, es seducir al Richard de continuar un proyecto con todo a favor y que, básicamente por eso, pinta muy difícil: llevar a Perú al Mundial luego de 36 años y presentar un equipo tan combativo en el torneo. Superar eso es una proeza. Es escalar el Himalaya dos veces.

¿Qué puede hacer el hincha peruano? Esperar y tener paciencia. Y también ser agradecido: en esta plataforma de Somos podrás enviarle un mensaje al técnico Ricardo Gareca, que con su trabajo y dirección, borró 36 años de fracasos. Un líder generoso y positivo. Si quieres decirle algo solo da click aquí bit.ly/2N6ALZS.

AQUÍ PUEDES DEJARLE TU MENSAJE A GARECA