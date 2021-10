Conforme a los criterios de Saber más

Que el periodismo fue un oficio/profesión donde predominó por mucho tiempo la presencia masculina, lo sabemos. Las peruanas que hemos ganado espacio para trabajar como reporteras, entrevistadoras, editoras...en fin, periodistas, se lo debemos a un grupo de mujeres que, entre los siglos XIX y XX, decidió dar un paso adelante y conquistar el espacio público a través de la prensa. Estas mujeres no solo abrieron una puerta al futuro para el sexo femenino; sino también, con su presencia decidida, inteligente e innovadora, cambiaron el rumbo del ejercicio periodístico en el Perú.

El 1 de octubre se celebra en el Perú el Día del Periodista. Se eligió esta fecha conmemorando la aparición del primer diario peruano, el Diario de Lima, fundado por Jaime Bausate y Mesa en 1790. Aprovechamos, entonces, para rendirle homenaje público a estas cinco mujeres, escritoras e intelectuales, que tomaron las páginas de los medios para demostrar que tenían mucho que decir.

Clorinda Matto de Turner

La primera experiencia periodística de Clorinda Matto (Cuzco, 11 de noviembre de 1852 - Buenos Aires, 25 de octubre de 1909) fue en 1876, cuando fundó la revista El Recreo, primer semanario de literatura, artes y ciencia en Cusco dirigido por una mujer. El Recreo se publicó desde el 8 de febrero de 1876 hasta enero de 1877. Al cierre de la revista, continuó el ejercicio del periodismo en los diarios La Prensa, La Nación y La Arbolada. En 1884 fue elegida para dirigir el diario La Bolsa de Arequipa; y, al mismo tiempo, se encargó de la edición del semanario literario y comercial limeño El Perú Ilustrado, entre octubre de 1889 y julio de 1890. Su paso por El Perú Ilustrado supuso una serie de problemas para Clorinda Matto, quien autorizó la publicación de artículos que causaron gran enojo entre los miembros de la Iglesia y las instituciones del Estado. La investigadora de la UNMSM, Carolina Ortiz Fernández, sostiene que este fue el pretexto para perseguir y difamar a Matto, una mujer que se atrevió a reflexionar en la tribuna pública sobre los problemas del país sin ocultar su identidad, lo que significó transgredir lo establecido. “Para el orden social patriarcal, las mujeres debían mantenerse silentes y sumisas”, escribe. En febrero de 1892 abrió la imprenta “La Equitativa”, ubicada en la calle Desamparados número 19. En 1893, fundó el semanario Los Andes, de tendencia cacerista, donde dejó ver que compartía con Cáceres su ideario de “peruanizar el Perú”. En 1895 triunfó Piérola y sus seguidores saquearon la imprenta. La periodista y narradora se vio obligada a abandonar el país.

Dora Mayer

Dora Mayer, de Hamburgo, vino al Perú con 5 años, en 1873. Escribió varios artículos sobre la guerra.

Su vida comenzó un 12 de marzo en 1868, en Hamburgo, Alemania. Cuando sólo tenía 5 años, sus padres -adoptivos- decidieron exiliarse de lo que entonces era el imperio prusiano por razones políticas. ¿El destino? Lima, Perú. Gracias a su espíritu incansable, logró cosas que la mayoría de mujeres de la época podían permitirse. Antes de cumplir 30 años de edad, publicó en Alemania su primera novela titulada A Life Contrast (1985) y, a comienzos del siglo XX, era columnista del diario El Comercio, donde exploraba temas políticos y económicos. Si bien ya tenía un tiempo abordando el tema del indígena en el país, fue en 1909 que fundó la Asocación Pro-Indígena junto a Joaquín Capelo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a Pedro Zulen, filósofo de la misma casa de estudios. Esta organización buscaba defender los derechos de los pueblos originarios del Perú y fue, sin dudas, la precursora definitiva del pensamiento indigenista. Y, también es importante recalcar, que dirigió El Deber Pro-Indígena (1912-1916), revista de la Asociación.

María Wiesse

María Wiesse (Lima, 19 de noviembre de 1894 - Lima, 29 de julio de 1964) fue deslegitimada en su época, llamada opinóloga o comentarista, pero es una calificación totalmente injusta. Ella era una gran lectora y establecía relaciones de la cinematografía con lo literario, con su visión del arte, de la música, y eso hace que sus textos tengan un enfoque que va más allá de la trama de la película. Ella relaciona a Chaplin con Moliere, por más decimonónico o caduco que suene, pero establecía esas relaciones no solo a un nivel estético. El trabajo de María Wiesse es precursor y tiene un lugar en el contexto latinoamericano, un contexto de hombres, donde el cine no era valorado como un objeto de análisis, a diferencia del teatro, la literatura u otras artes. Wiesse sí identificó en el cine elementos de análisis que cuentan, a lo largo de sus textos, cómo veía las obras. Ella reconoce la importancia del rol de los actores, por ejemplo. Luego habla de la fotogenia, que es otra categoría que está muy presente en los cineastas que trabajaban en aquellos años, los cineastas rusos, las vanguardias artísticas...entonces ella estaba agregando términos modernos y no era solo un comentario impresionista —de esos que existen hasta ahora— de “me gustó esto, no me gustó lo otro”. Si miramos el contexto de periodismo cinematográfico de aquellos años, pues era casi igual a lo que sucede hoy: una dependencia de las distribuidoras, las exhibidoras, y las majors. Las notas que enviaban desde Hollywood las replicaban acá. Se escribía mucho sobre cine, pues el cine era parte de la cotidianidad debido a la proliferación de salas de cine y teatros.

Ángela Ramos

Ángela Ramos en la fiesta de la Planta en Vitarte, 1929. (Foto: Colaboración Diana Miloslavich Tupac)

Ángela Ramos (1896-1988) fue una luchadora acérrima por dar una voz a las mujeres y a los oprimidos a través del periodismo, una mujer de izquierda, amante de la libertad y con completa entrega social que pasó su vida luchando por aquellos perseguidos. En sus inicios fue secretaria de la Pacific Steamship Navigation Company durante 4 años. En dicha compañía también trabajaba su padre pero fue despedido con una indemnización mínima, supuestamente para evitar pagarle una jubilación. Este hecho la marcó de por vida. Debido a los abusos que sufría dentro de esta compañía inglesa, Ángela Ramos incursionó en lo que sería su profesión de por vida: el periodismo. En 1918, llena de descontento y decepción, escribió una carta reclamando un aumento y la tituló “El sufrimiento de la mujer que trabaja”. Zoila Aurora Cáceres, escritora, periodista y feminista peruana, más conocida como “Evangelina”, la conectó con el periodista Óscar Miró Quesada. Más adelante, esta misma carta fue publicada en el diario “El Comercio”. De esta manera fortuita, Ramos probó del periodismo para no dejarlo nunca más.

Lo que comenzó con una carta de reclamo terminaría convirtiéndola en la primera reportera peruana de la historia y le daría experiencia escribiendo en “Amauta”, “Variedades”, “Mundial”, “La Prensa”, “La República”, “La Crónica”, “El Tiempo”, “La Noche”, en el semanario “Cascabel” y en “El Comercio”. Y no solo eso, pronto se convertiría en narradora, poeta y escritora de otros géneros.

Blanca Varela

LIMA, 11 DE SETIEMBRE DE 2008 ENTREVISTA A LA POETISA PERUANA BLANCA VARELA, QUIEN PERTENECE A LA GENERACION DEL 50. FOTO: JORGE SARMIENTO / EL COMERCIO

Escribió Enrique Planas, en este diario, que el lado más feroz de Blanca Varela se aprecia, ciertamente, en su oficio de crítica cinematográfica: Para ella, Anthony Perkins y Vittorio Gassman son actores “viscosos”, Hichtcock es un producto del cine comercial, “El gatopardo” de Visconti resulta una “caricatura” de la novela de Lampedusa y la hoy entrañable “La Pantera Rosa” de Blake Edwards resultó para la poeta una muestra de “humor fácil, escenario burgués, buenos actores en papeles mediocres y bellas mujeres que son infames actrices”.

La poeta Blanca Varela publicó regularmente para la revista “Oiga” entre 1963 y 1965 bajo el seudónimo “Cosme”. En dicha revista, la escritora se dedicó a fondo al trabajo periodístico. Alguna vez contó que era una referencia a Cosme de Médici (tuvo una estadía en Florencia), pero sobre todo porque el nombre le sonaba tan italiano como peruano.

