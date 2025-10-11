Escucha la noticia
Entre guitarras, cajones y el recuerdo de Óscar Avilés en la voz de su hija: así se vive la jarana criolla en las peñas más tradicionales de Lima
Cada domingo a las 12, después de la misa, la discreta puerta del Centro Social Cultural Musical Breña se abre para recibir a los primeros socios del club, que en realidad son los encargados de poner todo a punto para la fiesta criolla que acontecerá en unas horas: sonido, luces, bar surtido y un menú que tiene como plato estrella el espectacular cau cau preparado por doña Elsa López, ilustre maestra de marinera. Puerta adentro, el ambiente se percibe íntimo y familiar, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde cada rincón revive las historias de una ciudad mestiza, bohemia y popular.