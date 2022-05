El día de la madre es una de las festividades más importantes a nivel internacional, no solo porque nos permite dar homenaje a nuestras madres en su día, sino porque es una fecha en la que podemos reflexionar sobre el rol fundamental que cumplen. En este día tan especial, también podemos obsequiar un libro que sirva de acompañamiento durante esta etapa que muchas veces puede ser ardua y demandante, pero que al igual que sus complejidades, trae muchas satisfacciones en nuestra vida.

Por ello, te compartimos un listado de libros hechos por mujeres, que te inspirarán con sus historias de maternidad, enseñanzas, amor y empoderamiento femenino:

Libro: Desmadre

Autora: Pamela Rodríguez

Una mirada sincera a la maternidad y el amor. Camila es una artista limeña de treinta y tres años, divorciada y con una hija de ocho años. Contacta con Juan por Tinder. Es de La Coruña, como el padre de su hija. Ambos se darán a conocer el uno al otro sin filtros y a gran velocidad. La atracción virtual compartida a diez mil kilómetros de distancia se convertirá enseguida en pasión fuera de la pantalla. Al poco de encontrarse en Lima, Camila y Juan descubrirán que van a ser padres (él por primera vez). A partir de ahí empezará una reflexión brutalmente sincera y desenfadada sobre la maternidad, la pareja, el amor, las diferentes formas de familia, la sexualidad y la relación con el propio cuerpo.

Desmadre es un relato lleno de humor y frescura que transita a lo largo de casi dos años, desde que Camila y Juan «hacen match» en Tinder, hasta que la hija que tienen juntos empieza a dar sus primeros pasos en una playa del Pacífico limeño (con todo lo que hay entre medio o mucho antes).

Libro: Libre del miedo

Autora: Rosa María Cifuentes

Libre del miedo es un libro que pretende ayudarlos a vencer y a convivir con algún tipo de miedo que los aqueja. Existen situaciones a las que nos enfrentamos día a día, situaciones que nos atemorizan y a las cuales no siempre sabemos cómo enfrentar. Por tanto, el miedo es una constante que permanece a nuestro lado, nos acompaña y que tratamos de apartar de nuestras vidas para salir adelante. Durante mucho tiempo la autora ha venido explorando los círculos que conducen a tal emoción, para así poder entregarles un libro que los ayude a comprender sus aristas y a poder transitar por mejores caminos y tomar decisiones asertivas. La autora espera que Libre del miedo los acompañe, que les brinde luces para sanar, que los consuele y devele lo necesario, en especial en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir. El miedo paraliza si no se afronta, desgarra si no se reconoce, y construye máscaras si se busca falsas

Libro: Nunca seremos normales

Autora: Silvia Núñez del Arco

Una relación que da vida a este libro, un escritor, una mujer... una familia. “Cuando esta historia empezó, decidí que, para no sufrir, tenía que vivir el momento. Desde un principio supe que, si me hacía ilusiones, me iban a romper el corazón. Contra todo pronóstico, esta historia tiene un final feliz. Pero eso no quiere decir que en el camino no haya habido lágrimas. Esta es la historia de cómo un día me di cuenta de que tenía que dejar de vivir el momento y pensar en el día siguiente. Estoy segura de que en el camino cometí algunos errores y en este libro no los voy a ocultar, pues creo haber aprendido de ellos. Por eso, aquí va mi versión de los hechos: sin exageraciones y, salvo la licencia de haber cambiado los nombres de algunos personajes, sin ficción”.

Libro: Mujeres fuera de la caja

Autora: Carla Olivieri

Mujeres protagonistas de su propia vida. En Mujeres fuera de la caja, Carla Olivieri nos cuenta sus experiencias como profesional y como mamá, pero, sobre todo, como mujer en continuo proceso de aprendizaje, crecimiento y empoderamiento. A lo largo del libro nos enfrentaremos a las “cajas” —miedos, prejuicios, ideas fijas, etc.— que debemos romper para convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas y alcanzar los sueños y metas que nos tracemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque una mujer fuera de la caja no conoce límites.

Libro: Este cuerpo no es mío

Autoras: Emilia Drago y Cristina Señorán

Una guía práctica para convertirte en una mujer saludable y una mamá feliz. Emilia y Cristina se conocieron en setiembre de 2018. Por un lado, estaba la mamá desesperada que no podía verse al espejo porque este le devolvía la imagen de un cuerpo que ya no era el suyo, y por el otro, teníamos a una coach que trabajaba ayudando a mujeres a reconectarse con ellas mismas, a volver a tener un cuerpo saludable a través de la técnica hipopresiva. No pasó mucho tiempo para que descubrieran que tenían muchas cosas en común; una de ellas, el querer ayudar a las mujeres a conectar con su poder.

Libro: 100 preguntas sobre el Ho´oponopono

Autora: Mabel Katz

Este libro buscar ser una ayuda para todo aquellos que deseen conectarse con su propia inspiración, y con el que podrás recibir los mensajes que uno busca para encontrar el amor, la abundancia y el éxito. Además, la autora te ayudará a soltar y confiar, a encontrar tu misión espiritual, a recuperar el control de tu vida, a aprender a utilizar el Ho’oponopono en tus relaciones, en tu salud, en tu búsqueda de la prosperidad y te presentará algunas herramientas para utilizar cuando practiques este arte.