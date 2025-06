Si alguien escribe en Google “Coco Maggio es”, y deja que el buscador complete la frase, lo primero que salta es la palabra “peruano”. Argentino de nacimiento, este actor, periodista y viajero empedernido, ha demostrado su amor por nuestro país en más de una ocasión, desde que aterrizó en 2008 para no irse más.

Aunque no nació en esta tierra, el Perú es el destino que le abrió el corazón, lo enamoró con sus paisajes y donde decidió construir una familia. Con el carisma y calidez que lo caracterizan, Maggio abre las puertas de su hogar en Punta Hermosa a Somos, para capturarlo junto a Lorenzo, su primogénito de cinco meses. A puertas del Día del Padre, reflexiona sobre sus primeros días en el papel más retador de su vida, el que también califica como el más importante.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

¿Cómo van estos primeros meses descubriendo ser papá?

Es difícil explicarlo con palabras. Es algo hermoso, desafiante, demandante, pero profundamente gratificante. Entendés muchas cosas que antes solo leías o escuchabas, como eso de que no alcanzan las palabras para describir lo que se siente. Todos los días pienso que esto es lo más importante que he hecho en mi vida.

¿Hay alguna de esas cosas que te decían y que ahora entiendes realmente?

Sí, varias. Por ejemplo, cómo dejas todo de lado porque tu hijo se convierte en la prioridad absoluta. También esa sensación constante de alerta: antes podía caminar tranquilo por la calle, ahora voy atento a todo, cuidándolo, incluso si no hay peligro real. Es como un radar que se activa naturalmente.

Coco y Mayi recibieron a Lorenzo un 21 de diciembre. Planean contagiarle su pasión por los viajes desde muy pequeño. (Foto: IG Coco Maggio)

Tu gran pasión y trabajo es viajar. ¿Cómo estás equilibrando eso con tu rol de papá?

Muchos amigos me decían: “Aprovechá para viajar ahora, porque después no vas a poder”. Y yo respondía: “Es mi trabajo, voy a seguir viajando”. Hoy estoy en un punto intermedio: viajo menos de lo que imaginaba, pero más de lo que ellos creían. Ya hicimos viajes como familia, a Buenos Aires y Paracas. Tenemos claro que queremos que Lorenzo crezca conociendo culturas y lugares diversos, creemos que eso lo formará como un buen ser humano. A futuro, la idea es viajar todos juntos. Ese es mi sueño.

¿Cómo manejas la distancia ahora que Lorenzo está en sus primeros meses de vida?

Se siente. Me fui hace poco a Cusco por unos días y a la noche me preguntaba qué estaba haciendo ahí. Me mandaban fotos, videos, y me costaba estar lejos. Por eso apunto a que podamos acompañarnos más. Tengo compromisos, como el programa que grabamos con DirecTV en varios países de Latinoamérica, pero estoy intentando que los viajes no sean tan largos. Quiero estar lo más que pueda con mi familia, encontrar un equilibrio entre ambas cosas.

¿Cómo viven tú y tu esposa la crianza en un mundo que cambia tanto?

Queremos transmitirle valores que son importantes para nosotros: el respeto a los animales, el cuidado del medioambiente, la igualdad de género.

En 2008, Maggio arribó al Perú sin esperar quedarse para siempre. aquí encontró al amor de su vida, la doctora Mayi Sánchez, y juntos dieron la bienvenida a Lorenzo, hoy de cinco meses. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

Has decidido no mostrar a Lorenzo en redes. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Me lo preguntan mucho. Yo estoy expuesto, soy adulto y tomé esta decisión, así que me la banco. Pero cuando se trata de mi hijo, no. Lo cuido. No quiero que le hagan comentarios hirientes, ni siquiera sin intención de ofender, que también puede pasar. Prefiero evitarlo. Además, quiero que él decida en el futuro si quiere o no estar en el ojo público. Por ahora, preferimos proteger su privacidad.

¿Cómo sientes la evolución de la paternidad desde tu mirada, como hijo y ahora como padre?

En mi caso, mi papá trabajaba y mi mamá dejó su trabajo para criar a cinco hijos. Le estoy muy agradecido, porque igual no sé como sacaba tiempo para estar con nosotros. Hoy es distinto, también por necesidad: una sola entrada económica no alcanza. En casa, los dos le ponemos el hombro. Y aunque Lorenzo ahora depende más de su mamá por la lactancia, yo estoy en todo lo que puedo. Al pie del cañón, dando lo mejor de mí para ser el mejor papá.

Coleccionista de aventuras Jorge ‘Coco’ Maggio está dedicado a crear contenido de viajes para redes sociales, con fotografías y videos de lugares inéditos. Hoy en día, más de 693 mil personas lo siguen en su cuenta de IG: @cocomaggio.

A inicios de este año, estrenó el documental “Perú infinito”, que trabajó con el objetivo de rendir homenaje a la riqueza cultural y natural de nuestro país. Está disponible en YouTube.

De cara al último semestre del año, Maggio espera estrenar su propio programa de viajes vía DirecTV, donde recorrerá toda Latinoamérica.

¿Te gustaría tener más hijos?

Vengo de una familia numerosa. Creo que por él sería lindo que tenga un hermano o hermana. Pero vamos paso a paso. Por ahora estamos disfrutando mucho esta primera experiencia con Mayi.

Este va a ser tu primer Día del Padre, ¿ya tienes algún plan?

No soy de estar pendiente y acordándome de fechas, pero esta sí la tengo mapeadísima, ja, ja. Es mi primer Día del Padre y lo espero con muchas ganas. No hemos planeado nada especial aún, pero sé que será un día muy emotivo.

¿Qué mensaje podrías darles a aquellos que, como tú, están descubriendo la paternidad día a día?

Disfrútenlo. Todos me dicen que pasa muy rápido, y la verdad así es. Cada vez que lo abrazo o le toco los cachetes, intento grabarme ese momento. Es único e irrepetible. Y, aunque la vida corra, hay que tratar de darles tiempo. Es lo mejor que podemos hacer. Lo más importante al final del día. //