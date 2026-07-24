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Resumen

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Con más de tres décadas en el Ballet Municipal de Lima, Guadalupe Sosa Migone (al centro) supervisa cada detalle del montaje de “Carmen”. La rodean figuras destacadas como la primera bailarina Mara Casafranca y el bailarín Andrés Barrientos. (Foto: Elias Alfageme/ Revista Somos)
Con más de tres décadas en el Ballet Municipal de Lima, Guadalupe Sosa Migone (al centro) supervisa cada detalle del montaje de “Carmen”. La rodean figuras destacadas como la primera bailarina Mara Casafranca y el bailarín Andrés Barrientos. (Foto: Elias Alfageme/ Revista Somos)
Por Celeste Pérez

El telón acaba de levantarse. Sobre el escenario del teatro Manuel Ascencio Segura, en el Centro Histórico de Lima, los primeros compases de “Raymonda” anuncian el inicio de una nueva temporada del Ballet Municipal de Lima. Mientras el público sigue la historia, detrás de bambalinas otra coreografía también está en marcha. Pedro Archenti, jefe de escena, no suelta su walkie-talkie; en cualquier momento tendrá que coordinar el siguiente cambio de escenografía o luces. Una vestuarista permanece siempre atenta por si algún tutú necesita un ajuste de último minuto y, desde uno de los laterales del teatro, los maestros Carlos Valcárcel y Guadalupe Sosa Migone observan cada movimiento con la misma concentración con la que dirigieron semanas de ensayos. La función ya empezó, pero para ellos todavía queda mucho por hacer.

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