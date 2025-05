En el Día de la Madre, los recuerdos más felices de Miranda Capurro junto a su mamá, Wendy Wunder, aparecen como ‘flashbacks’ de escenas entrañables en su niñez: “Los fines de semana bailando en la sala música de distintas épocas, los peinados para ir al colegio, los juegos con su maquillaje sin que le importase si lo destruía o no”, comenta emocionada.

Para la joven influencer, este papel ha sido pilar en su forma de ser y la personalidad arrolladora que hoy conquista en redes sociales, además de significar un empuje que le permite levantarse a pesar de los errores y los planes que no resultan como ella espera a lo largo del camino.

Madre e hija comparten su amor por las redes sociales. Ambas emplean sus plataformas para inspirar a diferentes generaciones. (Foto: Victor Idrogo / Icónica) / © Victor Idrogo / Icónica

“Mi mamá literalmente puede hacer todo. O por lo menos no hay nada que ella crea que no puede hacer”, dice, reconociendo que ese arrojo ha sido una fuente constante de inspiración. “A veces sé que no cree del todo en lo que está haciendo, pero igual se lanza. No es de las que mete el piecito para probar el agua: se tira a la piscina con todo. Y verla así, tan segura, me anima a hacer lo mismo”, añade Miranda.

A Wendy se le infla el pecho cada vez que habla de sus hijas. Aunque sabe que sus aprendizajes han calado en sus vidas, siempre que puede se toma un momento para reflexionar en lo que ellas le han ofrecido a cambio.

“Siempre se habla de lo que mamá le enseñó a sus hijos, pero qué poco ahondamos en lo que ellos nos dan a nosotras”, apunta. “Miranda, me ha enseñado a tener las cosas claras. Ella me inspira porque siempre pone foco a sus metas y no deja que nada la distraiga de eso que quiere lograr. Mikela, por su lado, me reta a superar mis miedos, me invita a soñar como niña y a no cerrarle las puertas a nada en la vida”, medita.

“Miranda y Mikela me impulsan a ser mejor cada día, son dos niñas llenas de magia, encantadoras, valientes”, dice a Somos la reconocida ‘speaker’. (Foto: Instagram de Miranda Capurro)

Sin un manual bajo el brazo que la dirija, Wunder no deja de resaltar la huella imborrable que dejó su madre en el rol que desempeña hoy: “No la tuvo fácil. Era la menor de doce hermanos, y se animó a dejar el país para perseguir el amor. Me crió entre carpas de circo, trajes y magia. Era exigente, sí, pero me enseñó a nunca dejar de intentar. A que caerme no tenía por qué darme miedo, en el sentido práctico y figurado de la palabra, porque siempre podría volver a levantarme”, apunta.

Hoy, con ella habitando en sus pensamientos, Wendy se prepara para pasar un Día de la Madre diferente, con mamá en el corazón y la menor de sus hijas en el extranjero.

“Será una fecha para reflexionar, ya que mi verdadera celebración será cuando las tenga juntas a las dos. Pero me alegra ver cómo sus alas no dejan de crecer, cómo no paran de soñar y cumplir eso que las hace felices”, indica.

SIN FILTROS

Antes de posicionarse como una reconocida ‘speaker’ y empresaria peruana, Wendy Wunder fue uno de los rostros más bellos del país y protagonista de campañas de belleza y comerciales locales.

Para Miranda, heredera de esa belleza innata y magnéticos ojos verdes, crecer con esa referencia no supuso una presión.

“Obviamente, mi madre es hermosa, preciosísima”, dice con orgullo. “Pero su belleza no es solo física. Su energía traspasa las fotos. Cuando estás con ella, sabes que es un alma bella, que es linda por dentro. Nunca sentí una presión por perseguir esa belleza estereotipada, porque ella me enseñó que hay que lograr un balance entre lo interior y lo exterior”, precisa la influencer.

Una foto del recuerdo de Wendy Wunder en la dulce espera de su segunda hija, Mikela. Una pequeña Miranda besa su barriga. (Foto: Instagram de Miranda Capurro)

Conquistadoras de las redes sociales, y repartidas entre actividades que van desde la organización de eventos top hasta podcasts y viajes con marcas, ambas destacan que siempre se dan un tiempo para disfrutar en calidad como madre e hija: “Simplemente si alguno le dice: ‘mamá, quiero almorzar contigo’, ella se organiza para estar ahí. Sabemos que si tenemos algún problema, lo primero que vamos a hacer es llamarla. Porque mamá resuelve, mamá escucha, mamá no te va a juzgar”, declara Miranda.

Otro estereotipo que derriba Wunder es el de la complejidad de sostener una familia “ensamblada”. Casada hace más de una década con su segundo esposo (también divorciado), confiesa que sí es posible crear un ambiente de confianza, amor y complicidad entre ambas familias. Sobre todo, logrando que sus hijos se sientan como verdaderos hermanos, más allá de un lazo sanguíneo.

“Deberían inventar otros nombres, porque hijastros y madrastra suenan muy feo. Para mí, Ariana y Joaquín (hijos de su segunda pareja), también son como mis hijos. Los adoro. Ellos saben que pueden confiar en mí, que voy a estar ahí si me necesitan”, comenta.

Uno de los eventos como ‘speaker’ que más atesora Wunder es su presentación en el evento Alumbra, en 2019, donde tuvo la oportunidad de dirigirse a más de 10 mil personas. (Foto: Victor Idrogo / Icónica)

Aunque al comienzo no resultó sencillo, señala que la clave está en el respeto y la escucha activa.

“Desde el principio, dejamos en claro que tanto el papá de las chicas (Miranda y Mikela) como la mamá de los chicos (Ariana y Joaquín) eran superimportantes e irreemplazables. De hecho, hasta el día de hoy tenemos una relación muy buena los cuatro. Nunca pasamos por encima de esos roles, y siempre dejamos que nuestros hijos nos compartan sus inquietudes”, precisa.

¿Qué le gustaría dejarles a sus hijos para siempre? Sin dudarlo, Wendy dijo: “Quiero ser esa mamá que les dejó como lección probar, caerse, levantarse. Que les dio la confianza de cambiar de parecer, de no tener que hacer lo mismo toda la vida si eso no les hace felices”, dice emocionada.

“To be honest podcast” es uno de los proyectos más queridos por la audiencia de Miranda, espacio que conduce junto a su amiga e influencer Jimena Shiroma. (Foto: TBH Camera Roll)

En tanto, para Miranda aún hay muchos sueños por cumplir junto a mamá. “Espero que podamos viajar pronto de safari. También, me gustaría poder llevarla a una ‘red carpet’ internacional. Ella se merece tanto”, precisa.

En cada palabra de la creadora de contenido resuena no solo el amor, sino la profunda admiración por su guía, sostén y amiga. “Todo el mérito es de ella”, dice con convicción. “Y aunque lo diga como su hija, sé que mi mamá es una mujer excepcional”, concluye. //