Desde Guatemala, Pía León hace historia y posiciona a Kjolle como la nueva joya culinaria en Lima: “Estoy orgullosa de ser del Perú y poder contarlo al mundo”

Nuevamente brillaron. Kjolle, liderado por la chef Pía León, dejó al Perú en el segundo lugar de los Latin America’s 50 Best Restaurants, tan solo por debajo del colombiano El Chato. En Antigua, Guatemala, Kjolle fue anunciado el pasado 2 de diciembre, además, como el mejor restaurante del Perú. También subieron al escenario para recibir el ya anunciado premio Art of Hospitality Award 2025, reconocimiento a la excelencia en el servicio. Así, hicieron historia.

“Venimos haciendo un trabajo fuerte con el equipo en Kjolle, con mucho corazón, mucha coherencia. Este tipo de premios siempre son bonitos y bien recibidos, motivan y dan fuerza para seguir haciendo lo que hacemos. Estamos muy contentos, emocionados y con ganas de llegar a Lima”, nos dice por una llamada vía WhatsApp, Pía León, desde el aeropuerto de Guatemala antes de subir al avión de regreso a Casa Túpac, en Barranco, donde se ubica su restaurante, para continuar con el servicio y atendiendo las reservas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Pasar del cuarto puesto de Latinoamérica, el año pasado, al segundo lugar hoy, sin duda hará que el público la reciba con mayor expectativa, curioso por conocer —o repetir— la propuesta de Pía León: impactante visualmente, particularmente colorida por el resultado de una investigación minuciosa de los sabores más deliciosos de nuestra biodiversidad, además de mostrar en cada tiempo, platillo y maridaje un recorrido por la despensa peruana. Pía y su equipo están preparados para ello: “La expectativa siempre crece para quienes nos visitan. Hay más presión porque la gente espera mucho más, pero tenemos el impulso para seguir creando en equipo y continuar evolucionando”, nos comenta ella acerca de las dinámicas de Kjolle; pero, sobre todo, como chef que se posiciona ante los ojos de mundo y lo que puede ofrecer: “Tenemos que comunicar al mundo, obviamente, la biodiversidad; pero también el territorio, los paisajes, la cultura, la gente, el arte. Hay muchísimo que contar y eso es lo que nosotros hacemos a través del restaurante”.

Fue la noche de Kjolle. El restaurante de Pía León recibió el premio Art of Hospitality como reconocimiento a la mejor atención. / TheWorlds50Best

Junto a Kjolle y Mil —proyecto de Pía León y Virgilio Martínez, que permanece en el puesto 49. Es comandado por el chef Luis Valderrama—, más restaurantes peruanos son parte de los Latin America’s 50 Best Restaurants. En conjunto, son ocho representantes; no es poca cosa: “Es un buen grupo de restaurantes peruanos. Creo que la clave siempre ha sido, por parte de nosotros, mantenernos unidos y con un mismo enfoque, una misma meta que es mostrar al mundo entero la biodiversidad que tenemos en el Perú. Estoy orgullosa de ser del Perú y poder contarlo al mundo”.

Todos los protagonistas

Entre aeropuertos y viajes de retorno, logramos contactarnos con los chefs que fueron el centro de la fiesta de la gastronomía en Guatemala. Juan Luis Martínez, chef de Mérito, recibió con alegría y sorpresa el ascenso de su restaurante al puesto 4. Confiesa que cada anuncio lo toma siempre desprevenido. Sin embargo, mirar hacia atrás le permite reconocer un crecimiento consistente, pausado y coherente con el trabajo que él y su equipo han venido desarrollando. Martínez destaca que el reconocimiento cobra sentido gracias a lo que transmiten los comensales, amigos y colegas que visitan Mérito y expresan su aprecio por la propuesta. “Sentimos mucha alegría, agradecimiento y también una responsabilidad cada vez mayor por el impacto que generamos en la comunidad gastronómica, en nuestros clientes y en nuestro propio equipo”, señala, subrayando que este impulso también beneficia a sus otros proyectos: Demo, Clon, La Tostaduría y el estudio de diseño que dirige junto a su esposa.

Cosme de James Berckemeyer dio la sorpresa con el inesperado ascenso al top 10. Por ello, recibió el Highest Climber Award. / TheWorlds50Best

James Berckemeyer, chef de Cosme, celebró con especial emoción el reconocimiento que ubicó a su restaurante en el puesto 9. “No lo esperábamos”, señala, destacando que entrar a la lista ya es un logro para todo el equipo, pero lo es aún más obtener el Highest Climber Award (premio al mayor ascenso en la lista), tras escalar del puesto 28 al 9 en solo un año. En un 2025 especialmente significativo por el décimo aniversario del restaurante, alcanzar el Top 10 cobra un valor adicional. Berckemeyer agradeció a su equipo, a su familia y a los clientes, y subrayó que, en un país con “tantas y tan buenas propuestas gastronómicas, que el público siga eligiendo Cosme es un motivo de enorme orgullo”.

Mayta, de Jaime Pesaque, se mantiene en la lista, esta vez en el puesto 11.

Jaime Pesaque, chef de Mayta, toma con alegría y un profundo sentido de responsabilidad el ascenso de su restaurante al puesto 11. Señala que este reconocimiento es el resultado de un trabajo en equipo construido día a día y sostenido por Yachay, el espacio de investigación y creatividad gastronómica que impulsa sus propuestas. “Es allí donde cada idea encuentra un lugar para crecer y donde tomamos fuerza para seguir explorando y promoviendo nuestro Perú”, destaca.

Anthony Vásquez, chef de La Mar Lima, recibió con orgullo el anuncio de que la cebichería ocupa el puesto 26. Para él, este reconocimiento tiene un valor especial porque premia a un concepto profundamente peruano y tradicional. “Lo lindo es que un restaurante como La Mar, una cebichería con la que los peruanos se identifican, sea reconocida. Es un recordatorio de que debemos mejorar, aprender y conocer más sobre nuestros propios productos”, señala.

En Antigua, Guatemala, se realizó la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants. En un ambiente festivo, chefs de distintas nacionalidades se reencuentran. / TheWorlds50Best

Rafael Osterling toma la noticia con “mucha gratitud, humildad y felicidad”. Nos comenta que el trabajo en el restaurante Rafael (puesto 33 de la lista) está hecho con “constancia, coherencia, estructura, templanza, dedicación, generosidad, delicadeza, respeto y virtuosismo es el camino correcto” y que continuará con ese viaje de investigación, rigurosidad y grandes dosis de cariño.

Renzo Garibaldi, chef de Osso, celebró el puesto 44 que alcanzó su restaurante, destacando la satisfacción de compartir la lista con otros “gigantes peruanos de la gastronomía”. Afirma sentirse feliz de representar tanto a su equipo como a su país, y subraya que este reconocimiento llega tras un año de intenso trabajo. “El equipo está feliz y se lo merece”, expresa, poniendo en valor el esfuerzo de todos los que forman parte del restaurante. Además, señala que su visión no se limita únicamente al desarrollo de nuevos restaurantes, sino también al impulso de productos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia y propuesta de Osso en la región.

Junto a ellos celebramos sus logros y, por supuesto, el valor que le dan a nuestra gastronomía y los que están detrás de cada plato. //