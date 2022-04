Volver a ser madre es una decisión que requiere mucho amor, reflexión y energía. Pero traer a un nuevo miembro a la familia, después de muchos años, es un desafío mayor. Ya se sabe que, en crianza, los años son cortos, pero los días largos. A continuación, la historia de tres mujeres que, seguras o no, apostaron por otro pequeño cuando los pañales eran cosa del pasado. Todas populares influencers locales y voceras de la campaña “Pequeñas Historias”, que Disney ha organizado para dar a conocer su oferta de productos para bebes en nuestro país. Todas ojerosas y agotadas, pero más felices que nunca.

Yordana López, ‘El Baúl de Antonia’

Yordana López (36) es una de las creadoras de contenidos sobre maternidad más conocidas de la red local. El nombre de su cuenta, muy popular desde hace ocho años, es ‘El Baúl de Antonia’, el mismo con el que nombró a los locales de juegos para niños que ella y su esposo administran en Lima. El éxito digital, pues, se acompañó del empresarial. Todo mientras criaban a una niña que durante toda su vida les clamó una sola petición: tener un hermano. El deseo de Antonia se hizo realidad hace dos meses, cuando llegó a casa la cuarta integrante de la familia: Amanda.

Yordana López, Antonia (8) y la nueva joya de la familia, Amanda (dos meses). / © Victor Idrogo / Icónica

“Pasaron ocho años para tenerla debido a que tuve dos pérdidas previas. La primera cuando Antonia tuvo cinco años. Fue doloroso y ocasionó que dijéramos: ‘Mejor ya no intentemos más, se van a llevar mucho tiempo entre sí…’. No programamos nada y pasó de nuevo. Lo dejamos a Dios. Hasta que llegó esta bebé arcoíris”, detalla. La alegría en casa estaba al tope, pero también una preocupación: ¿realmente iban a empezar todo de cero?

Ha sido muy difícil, dice, volver a las malas noches. También dejar de lado la libertad que les daba tener ya una “niña grande”, con quien no se debía cargar mochilas grandes o dormir hasta las 10 a.m. los domingos. “Es duro, pero verlas compartir momentos hermosos hace que todo valga. El que se lleven tanto también es una ventaja porque Antonia entiende la prioridad que a veces hay que darle a la bebé. ¡Además me ayuda! Todo está siendo como debe ser”.

Mili Gayoso, ‘Mi Mesita de Noche Blog’

El cerebro y el corazón de Mi Mesita de Noche Blog, Mili Gayoso (38), también tenía deseos de compartir su maternidad cuando su primer hijo, Matías, estaba por los 10 meses de edad. De eso, hace ocho años ya. Por eso comenzó a generar contenidos que hoy la posicionan como una de las referentes del rubro.

Desde que era niña, siempre quiso una familia numerosa. Dos, tres, cuatro hijos. Y ese había sido el plan, pero los éxitos profesionales comenzaron a cruzarse en su camino.

Mili Gayoso dará a luz a Alonso la segunda semana de mayo, justo para el Día de la Madre. Su hijo mayor, Matías (8), no puede esperar más para conocerlo. / © Victor Idrogo / Icónica

Ella ha trabajado toda su vida en marketing, siendo gerenta y cabeza de asuntos importantes. Uno de ellos, en el plano personal, no obstante, no podía salir de su mente.

“Moría por más hijos, pero no había cuándo. Entonces llegó la pandemia y vi que Matías sufría mucho en soledad. Vimos que teníamos muchas cosas materiales resueltas, pero nuestra esencia, el tener una familia grande, no. Así que buscamos a Alonso, quien nacerá para el Día de la Madre, aproximadamente. No hay preocupación por empezar todo de nuevo. Es tan grande el sueño de nuestra familia grande, que eso pasa a segundo plano. De hecho, cuando cumpla un año, nos vamos de frente con el tercero. Para la felicidad ya no hay más tiempo que perder”.

Stephanie Guerra, ‘Una Mamá Chibola’

La pequeña Cayetana nació cuando Stephanie Guerra tenía 18 años. En sus propias palabras, era en aquella época significativamente inmadura, pero aun con el complicado desafío que significaba criar a un pequeño ser humano, salió adelante. En el camino, sin embargo, no encontraba un referente que abordase los temas vinculados a la maternidad, desde el punto de vista de alguien tan joven como ella. Cinco años pasaron hasta que se decidió a ser quien compartiese esas experiencias. En el Internet local, entonces, se convirtió en una de las más populares. ‘Una Mamá Chibola’, no solo es hoy una conocida influencer, sino que además acaba de estrenarse como mamá por segunda vez. Vasco, su bebe de cinco meses, llegó siete años después que su hermana.

“Queríamos otro hijo, aunque significara empezar de nuevo” / © Victor Idrogo / Icónica

“Hoy tengo 26 años. Cuando mi esposo y yo decidimos concebir a Vasco, nos encontrábamos en un punto mucho más estable que cuando tuvimos a Caye. Económica y emocionalmente. Queríamos darle a ella un hermano, aunque eso significara arrancar todo de nuevo y que entre ambos existieran muchos años de diferencia. Afortunadamente, todo ha salido muy bien. Tanto, que no está descartada la idea de tener un tercer bebe”, detalla Stephanie. La clave, en su historia, fue no hacerse tanto lío en la toma de decisión y dejarse llevar por el instinto, ese que siempre lleva por el camino correcto. //