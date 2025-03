Josselyn Solano

Fundadora de Prieta Perú

"El cabello es muy importante en una mujer y mucho más importante en una mujer negra y rizada, porque es algo que nos ha acompañado desde siempre y por lo que nos han creado también muchas inseguridades", Josselyn Solano, fundadora de Prieta. / © Victor Idrogo / Icónica

A los 9 años, Josselyn Solano comenzó a alisarse los rizos. Era lo normal. En casa, su mamá y hermanas lo hacían, lo veía en la publicidad. Pero a los 23, su cabello empezó a caerse y entendió que debía aceptarlo y aprender a cuidarlo. No lo sabía en ese momento, pero con esa decisión estaba iniciando una revolución llamada Prieta (IG: @prietaperu). “En el Perú no encontraba referencias negras con cabello rizado o afro, así que me apoyé en canales internacionales de YouTube”, recuerda. Entonces, Josselyn comenzó a compartir en redes sociales un diario de sus cuidados capilares, y poco a poco más mujeres afrodescendientes la contactaban en busca de ayuda para cuidar su cabello natural.}

Al inicio, iba a las casas de sus clientas. Luego habilitó un espacio en casa de sus padres. Prieta creció y hoy Josselyn tiene dos salones (en Jesús María y Miraflores), además de tres puntos de venta de productos y accesorios para cabello texturizado en centros comerciales. El pilar de Prieta es brindar un espacio seguro, devolver la seguridad a quienes se sintieron discriminadas y ofrecer herramientas para cuidar sus rizos con confianza. “El 99% de mi equipo son mujeres rizadas. Empecé buscando reconocerme y tratar mi pelo, y encontré muchas personas maravillosas que quieren trabajar conmigo. Les damos una profesión para que sigan creciendo. Eso me hace sentir poderosa. //

La Escuelita Afrorizada

"La Escuelita Afrorizada es sumamente importante porque estamos hablando de niñas, futuras mujeres, en un sistema de la belleza que siempre mira hacia lo hegemónico, hacia esta belleza que te dice que tienes que tener un color de piel, unos rasgos más finos, un pelo diferente para ser considerada bella", comenta Natalia Barrera Francis. / Alejandra Camargo

En enero, Prieta, en colaboración con la organización Afrocentro, ofreció una sesión de La Escuelita Afrorizada para enseñar a las niñas a cuidar su cabello rizado y, sobre todo, a amarlo y celebrarlo. “Queremos que entiendan que no hay nada malo en ellas, que no son el problema. El impacto de Josselyn Solano con Prieta es enorme, y es como un ‘match’ perfecto”, explica Natalia Barrera Francis, directora de Afrocentro.

Ahora apuntan a organizar una nueva edición con más participantes y están en la búsqueda de alianzas con empresas o marcas para esta y otras actividades. Cómo apoyar: IG @afrocentro.peru.

Dra. Susy Joy

Dermatóloga clínica

"Mi pasión por la medicina me ha llevado a formarme en diferentes partes del mundo, buscando siempre la excelencia en cada paso de mi carrera", explica la Dra. Susy Joy sobre su profesión. / Rodrigo Díaz

Llegar a un diagnóstico es casi una obsesión para la Dra. Susy Joy (IG: @dra.susyjoy). Ella va más allá de la piel y busca el origen. “No me pongas un problema porque lo voy a querer solucionar. Me pasa lo mismo con mis pacientes: hasta no llegar al diagnóstico, no lo suelto. Como dirían en el fútbol, soy la ‘amarrabola’ de los diagnósticos”, bromea Joy. Su carácter divertido y solidario ha fortalecido la confianza de sus pacientes. Su embarazo a los 18 años no le impidió terminar la carrera de Medicina. Aunque el camino fue duro, contó con el apoyo de su padre, quien la impulsó a seguir con su propósito profesional. Se especializó en España y, en Argentina, descubrió su verdadera vocación en la dermatología. En 2019, abrió su primer consultorio, pero la pandemia la llevó a migrar a las redes sociales, donde comenzó a compartir consejos y divulgación científica. Desde entonces, no ha parado. Su conocimiento profesional llamó la atención de diversas marcas y, hoy, ha convertido su emprendimiento en una red de tres consultorios con boutiques de ‘skincare’ en Miraflores, La Molina y San Miguel. Así como su empresa crece —con un equipo de 15 empleadas fijas a quienes apoya con estudios y capacitaciones— también lo hace su familia. Susy adoptó a un niño, disfruta verlo crecer y ahora busca darle la bienvenida a un tercer hijo. //

Pietra Possamai

Enóloga de Bodega Murga

La brasileña Pietra Possamai se unió al equipo de Bodega Murga en 2019, para encargarse de los vinos, con su experiencia como enóloga.

Pietra Possamai llegó al Perú desde Brasil a fines de 2018. Su profesión no es de las más conocidas, pero tiene la capacidad de hacer felices a millones de personas con una buena elección de uvas, creatividad y mucha paciencia.

Pietra es enóloga y se dedica al vino desde los 14 años: “Soy responsable desde la elección de la uva que va a ser utilizada hasta su correcto desarrollo, su diseño, de cómo va a ser el producto, a qué público debe llegar, su formato y características. También me gusta ponerles nombres a todos mis vinos, es una manera de seguir conectados”, nos comenta. En esta profesión, tradicionalmente de hombres, Possamai ha visto cómo cada vez más mujeres se dedican a la magia del vino, así como el interés por conocerlo a profundidad y el incremento de sus consumidores. En el Perú, se siente dichosa de saber que es parte de un renacer del vino nacional. “Me hizo muy feliz cuando unas niñas, hijas de dos clientas distintas, comentaron que querían dedicarse a hacer vinos como yo. El pionerismo femenino nos ayuda a avanzar y a ganar terrenos en diferentes partes”, nos dice la enóloga de Bodega Murga (IG: @bodegamurga).

Ella va y viene de Pisco, donde está la bodega, a la ciudad. No tiene horarios fijos y, en algunas épocas, pasa malas noches acompañando los procesos de los vinos naturales.“Es una pasión que exige técnica y responsabilidad, porque al final es un producto que debe estar a la altura de lo que buscas y de lo que quieres que le guste a la gente”. //

Hermanas Málaga

Accesorios Sifrah

Cada una de las hermanas Málaga lidera un área de la empresa familiar Sifrah. Todas brillan por sí mismas. / Sifrah

En las alturas de Ollachea (Puno) nacieron Olga, Matilde, Denise y Yasmín Málaga, las hermanas que unieron fuerzas —y su pasión por los accesorios femeninos— para crear la marca Sifrah (que significa “belleza” en hebreo). Aprendieron el negocio desde los años 80 a través de un tío que fabricaba accesorios. Ya en Lima, Olga y Matilde comenzaron vendiéndolos como minoristas, cada una por su cuenta, hasta que un viaje cambió todo: Olga tuvo la oportunidad de viajar a China y, al regresar con una maleta llena de productos, la vida de las cuatro hermanas comenzó a brillar.

Desde 2016 a la fecha, Sifrah (IG: @sifrah.oficial) abrió 86 locales en 15 provincias y busca la internacionalización. “Nuestra planilla tiene un 90 % de mujeres. Hay muchas historias de resiliencia, mujeres que son papá y mamá, mujeres que han superado situaciones dramáticas. A través de esta independencia económica y un empleo también ganan confianza y pueden enfrentar las situaciones a las que han sido expuestas en la vida”, sostiene Denise Málaga sobre el objetivo que tienen como familia, que es ayudar a los demás. Aunque ahora tiene cargos de liderazgo, las hermanas siempre se han involucrado de cerca con el público, llegando a conocer muy bien las necesidades de sus clientas. Para ellas, sus accesorios están para acompañar la belleza, la sonrisa y el esfuerzo de las mujeres. //