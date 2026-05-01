Por Diana Gonzales Obando

Esperanza Gamarra (69) llegó a Lima a los 18 años con el sueño de tener su propio restaurante. Huyó de la chacra en Huánuco y quiso devolver todo lo que su mamá le había enseñado de joven en la cocina del restaurante familiar Río Negro, de Tingo María, pero con su propio nombre.

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