Para este especial por el 31 de octubre, decidimos saber en qué andan los descendientes de las grandes figuras del criollismo y de la música afro peruana. Lo que comprobamos en una rápida pesquisa por redes es que la manzana nunca cae muy lejos del árbol. Lucy, Mayra, Francisco y Pamela se están labrando un nombre en campos de la creación artística que no tienen que ver necesariamente con la música criolla o la música peruana que se practicaba con gran éxito en el siglo pasado. Los ritmos urbanos, el rock y el pop son las fuentes de las que beben ellos, lo que manda hoy, siempre con respeto por la tradición, pero sin quedarse ahí. Sin duda, hay muchos más nombres por ahí que irán saliendo. Sirva esta pequeña muestra como un recordatorio de otro refrán que viene a bien citar aquí: lo que se hereda, no se hurta. //

Necia vive en Chincha y viene los fines de semana a Lima para participar en batallas de rap con colectivos locales. Su sueño es representar a Perú en una competencia internacional. (Foto: Richard Hirano). / Richard Hirano

NECIA (Mayra Vásquez)

Bisnieta de Porfirio Vásquez





Su apellido está ligado a las raíces mismas de la música afro peruana, y ella lo sabe muy bien. Lo tiene presente. Su bisabuelo fue el legendario Porfirio Vásquez, frecuentemente llamado el Patriarca de la música negra en el Perú. Su abuelo fue el gran Abelardo Vásquez, músico, recopilador y fundador de la peña Don Porfirio. Su padre fue Manuel ‘Mangué’ Vásquez, talentoso percusionista fallecido en el 2012, y su tío, el famoso cantante Pepe Vásquez, aquel del Jipi Jay. Con tanto talento en los genes, Mayra Vásquez, de solo 15 años, no podía más que destacar en el arte. Ha sido campeona infantil de marinera, pero por estos días descolla en otro campo de la expresión, más de estos tiempos: las batallas de rap estilo freestyle.

El clan artístico que fundó Don Porfirio Vásquez (con guitarra) incluyó a ‘Mangué’ (con cajón), y Ani (extremo derecho), papá y abuela de necia. (Foto: Archivo Familia/Peña Don Porfirio).

En ese mundo ella es conocida como Necia, el aguerrido personaje que ha creado para enfrentarse, a punta de rimas veloces e improvisadas, a raperos que muchas veces le llevan varios años encima. “Le dicen necia a la persona que se aferra a una postura equivocada, pero lo que está mal o está bien es muy relativo. Yo soy necia porque me aferro a lo que pienso y si la gente cree que estoy equivocada, es su problema”, dice Mayra al explicar el origen de su nombre artístico. Ella empezó en este mundo desde los 12 años, en Chincha, en donde vive con su madre y veía a los chicos enfrentándose en estos curiosos duelos verbales. Pero ha sido desde que empezó a venir a Lima a batallar con freestylers capitalinos que su nombre fue haciéndose más conocido en los circuitos locales. Al inicio fue un poco difícil convencer a su madre de que acepte y la deje batallar. Ahora ella es su mayor apoyo y la acompaña allí donde le toque viajar.

Francisco Ayllón

Productor musical, hijo de Eva Ayllón

Francisco Ayllón desde el Chill Studio, en La Victoria. Ahí produce a artistas de todo tipo y de todos los géneros, incluyendo a una muy especial: su mamá Eva Ayllón).. FOTO: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

De chico quiso ser chef, hasta que un día, sentado al piano, se dio cuenta de que había heredado un oído musical que podía abrirle nuevos horizontes. Así fue como Francisco Ayllón (32), el hijo de la reina del landó, Eva Ayllón, dejó la cocina y se concentró en aprender música, primero como ejecutante y, en años posteriores, como productor. Empezó cargando cables y se ganó a pulso su sitio en la consola, dice. Así, ha tenido la oportunidad de grabar a diversos artistas, pero ninguno más rankeado que su talentosa progenitora. Ha grabado con Eva más de diez discos, que han conseguido tres nominaciones al Grammy Latino, el último de ellos por el proyecto Quédate en casa, que concibió el propio Francisco para ayudar a su madre a salir de la depresión de la pandemia.

Francisco Ayllón y su madre, Eva Ayllón, en los Grammy Latinos 2019. Ella recibió un premio de honor a la excelencia musical. (Foto: Archivo Personal).

Todo ese disco se grabó en su casa, en el pequeño estudio que tiene Francisco en el segundo piso. ¿Cómo se produce a un artista con el que guardas un vínculo tan esencial? “Es interesante porque tengo que separar que Eva es mi mamá y, al mismo tiempo, mi jefa. El trato es distinto. A veces tengo que corregir algunas cosas de las cuales ella no está de acuerdo, pero discrepar es parte del trabajo. Al final del día nos abrazamos y escuchamos lo que hemos hecho”. Por estos días, Francisco tiene el proyecto de regrabar toda la discografía clásica de Eva. En solo un año ha conseguido regrabar seis discos y le faltan cinco. Como para romper un récord Guinness. //

Lucy Pérez

Guitarrista, nieta del ‘Carreta’ Jorge Pérez

A sus 18 años, Lucy es una eximia de su instrumento. Algunas tiendas de guitarra locales la invitan para que haga demostraciones en vivo FOTO: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / A.CURRARINO

Uno de los recuerdos más bonitos que tiene Lucía Pérez (18), la nieta del recordado ‘Carreta’ Jorge Pérez, es la vez que su abuelo le regaló su primera guitarra. Esta era de plástico, muy sencilla, y solo servía para “aparentar”, pero fue suficiente pera empezar a marcar un derrotero en su vida, que estaría ligado a las seis cuerdas. Su segunda guitarra, esta vez de palo, también se la regaló quien fuera la voz graciosa del dúo Los Troveros Criollos, al ver que su nieta mostraba cada día un sincero interés por destacar en el instrumento. Años después, cuando Lucy ya era imparable en su aprendizaje y estaba lista para iniciar una carrera como performer, su abuelo engreidor hizo un último esfuerzo: le dijo “te regalo la guitarra que quieras”, y ella optó por una bonita Gibson SG, color rojo vino, como la que toca Angus Young, de AC/DC.

El ‘Carreta’ Jorge Pérez, su nieta y la primera guitarra que le regaló, cuando tenía cinco años. (Foto: archivo familiar).

El venerable cantante de Yo la quería, Patita siempre le tuvo fe a su pequeña, la única de su familia que decidió seguir la música como profesión, y Lucy ha creído conveniente retribuirle tanto cariño haciéndole un sincero cover, en clave de rock, de uno de los temas más cantados de Los Troveros Criollos: Parlamanías. “Es un tema que siempre me gustó porque tiene una letra muy fuerte de Serafina Quinteras, que es como una sátira a los políticos. La veo como una canción de protesta y justo la grabamos en pandemia, en una época en que todo estaba mal con el Congreso”. Lucy toca por estos días con la banda Santa Madero y pronto retomará la composición y grabación de su primera producción solista. Su sueño es vivir de la música y ayudar a que el papel de las mujeres guitarristas se visibilice más en un territorio que pareciera a veces un coto masculino exclusivo. Las cosas tienen que cambiar. //

Pamela Bouanchi Avilés

Bailarina, nieta de Óscar Avilés

Pamela Bouanchi, nieta del guitarrista criollo Oscar Avilés, es bailarina, coreógrafa y directora Avilés, La Escuela. (Foto: Elias Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Llevar el apellido de don Óscar Avilés, su abuelo guitarrista, y de Lucy, su madre cantante, es un honor y un privilegio que Pamela Bouanchi Avilés se ha prometido honrar no solo con palabras, sino con actos. Por eso mismo, esta comunicadora y bailarina profesional es la directora de Avilés La Escuela, un centro de educación artística pluridisciplinario que se propone contribuir a expandir el legado que nos dejó quien fuera alguna vez la Primera Guitarra del Perú. La figura de Óscar y su importancia en el cancionero criollo peruano puede parecer intimidante, de lo gravitante que es. Pero Pamela tiene otros recuerdos de él, más cotidianos, de cuando solo era su abuelo y andaba en casa, despertando a la gente desde temprano con el vibrante sonido de su guitarra acústica. Una fantástica forma de despertar, se imagina uno.

Pamela Bouanchi cuando era bebé de brazos, junto a su abuelo, la Primera Guitarra del Perú, Óscar Avilés. (FOTO: ARCHIVO PERSONAL).

El Avilés abuelo era tan querendón que no se perdía las presentaciones de danza de Pamela, así los ritmos urbanos en los que su nieta destacaba no fuesen de su predilección, por decir lo menos. Si eso no era un acto de amor, habría que inventarse otra palabra para describirlo. “Si bien mi bisabuelo no quería que mi abuelo sea artista, y hubo un conflicto ahí, con nosotras no pasó eso. Mi abuelo nunca dijo nada cuando mi mamá se hizo cantante y yo escogí la danza. Al final, mi bisabuelo le dijo a Óscar que estaba bien, que sea guitarrista, pero que no se adocene. Y mi abuelo se puso contento, aunque no sabía que significaba eso. Significa que no sea uno del montón”. /