Coralie y Jhoel son dos grandes amigos que buscan cómo entretenerse en este tiempo tan distinto. Coralie extraña mucho a su abuelo y, mientras espera el momento de poder ir a visitarlo, revive los recuerdos y las historias de circo que le contaba. Cuida con cariño el regalo más preciado que él le dio: un muñeco de peluche llamado Teodoro, quien cobra vida con la ayuda de un silbato mágico, compartiendo momentos llenos de mucha imaginación.

Ricardo Bonilla, el recordado Timoteo de la televisión, es quien da vida a Teodoro. Aunque las salas de espectáculos y teatros siguen cerradas, el actor ha encontrado la manera de llevar su nuevo show, escrito y diseñado por él, a las plataformas virtuales. “Son épocas de decisiones, sino uno no las ejecuta, nadie las va a hacer por nosotros”, cuenta Ricardo. La temporada inicia este domingo 16 de agosto, Día del Niño, y va hasta el 31 del mismo mes.

¿Qué tan complicado es adaptar un show infantil de manera virtual?

Lo primero que hay que entender es que en Internet el enganche no es tan largo, como en el teatro o el cine. Hay que manejar bien los ritmos, pues se corre el riesgo de que las personas pierdan la atención. Por ello hemos estudiado bien la manera de transmitir el mensaje. El espectáculo tiene una duración de 50 minutos, no nos podemos extender tanto.

En este nuevo espectáculo interpretas a un nuevo dragón, ¿cómo nace tu gusto por ellos?

Lo que pasa el tema del dragón me llegó por primera vez cuando trabajábamos una idea grupal para personificar Timoteo, en América Televisión. En esa época yo tenía experiencia en teatro, pero nunca había hecho algo similar. Cuando me introduzco en Timoteo descubro una manera fascinante de llevar alegría y que esta sea retribuida, pero sin dar la cara.

Ricardo Bonilla, el recordado Timoteo de la televisión, es quien da vida a Teodoro. (Foto: Difusión)

¿Y cómo llega Teodoro a tu vida?

Ocurre en un viaje que hice a Orlando, en Florida, el año 2000. Llegué a una empresa que se encarga de hacer animes y dibujos animados y les presenté la idea del personaje. Estuvimos en comunicación por varios meses y luego de un año me dijeron que tenían una sorpresa para mí. Me presentaron el proyecto de Teodoro en 3D y me encantó. Lo compré, lo traje a Lima y lo tuve guardado en baúl por un largo tiempo.

¿Qué diferencias hay entre ambos personajes?

Para empezar, quise dar una vuelta a lo que ya había hecho con Timoteo, quien es un poco loco y extrovertido. Teodoro, digamos, es un Timoteo más maduro pero que no pierde la chispa. Es muy cariñoso, querendón y está muy al tanto de la forma de vivir en estos nuevos tiempos. Siempre menciona que uno no debe abrazarse, que hay que adecuarnos a una nueva forma de querer.

¿Qué significa Timoteo para ti?

Timoteo ha calado tremendamente en mi vida. Tengo la suerte de poder decir que es un personaje que ha quedado en la vida y los corazones de mucha gente. Muchos de ellos, incluso, ahora son adultos que ya tienen hijos. Estamos hablando de un personaje que fue creado hace 25 años.

En términos legales ¿tienes la libertad de interpretar a Timoteo?

Yo siempre he sido muy respetuoso. No quería meterme mucho en pedir o solicitar el personaje a América Televisión. Pero el año pasado, conversando con Karina, tuvimos la idea de celebrar los 25 años de Karina y Timoteo con un show. Conversé con los ejecutivos del canal, les conté la idea y me dieron en marzo de este año el permiso de usar nuevamente el personaje. Lamentablemente, por la pandemia, tuvimos que posponer los planes. Si Dios quiere, el próximo año retomaremos nuestros planes.

Ricardo Bonilla cumple 25 años desde que le dio vida por primera vez a Timoteo. (Fotos: USI / Redes sociales)

¿No te llegaste a agotar de interpretar al mismo personaje por tanto tiempo?

Mira… la verdad es que sí te llegas a saturar, pero es por el mismo cansancio que genera estar tanto tiempo dentro de un peluche. Las luces y la tecnología tampoco eran las de ahora, que nos permiten estar más frescos en los sets de grabación. Timoteo no fue preparado para usarse cuatro horas seguidas, que era el tiempo que duraba el programa. Acuérdate que duraba de 9 de la mañana a una de la tarde.

Después de tu etapa con María Pía, ya no salieron programas de este tipo, dedicados exclusivamente al público infantil.

No mucho, la verdad. Siempre ha habido teatro infantil, pero los programas infantiles, como los de antes, ya no se ven. Nosotros salimos del aire en el 2013 y ahora, que yo recuerde, el único programa que se está dedicando a los niños es el del mago George en TV Perú.

¿Te gustaría volver a la tele?

Sí, por supuesto. Creo que las familias peruanas se merecen tener programas de televisión que entretengan a los más pequeños de la casa. Es algo que debería pasar.

¿Qué otras cosas quisieras hacer más adelante?

A mí me encanta actuar, lo llevo en la sangre. Luego me encanta producir y dar vida a espectáculo familiares. Yo tengo una carpa de circo, pero mi sueño es tener un espacio propio donde pueda trabajar mis producciones y así seguir alegrando a los niños. //

EL DATO: El precio de las entradas del show es de S/. 22 (Incluye comisión de venta) y se venden en Teleticket.

