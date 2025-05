Desde que inició su carrera a inicios del año 2000, Joaquín Liébana ha construido una obra que se caracteriza por el uso de planchas de metal en gran formato, donde la rigidez del material se transforma en piezas que transmiten ligereza y movimiento. Su propuesta artística, de corte figurativo y con un estilo que algunos han denominado “neo clasicismo”, ha sido expuesta en diversas galerías y forma parte de importantes colecciones tanto en Perú como en el extranjero.

LEE TAMBIÉN | Recordando los trenes del Perú: del Tren Macho al Ferrocarril Central y las lujosas travesías a Machu Picchu

-NUEVOS UNIVERSOS-

Por estos días, Liébana destaca como una figura polifacética que, en su taller de Barranco, juega con la monumentalidad de la escultura y, frente a su tablet, con la agudeza del humor gráfico. “Yo separo ambas cosas”, explica el artista plástico. “Mi trabajo como escultor tiene su propio lenguaje. Lo otro, para mí, es una forma de divertirme.”, añade.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

En su cuenta de Instagram (@aqoujni), nos cuenta, comparte una faceta más íntima y lúdica, a través de una serie de collages digitales, cargados de humor e ironía. Estas imágenes ofrecen su particular mirada acerca de la realidad cotidiana –desde el nombramiento del nuevo Papa hasta un día de playa en Lima–, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público desde diferentes lenguajes visuales.

“Las noticias que ocurren diariamente te dan mucho material, pero no solo me baso en la coyuntura. Yo lo que hago es coger una imagen, intervenirla y hacer una propia interpretación, mucho más amena”, comenta Liébana. Dice que su facilidad para hacer reír a la gente viene desde el colegio. “Siempre he sido chacotero, un poco jodido con las bromas. Mi hermano –el también artista Mateo Liébana–y mis amigos que me conocen de toda la vida, lo saben bien”, dice entre risas.

Todavía no trae entre manos algún proyecto vinculado con este material, pero dice que le gustaría presentar sus imágenes en un formato pequeño, de modo lineal, explicando el contexto en el que fueron creadas. “Esto surgió de una manera natural y espontánea, no lo hice con un objetivo particular. Si bien no a todos les puede gustar, he visto una reacción bastante positiva que me anima a seguir”, concluye.

En resumen, Joaquín Liébana es un artista que transita con suma pericia entre la solidez del metal y la levedad del trazo humorístico, creando un universo que es el reflejo de su propia personalidad. //