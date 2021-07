Conforme a los criterios de Saber más

José Eduardo Patazca nació en la ciudad de Monsefú, en Lambayeque, y cuenta que desde niño siempre quiso ser maestro. Se vio influenciado por sus hermanos mayores, quienes también se dedican a la docencia. Inició su carrera el año 2000 y desde el 2008 trabaja en colegio Nuestra Señora del Pilar, ubicado en el distrito 26 de octubre, en la ciudad de Piura. “En todo este tiempo, la enseñanza más grande es que los estudiantes pueden dar lo mejor, si nosotros como maestros damos lo mejor. Si ven que nos interesamos por ellos, nuestra labor es mucho más efectiva”, cuenta ‘Patazquita’, como cariñosamente lo llaman en su escuela, vía Zoom.

José Eduardo dicta clases de biología y química. Con la llegada del coronavirus, sin embargo, tuvo que buscar nuevas formas de llegar a sus alumnos. Es así que encontró en algunas películas taquilleras, como “Avengers”, “Ant-Man” y “Rápidos y Furiosos”, el mejor recurso pedagógico para dictar clases a distancia. También tuvo que aplicar sus conocimientos en el uso de herramientas digitales: desde hace más de seis años participa activamente en las capacitaciones que Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa brindan de forma gratuita en la plataforma EDUCARED, una comunidad para docentes que ofrece una amplia oferta formativa a través de cursos virtuales.

—¿Cuál diría que es el mayor reto de ser maestro hoy en día?

Seguir aprendiendo. Entender que el aprendizaje es constante. Entender que si somos maestros no somos los conocedores absolutos de todo. Entender que los jóvenes, al ser los grades espectadores de la realidad, nos pueden enseñar también muchas cosas.

—¿Qué ha sido lo más difícil de ejercer su labor en pandemia?

Sentir la impotencia de que mis alumnos no cuenten con los recursos tecnológicos para poder interactuar. Ver jóvenes entusiastas, con ganas de aprender, pero que no tienen Internet. Ha sido muy difícil hacerlos entender que deben seguir a pesar de todo. Por ello siempre estamos buscando y pensando en las estrategias adecuadas para poder interactuar con ellos a pesar de las dificultades.

—¿Cómo se le ocurre dar clases teniendo como referencia películas como Avengers o Antman?

Desde que inicié mi trabajo docente, siempre me gustó relacionar la enseñanza de ciencias con películas de ciencia ficción. Lo hacía de forma presencial, pero la virtualidad nos abre un camino amplio para que ellos se conecten un poco más y despierten su curiosidad. Trabajar con Avengers es básicamente relacionar la película con conceptos como viajes en el tiempo, estructura molecular, nanotecnología y el mundo cuántico. Lo mismo hago con otras películas.

—¿Cómo ha sido la respuesta de los alumnos ante su método de enseñanza?

Yo creo que los estudiantes se sienten motivados porque les presentamos situaciones y temas de una forma atractiva. No solo es dar una historia, sino preparar material para ellos. Infografías, archivos, imágenes que le permitan entender lo que se les están explicando.

—¿Considera que es momento de volver a clases presenciales?

Soy temeroso de volver aún a las clases presenciales. Las condiciones no están dadas. No solo para el docente, sino para todos. Hay estudiantes expuestos a sus familias que están saliendo a trabajar por buscar un sustento. Además, muchas instituciones educativas no cuentan con una infraestructura adecuada. Las clases presenciales sí se hacen urgentes, los jóvenes necesitan interactuar de manera presencial con sus pares. Pero seamos realistas, como peruanos no asumimos debidamente el compromiso de mantener protocolos de bioseguridad entre nosotros.

—Se habla de vacunar a los maestros para que se pueda volver a clases. ¿Qué opina sobre ello?

Sería interesante no solo vacunar a los maestros, sino también a los estudiantes, porque genera un sistema de defensa ante el virus. Hay que tener en cuenta que esa vacuna debe completarse con los protocolos de bioseguridad. Aprender a comportarnos como seres humanos. Evitar un conjunto de factores externos que conlleven a que estemos expuestos a ciertos virus.

—¿Cómo se imagina la vuelta a clases post pandemia?

Me imagino una vuelta con cierto aire de victoria, pues como seres humanos extrañamos a las personas con quienes compartíamos. Una vuelta a clases es como un reencuentro con todo aquello que no valorábamos.

—¿Qué sueños o proyectos le gustaría alcanzar?

Estar en constante investigación. Como docente he aprendido que podemos seguir aprendiendo y que la tecnología bien utilizada fortalece los procesos educativos. Por eso, para mí hoy en día, es un honor ser profesor. //

