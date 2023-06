En este Día del Padre, compartirmos cuatro testimonios de papás que decidieron compartir sus experiencias, aventuras y retos en las plataformas virtuales.

Aventuras sin parar con Papá Gallina

Una prima fue quien le puso el sobrenombre de ‘Papá Gallina’ a Hugo López (38), orgulloso comunicador pucallpino, ducho de la fotografía y el video. Sucede que sus mellizos Marcelo y Leonardo nacieron sietemesinos, y él y su esposa Yazmín tuvieron que vivir unos 40 días metidos en la cama de su casa ‘empollándolos’. De eso han transcurrido diez años, y con estos, la existencia de una cuenta que comparte la dulce y retadora experiencia de criar de sopetón dos seres humanos. En esta, además, hay un gran valor agregado: la familia es superviajera. “Amábamos armar maletas antes de tener a los chicos. Cuando llegaron, decidimos que esto no cambiaría y volvimos la actividad parte importante de lo que ofrecemos como generadores de contenidos que somos. Volamos, navegamos o salimos a la carretera con ellos desde que tenían 2 meses. Descubrir destinos es nuestra forma de vivir”, comenta Hugo. Ese salir sin parar de la zona de confort queda registrado en publicaciones donde se los ve ‘duneando’ con la camioneta en Ica, trepados en algún juego mecánico de Disney y, últimamente, gastando suelas en ciudades de Europa. Tiempo compartido: sin duda, el mejor regalo para todos.

El (nuevo) reto de Papá Chancleta

Said junto a las niñas de sus ojos. “No pretendo ser ejemplo de nadie. Yo comparto en @papachancleta lo que me ha funcionado. Qué genial que eso pueda servirle a alguien”.

La cuenta se originó con su divorcio. Y por recomendación de la terapeuta, de hecho. Said Guerra (44) atravesaba aquel cruento camino en el 2015 cuando empezó a escribir sobre la relación que tenía con sus dos hijas: Valentina y Luciana, hoy de 18 y 14 años, respectivamente. La actividad podía ser positivamente catártica. Él es administrador de empresas, y, a la vez, un apasionado de la creación de textos. Arrancó y todo creció exponencialmente. Pronto las seguidoras de su comunidad (el 92% son mujeres) le preguntarían por qué nunca aparecía en sus publicaciones la mamá —con la que siempre ha poseído una excelente relación—. Con su respuesta, otro tópico central se instaló en el contenido que iba compartiendo. “Además, hemos tratado otros temas como el machismo, el bullying, la vasectomía y más”, detalla. Ahora, con las chicas en la universidad y en la secundaria, más independientes y en sus propios ‘rollos’, él viene planeando expandir la temática a distintos aspectos de su vida (es ‘runner’, voluntario de Juguete Pendiente y está inmerso en el rubro corporativo). Su comunidad, fiel en Instagram y en la plataforma Wix (donde están alojados los escritos distendidos sobre paternidad que ha concebido en estos ocho años), promete seguirlo en el desafío. Así sea. //

La bitácora entrañable de No la Mamá

Es en Instagram donde se haya la comunidad más fiel de @nolamama2017. Pero esta se expande en Facebook y TikTok. / CESAR CAMPOS

No dejaré de repetir que No la Mamá es uno de los más ingeniosos nombres empleados para identificar una cuenta que aborda temas de paternidad (la frase es usada por el legendario bebe Sinclair en la serie de TV noventera “Dinosaurios”). Abierta en el 2017 por Ronald Heredia Vela (35), esta comparte los maravillosos y desafiantes tiempos que él vive junto a su esposa Claudia en la crianza de sus hijas Bruna (5) y Dara (1). El creador de contenidos limeño narra que el espacio nació como un blog que sirviera de bitácora. “La memoria es frágil por lo que mi intención sigue siendo coleccionar recuerdos y aprendizajes. Va a ser especial que ambas vean nuestros primeros días compartidos cuando sean mayores”, señala. Con una beba relativamente ‘nueva’, Ronald publica hoy registros de las peripecias que implica tener dos niñas chicas en casa. Y, oh, dato relevante, aunque no definitorio: él es oficial de la Fuerza Aérea del Perú. “Esto lo manejo como civil, por lo que no genero nada que tenga que ver con mi trabajo. En el cumplimiento de mi vocación de servicio al país, eso sí, debo estar seguido fuera de casa; por eso, busco que el estar con mis hijas sean momentos de calidad. El celular solo se saca para grabarnos y reírnos. Para nada más”.

Papá con Caye está en todas





@papaconcaye está en Instagram, Facebook y Tik Tok.

El limeño Nasri de la Piedra (37) tiene en Papá con Caye a su álter ego. Resulta que, por un lado, es un abogado corporativo que toma decisiones y resoluciones complicadas en su trabajo; pero, por el otro, es un padre cariñoso y consentidor de sus dos hijos: Cayetano (6) y Aurelio (3). Esta última faceta es la que comparte con entusiasmo desde hace cinco años, motivado por el nacimiento del mayor de sus niños. “Mi propósito principal es romper el mito de que el papá debe dedicarse más al trabajo y menos a la casa porque la mamá es la mamá. Mi esposa, abogada también, y yo nos involucramos por igual. Eso no debería sonar inusual, pero lamentablemente todavía lo es”, narra Nasri, a quien también auspician algunas marcas. De igual manera, publica sin censura los avatares de criar dos niños que, por ser tan jóvenes, tienen la energía de varios tornados. “Yo cuento que es agotador porque lo es. No paran ni un segundo hasta las 7 p.m. que duermen. Sin embargo, es igual de extraordinario. No tengo proyecciones con este espacio, la verdad. Lo que orgánicamente tenga que pasar, pasará. Nosotros la pasamos bien y es lo único que importa”, finaliza. Grande, pa. //