Como egresado de la carrera de Marketing, Edu Camacho siempre quiso ser dueño de una empresa innovadora. Fue director de una agencia de modelos, pero la dejó por una idea que le daba vueltas a la cabeza como un cupido zumbador. Había observado que el acto de la pedida de mano, a pesar de ser muy importante en nuestra cultura, no contactaba con una empresa que brindara toda la asistencia requerida. Una empresa que organizara la petición de boda en medio de un marco colorido y que se convirtiera en cómplice del pretendiente.

Con esas prerrogativas inició Locuras de Amor (@locurasdeamorperu), un servicio que hasta la fecha ha tenido como clientes a futbolistas rankeados y personajes de la farándula nacional. Pero el gran público son los enamorados que quieren que la pedida de mano esté en manos de expertos. Le solicitan, sobre todo, veladas de ensueño, cenas románticas totalmente privadas o un pícnic en medio de un parque. Casi siempre hay un flashmob: personajes extravagantes realizan bailes coreográficos con la canción favorita de la pareja.

En febrero del 2021, el economista Édgar Preciado planeó una velada maravillosa con ‘Locuras de Amor’, para pedir la mano de la abogada Talía Chau.

La pedida puede ser también frente al mar, con un hermoso corazón gigante hecho con flores y antorchas en la arena. Todo depende del gusto del cliente. “Iniciamos operaciones el 17 de enero del 2009. Luego de un estudio de mercado, noté la necesidad de las personas de expresar sus sentimientos, a través de demostraciones de amor públicas, pero que sean originales, únicas, locas”, señala Edu.

Durante la pandemia, esta pequeña empresa llena de actores, violinistas, clowns, decoradores y otros colaboradores eventuales, pudo sobrevivir, a puro ingenio. “Tuvimos que hacer una pausa durante la primera cuarentena, como la mayoría, pero al cabo de tres meses nos reinventamos: ofrecimos servicios online, saludos de nuestros personajes, animaciones vía plataformas digitales, hasta pedidas de mano a distancia; y además utilizamos espacios más privados, solo con la pareja presente”, agrega Edu.

Hace pocos días, Édgar y Talía se dieron el sí más divertido.

Recientemente, algunas de las pedidas fueron organizadas en la terraza del depa de Edu, en Barranco, con apenas un violinista y una actriz disfrazada de corazón alado. Y es que el amor no podía esperar, a pesar de que una pandemia no pareciera la mejor temporada para iniciar una vida en pareja.

Los precios de las locuras de amor van desde 200 soles hasta servicios especiales de entre mil a 5 mil soles. Los clientes suelen estar en el rango de 25 a 50 años. Edu Camacho ya registró su marca en Indecopi porque con unas 60 solicitudes por mes sería una locura no hacerlo. //

TODO POR AMOR

Eduardo Camacho del Río, marketero de 41 años, trabaja con un equipo de actores, músicos, clowns y decoradores, entre otros. Lo más pedido por los enamorados son pÍcnics en el parque o pedidas frente al mar. Hay un trabajo previo para conocer sus gustos en cuanto a lugares y canciones favoritas de la pareja, entre otros detalles.

