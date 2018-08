Día del Café peruano: Somos recomienda estas cafeterías de Lima para ir este invierno

Para el desayuno o para el lonchecito, solo o acompañado, en el trabajo o en casa; con un sandwich o un postre, para meditar o para conversar; siempre es ideal un buen café para iniciar o finalizar el día.



Hay de los que no despiertan si no se toman una taza de café, también hay de los que no terminan un buen almuerzo si no cierran con un broche de oro llamado café, o los que lo prefieren por la tarde acompañado de un postre. Sea como te guste, aquí te mostraremos algunos lugares que un buen amante del café no se puede perder.

Tostaduría Bisetti.

Pedro de Osma 116, Barranco.



Neira Café Lab.

Enrique Palacios 1074, Miraflores.



Master Coffee Perú.

Ricardo Bentín 613, Rímac (en foto).



Bendito Café.

Conquistadores 139, San Isidro.



Red Head Coffee Shop.

Los Huertos 120, San Juan de Lurigancho.



Colonia & Co.

San Martín 131, Miraflores.



Puku Puku.

Enrique Bustamante 695, San Isidro.



Origen Tostadores de café.

​Las Tiendas 295, Surquillo / Bolívar 1199

Pueblo Libre / Faustino Sánchez Carrión 479, Magdalena.



Arabica Espresso Bar.

Recavarren 269, Miraflores.



Café Bodega Santa Isabel.

Jr. Carabaya 529, Cercado de Lima.



La Bodega Verde.

Jr. Mariscal José Antonio de Sucre 335A, Barranco.



True Artisan Café.

Bolívar 153, Miraflores.



Café Verde.

Santa Cruz 1305 Miraflores.



Cafetería Apu.

Risso 281, Lince.



Berisso.

Arenales 1100, Jesús María.



Café A Market.

​Perez Araníbar 375, Magdalena.



La Latteria.

Pancho Fierro 131, San Isidro.



Estación 329.

Enrique Palacios 329, Miraflores.



Ágora Café y Arte.

Diagonal 378, Miraflores.



Perú Blends.

Los Constructores 875, La Molina.



Core Lima Café.

Pje. Acuña 190, Cercado de Lima.