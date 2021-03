Conforme a los criterios de Saber más

Vaya que ha transcurrido el tiempo. Blancanieves, la primera película cuya trama se centró en la historia de amor de una princesa caída en desgracia a causa de la envidia de su malvada madrastra, se estrenó en 1937. Ochenta y cuatro años después, acaba de lanzarse por streaming una cinta protagonizada por una heroína distinta, Raya y el último dragón. Aquí, la joven es una empoderada guerrera que lidera una cruzada para salvar a su pueblo. Casi como la princesa Moana (2017). En la era post Me Too, Disney viene consolidando el reajuste de los perfiles de estas estrellas animadas. Aunque con muchas batallas por librar aún, las mujeres son hoy presidentas de países, van al espacio, crean vacunas y pelean por sus derechos y los del resto. Lo lógico era que ello se evidenciara en las pantallas, aunque ahora de tabletas o smartphones.

Fuertes, aguerridas, luchadoras, rebeldes. Enamoradas de la vida, de la familia, de sus propios sueños y de la comunidad. Así se les percibe hoy, aquello es lo que están viendo las nuevas generaciones desde hace algunos años. Mérida, de Valiente (2012); o Tiana (2009), de La princesa y el sapo; e incluso la nueva versión en live action de Cenicienta (2015), por ejemplo, entran en esa clasificación. Como también lo hacen las tres decididas, talentosas y trabajadoras peruanas a las que convocamos para las fotografías que ilustran este artículo.

El trío dice recordar con cariño la infancia entretenida con los relatos fílmicos de las princesas tradicionales, pero a su vez celebran con entusiasmo los roles que ahora vienen asumiendo y que son acordes con la contemporaneidad (la compañía ha anunciado que se vienen novedades relacionadas con todas sus princesas este año). María Fernanda Reyes, nuestra campeona internacional de surf en el estilo longboard, puede verse aquí como Moana, la futura líder de la isla de Motu Nui, enamorada del mar y de aventurarse hacia lo desconocido y hacia complicados retos por seguir sus instintos y una vocación que llama. Además, figura la cantante Daniela Darcourt, ataviada como Jazmín, de la cinta Aladino, ambas independientes, de armas tomar y con una fascinación por romper esquemas (si la artista no tiene un tigre de mascota, es porque no entra en su casa). Y finalmente Alexandra Hörler, una de las primeras mujeres del medio local que hace más de un década decidió hablar de fútbol y deportes, un terreno fundamentalmente masculino, cuando pocas lo habían conseguido. Ella, una alegoría de Rapunzel con larga trenza y pelota en mano en la imagen, es enérgica, independiente y avezada. Lea a continuación más de sus inspiradoras aventuras personales.

“He recorrido un camino que no ha sido nada fácil”

MARÍA FERNANDA REYES. Subcampeona mundial de Longboard 2018

La hermana de la surfista de élite ya le había dicho a ‘Mafer’ Reyes que se parecía a Moana. De ahí que la ganadora de la medalla de plata de los Panamericanos Lima 2019 hasta tenga en su casa una muñeca de la princesa guerrera de la isla de Motu Nui. La joven de 23 años es, ciertamente, una de las mejores exponentes del estilo longboard del mundo –la quinta del circuito internacional–, pero eso no es suficiente, le dice a Somos. Ella quiere el primer lugar y para eso se está preparando duro. Pronto acudirá a un campeonato en México. “Surfeo desde los cinco años y compito a partir de los nueve. Tengo casi 15 recorriendo un camino que no me ha sido nada fácil. Vengo de una familia humilde, mi mamá vendía raspadillas en la playa Makaha y fue así, viéndolo todos los días, que me enamoré del mar. Gente buena tuvo que prestarme equipos y, al mismo tiempo, me apoyó para estudiar. Eso ha sido vital para representar al Perú y ganar eventos internacionales”, cuenta. ‘Mafer’ entrena por estos días en la Costa Verde, a veces en el sur y, cuando se puede, en el norte. No debe parar. Sabe que siempre hay mucho más allá del arrecife.





“Trato de ser feliz con lo mucho o poco que haya”

DANIELA DARCOURT. Cantante

Se sabe bien la letra de Un mundo ideal, la canción que entonan en la película los personajes de Aladino y Jazmín. Ella es una princesa determinada, enérgica y que rompe esquemas. Y es la misma canción que la intérprete de salsa, para muchos la mejor del país, entona mientras se toma esta fotografía. “Me identifico con ella porque es directa, apasionada y quiere tener el control de su vida”, narra la limeña de 24 años. Orgullosamente criada en el barrio de El Porvenir, en La Victoria, Daniela ha sorteado diversos obstáculos en su vida y carrera. De hecho, los desafíos continúan, pues por estos tiempos de pandemia tiene incertidumbre sobre cuándo volverá a pisar los escenarios, esos que tanto extraña. “Este 2021 ha sido duro. Cuando pensé que podía reactivarse nuestro rubro, nos volvieron a encerrar. El sector artístico ha sido el que hasta ahora no ha podido volver. Y así parece que vamos a seguir. Igual, trato de ser feliz con lo poco o mucho que haya”, dice, sin dejar de soñar con alguna vez hacer, por ejemplo, teatro musical. “Poca gente sabe que estudié improvisación teatral mucho tiempo. Fue una etapa muy chévere en mi vida, pero lo tuve que dejar por la música”. Hoy sigue reinventándose a punta de trabajo. Todo lo que sea necesario, mientras vuelva a sentir que vuela sobre alfombras mágicas cuando le cante a su público en vivo.

















“Batallo en una carrera constante por la equidad”

ALEXANDRA HÖRLER. Periodista Deportiva

De cuando en cuando, la periodista deportiva vuelve a ver películas de Disney. “De chica miraba aquellas con las princesas tradicionales. Mi favorita es la Bella Durmiente”, comenta Alexandra Hörler, quien tiene 12 años en el mundo del periodismo deportivo, una cancha usualmente comandada por hombres. A ella, como a la voluntariosa Rapunzel, nunca le incomodó salir de su zona de confort para aventurarse a perseguir sus metas, en este caso, profesionales. “Siento que he ido consiguiendo las cosas que me prometí a mí misma. Quería, por ejemplo, trabajar algún día para una organización internacional y lo logré al conducir todo el 2019 el canal de Panam Sports para los Juegos Panamericanos. He ido construyendo algo de a pocos, he formado parte de un cambio lento, pero que va encaminado. Falta, claro. Me gustaría que en una mesa de TV no solo hubiese un mujer hablando de fútbol junto a cuatro hombres, sino que sea más equilibrado. Es una lucha constante por la equidad. ¿Por qué no podemos convivir todos con la misma pasión, debatir juntos?”, afirma la joven de 33 años. Hoy se le puede ver entrevistando en su programa El corner con la Hörler, alojado en su canal de YouTube. Ninguna torre, por más alta que sea, la hará retroceder.

