Encontramos a Ani Alva Helfer ocupada en medio de una grabación. Solo tiene la hora del almuerzo para atender a la prensa pero así son los días cuando tu año está lleno de proyectos. Además de dirigir la telenovela Maricucha, la realizadora prepara para el 20 de abril el estreno de su película Soltera Casada Viuda Divorciada, una comedia sobre la amistad femenina. Precisamente sobre esa voluntad de contar historias sobre mujeres, un universo sub representado en el panorama local, es que conversamos con ella.

- En el cine peruano las historias de mujeres han estado muy poco representadas hasta hace unos años. Tu voz ha sido una de las pocas que hace una diferencia. ¿Por qué es importante para ti contar historias sobre mujeres?

Por una razón muy sencilla y es que no están contadas. Yo creo que el cine debería idealmente representar la mayor cantidad de voces que tiene la sociedad, y si faltan voces femeninas esa representación está incompleta… es muy importante contar historias de mujeres que no solo sean protagonistas de la historia sino que también sean protagonistas de sus vidas: que tomen decisiones, que sueñen, que se cuestionen y que mejor que nosotras para contarlas.

Anahí de Cárdenas y Natalia Salas abrazan a Patricia Barreto, protagonista de la película "No me digas solterona", de la cineasta Ani Alva Helfer. Poder femenino.

- En el pasado, cuando has llegado con guiones como “No me digas solterona”, la gente del medio entendió lo que querías hacer o te has enfrentado a prejuicios? Me parece recordar que alguien te dijo una vez que películas con o sobre mujeres no podían ser exitosas en el paìs o serían solo “de nicho”.

En el cine parece que la mujer es lo otro y el hombre la humanidad. A nivel cultural, se cree que lo que hacemos las mujeres es un subgénero, como si estuviera el cine y el cine de mujeres. Hay que desterrar lo de cine de mujeres: somos mujeres que hacemos cine, igual que hay hombres que hacen cine. Las mujeres cineastas contamos historias universales, desde nuestro punto de vista.

Cuando estaba por estrenar “No Me Digas Solterona” los encargados de la distribución pensaron que sería una película de máximo 70 mil espectadores porque iba dirigía a un público muy específico que eran más mujeres de 30, al estrenarse llegamos a los 900 mil espectadores y es que la película no trata de “los problemas de una mujer de 30″ trata de temas tan universales como el amor, la amistad, las expectativas de vida, la pareja o el lugar que ocupan el éxito y el trabajo en nuestras vidas.

¿Cómo ves la participación de las mujeres en el campo laboral de las producciones audiovisuales peruanas (cine/TV)? ¿Es el suficiente? ¿La cancha esta inclinada? ¿Algo que mejorar ahí?

Cada vez veo a más mujeres y eso es algo muy positivo pero seguimos siendo menos a comparación de los hombres. No solo se trata de inclinar la balanza por un tema de sexo sino de talento y tampoco reducir la participación femenina a un tema cuantitativo sino cualitativo… ir escalando a puesto jerárquicos que en otra época se pensaba imposible. Ojalá que cada vez hayan más directoras, directoras de fotografía, guionistas, haciendo y tomando decisiones en cine peruano. A mi me motiva ver cada vez más mujeres encabezando proyectos y camino hacia ello.

Ani Alva Helfer y Sandro Ventura

Vengo escribiendo guiones con mi hermana. Mi próxima película a estrenarse “Soltera Casada Viuda Divorciada” es mi tercera película como productora, junto a Gianella Neyra gestionamos la película de la mano de la Soga Films. De esta manera tenemos una participación activa en el cine, en cada proyecto vamos aprendiendo y sumando experiencias, no buscamos oportunidades sino que creamos oportunidades.

En televisión trabajo con Michelle Alexander, líder en el rubro audiovisual. A su vez ella forma equipos de trabajo mayormente confirmado por mujeres.

- Estudiaste cine en Argentina y México, pero volviste al Perú a hacer carrera. ¿Ha sido difícil llegar a la silla del director? Sientes que, de repente, si te hubieras quedado en Mèxico o Argentina, tu suerte serìa distinta?

Siento que he trabajado mucho para llegar a esa silla, antes de estar en ella he trabajado en cada área del mundo cinematográfico (sobre todo en producción, guion y Dirección de arte en la cual tengo una especialización) y llego a ella con el respeto y gratitud de haber pasado por cada escalón. No sé si la suerte hubiese sido distinta, de hecho no creo mucho en la suerte, creo más en el trabajo y las ganas. Soy una persona que sueña mucho y sueña en grande pero me gusta caminar a pasos pequeños.

- ¿Qué opinas de la figura de Nora de Izcue, la primera directora mujer del cine peruano?

Solo palabras de admiración a la madre del cine peruano, Nora es digna de admiración porque desafió a su tiempo y su vocación la llevó a romper moldes que aún hoy a muchos cuesta romper. Sus películas reflejan ese camino de desafíos y denuncias hechas cine. Me quedo con una frase de ella que dice: “El cine me atrajo por esa posibilidad de conocimiento humano, de poder descubrir al ser humano”. Y yo siento particularmente que hacer cine me sirve para entenderme un poco mejor y entender a los que me rodean un poco mejor, para comunicarme con otros seres humanos.

Directora Nora de Izcue en el rodaje de Vientos de Ayahuasca, 1982. (Foto: Rebeldes y Valiente/PUCP).

- ¿Cuàles son tus proyectos para este año?

Acabo de firmar con Disney para realizar una película en República Dominicana. Este 20 de Abril estreno “Soltera Casada Viuda Divorciada” una comedia que me hace mucha ilusión estrenar, la escribí hace ya varios años junto con mi hermana y está protagonizada por actrices que siempre he admirado (Gianella Neyra, Patricia Portocarrero, Milene Vazquez y Katia Condos) también comparto la producción ejecutiva con Gianella y con la Soga Producciones. En Septiembre estreno otra película llamada “Iquitos, Isla Bonita” producida por Av Films y actualmente me encuentro grabando la telenovela Maricucha. Se vienen más proyectos internacionales que aún no puedo comentar.