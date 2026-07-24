Detrás de cámaras del Ballet Municipal de Lima: la maquinaria silenciosa de técnicos, vestuaristas y maestros que hace posible la magia en el escenario
Mientras el público disfruta de “Raymonda” y “Carmen” sobre el escenario del teatro Segura, detrás del telón un equipo de maestros, vestuaristas, técnicos y jefes de escena sostiene el espectáculo con un trabajo que rara vez es primera plana, pero sin el cual el ballet no existiría. Conózcalos en esta nota.
El telón acaba de levantarse. Sobre el escenario del teatro Manuel Ascencio Segura, en el Centro Histórico de Lima, los primeros compases de “Raymonda” anuncian el inicio de una nueva temporada del Ballet Municipal de Lima. Mientras el público sigue la historia, detrás de bambalinas otra coreografía también está en marcha. Pedro Archenti, jefe de escena, no suelta su walkie-talkie; en cualquier momento tendrá que coordinar el siguiente cambio de escenografía o luces. Una vestuarista permanece siempre atenta por si algún tutú necesita un ajuste de último minuto y, desde uno de los laterales del teatro, los maestros Carlos Valcárcel y Guadalupe Sosa Migone observan cada movimiento con la misma concentración con la que dirigieron semanas de ensayos. La función ya empezó, pero para ellos todavía queda mucho por hacer.
Durante dos meses, coordinadores artísticos, maestros, jefes de escena, vestuaristas y técnicos han preparado cuidadosamente la temporada para que el público disfrute el resultado. Detrás de la nueva temporada del Ballet Municipal —que reúne la suite del clásico ruso “Raymonda” y el ballet neoclásico “Carmen”— existe una maquinaria silenciosa que comienza a funcionar mucho antes de que el telón se levante. En este reportaje de Somos, te contamos los detalles.
El alma del ballet
Reponer una obra no significa volver a montarla desde cero. Significa reconstruir una memoria. Ese fue el desafío que asumió Guadalupe Sosa Migone, coordinadora artística y repositora del Ballet Municipal, al devolver “Carmen” al escenario luego de su potente estreno en 2024.
“Ha sido una gran responsabilidad tratar de hacerla tal cual como el maestro Jean Grand-Maître la hizo en su momento”, explica. Durante dos meses de ensayos, su trabajo consistió en preservar la evolución de cada personaje, mantener el lenguaje de la coreografía y transmitir esa visión a un elenco que volvía a recorrer la historia desde el principio. Pero su labor no termina cuando se apaga la música.
“Somos un apoyo muy importante, no solo como maestros, sino también como personas que están formando y dirigiendo a personas. Ser bailarín es complejo no solo a nivel físico, sino también emocional, y como maestros procuramos estar ahí para cuando sea necesario”, dice. En una disciplina donde la técnica convive con la interpretación, acompañar emocionalmente a los bailarines también forma parte del montaje.
La misma búsqueda de fidelidad alcanzó al vestuario de “Carmen”. En la primera temporada (2024) las prendas llegaron desde Canadá por cuestiones de tiempo, pero esta vez fueron reproducidas en Lima a detalle: telas fosforescentes, trajes bordados con pedrería y más.
Mirada valiosa
Si Guadalupe Sosa se encarga de conservar la memoria de una obra, el maestro español Carlos Valcárcel llegó a Lima para asumir otro reto: condensar “Raymonda”, uno de los grandes ballets de Marius Petipa, en una suite de apenas una hora sin perder su esencia. Considerando, además, que se trata del debut de la puesta en escena en suelo peruano.
“Lo más retador ha sido traer la esencia del ballet clásico como Petipa la concibió, sin perder esa delicadeza y potencia”, explica. La versión original supera las tres horas, por lo que sintetizarla implicó decidir qué conservar y qué dejar fuera sin alterar su identidad.
El resultado, asegura, también fue posible gracias al compromiso del elenco. “Me he encontrado con que el bailarín peruano es un bailarín que está cien por ciento dedicado a su trabajo, y con esa actitud se pueden conseguir cosas muy buenas. Ya lo verán en escena”, señala.
Tras bambalinas
Cuando los bailarines ocupan el escenario, Pedro Archenti comienza con lo suyo. Desde hace más de tres décadas, el jefe de escena coordina los cambios de escenografía, los movimientos de telones y cada transición que ocurre durante una función. Su trabajo consiste en asegurarse de que todo suceda en el segundo exacto.
Esta temporada implicó un desafío particular. Mientras “Raymonda” recupera la estética del gran ballet clásico, “Carmen” obligó a reensamblar una escenografía más libre, presta para juegos de luces y movimiento. “Es como volver a armar un rompecabezas”, resume.
"Ser bailarín es complejo no solo a nivel físico, sino emocional. Como maestros procuramos estar ahí para formarlos como personas completas, no solo como artistas".
Guadalupe Sosa | Coordinadora artística del BML
Algunas estructuras requieren varios días de montaje para permanecer apenas unos minutos frente al público. Archenti insiste en que ese resultado nunca depende de una sola persona.“Siempre he dicho que esto es un conjunto. Están los bailarines, la parte técnica, la escenografía y las luces. Todo completa el espectáculo”. Y quizá esa sea la mejor definición de un ballet. No solo el que ocurre bajo los reflectores, sino también el que transcurre detrás de ellos: el de las manos que cosen un tutú hasta el último instante, las que devuelven el color a unas zapatillas de punta gastadas por los ensayos, las que ajustan una luz, levantan un telón o detienen una coreografía para repetir un paso una vez más.
Cuando la función termina, los aplausos se concentran, como debe ser, en quienes están sobre el escenario. Pero detrás de cada ovación permanecen quienes hicieron posible que el telón se levantara. //
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Hasta el domingo 2 de agosto, el Ballet Municipal de Lima, en coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, presenta una temporada excepcional en el teatro Segura que reúne dos grandes títulos del repertorio universal: “Raymonda” y “Carmen”. Se trata de dos obras maestras interpretadas por más de 40 artistas y protagonizadas por personajes femeninos que han cautivado al público a lo largo de generaciones y que representan visiones opuestas sobre la fuerza, el amor y el destino. Entradas disponibles en Teleticket.