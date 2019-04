Día del Idioma: todo sobre el nuevo libro de poesía peruana que reúne a 18 jóvenes autores.

Mientras se acomoda en la camioneta que nos rescata de los 33 grados de calor de Campo Mar U, Jorge Luis Cruz tiene el cuidado urgente para que la mochila vaya al piso, el block doble sus hojas en los bolsillos pero nada le pase al libro de Blanca Varela que ha ido repasando mientras esperamos a John Galliquio. Es cualquier mañana del 2013. Es, de alguna manera, poesía: jóvenes periodistas esperando librar una batalla con un hombre al que llaman Tyson. Nunca se lo he dicho pero quise arrojarlo por la Panamericana Sur, robarle el libro y quedarme con Concierto Animal. Ahora lo sabe. Ahora que es el editor de Somos los que Somos (Carretera sin sentido, 2018), una edición de poesía peruana del siglo 21. Ahora que ya no tengo necesidad de quitárselo porque este libro -el suyo- lo tengo aquí conmigo.

Eres periodista e hiciste periodismo deportivo. ¿Hay lírica allí o es solo un juego?

Donde hay una palabra, hay posibilidades infinitas. El deporte tiene una épica que despierta sentimientos intensos. Hay en el periodismo deportivo ejemplos notables de textos emocionantes. Claro, también abundan los que comienzan citando a Arjona...

Leer poesía en el Perú -en este Perú- es heroísmo. ¿Editar un libro de este género qué es entonces?

Yo digo que es un acto de amor. Mis amigos, que es la constatación de que no sé nada de negocios, algo de razón tienen.

De izquierda a derecha: Fernando González-Olaechea, Jorge Luis Cruz, Rocío Fuentes, Juliane Ángeles y Gonzalo Ramírez.

¿Cómo fue el proceso para producir Somos los que Somos?

Comenzó como un homenaje a Samantha Berger, que nos dejó hace 10 años sin publicar su obra. Pensé publicar poemas suyos, míos y de otros pocos poetas. Algo pequeño, pero de esa semilla nació algo más grande.

¿Cuál es el cordón umbilical que usaste para esta selección de poetas?

Cada autor responde a estilos y ramas distintas de la poesía peruana. No digo que es lo mejor de la poesía contemporánea del Perú, pero sí es una muestra representativa de un universo maravilloso.

¿Cuáles son los poetas peruanos que deben leer los jóvenes, según tu biblioteca?

Para despertar el amor por la poesía, Varela, Eielson, Romualdo, Heraud o Luis Hernández del siglo XX. De los contemporáneos, cualquiera de "Somos los que Somos" (Román, Robles, Guerrero, Inurritegui). Disculpen la autopromoción, pero ya perdí todo pudor.

LOS POEMAS -ALGUNOS POEMAS-

Poema 12

De Jorge Luis Cruz



Una mujer

bastaría para suavizar

el rostro​

del muchacho

que camina hacia mí.

Fantasma

atravesando las luces

encendidas

de la ciudad.

Si el tiempo nos tuviese

​paciencia humana,

todo hombre

merecería

una cama hospitalaria

y una sábana

como canto

hacia el final

de la noche

Volver

​De Andrea Cabel

El día amanece más temprano para mí

alisto mis piernas

les coloco orejeras

inserto los guantes

y les pido, les suplico

que hoy no se vayan

que no hay tiempo para jugar

que tenemos que volar lejos.

Despedida

De Edwin Chávez

Este es el lugar más peligroso del universo

A cien años luz de la Tierra

hay un cartel de luces rojas

que flota y avanza por el cosmos

"Acá no está permitido soñar", titila

23-02

De Victoria Guerrero

Todo febrero he andado cabizbaja

Mal escribiendo

Como una hembra medio hembra

Cartografiando una ciudad horrible

Mis pasos ya no son pasos sino el trotar de una yegua​

Nadar

De Aarón Ormeño

Para mi hija Alejandra

Guardé algo de mí en botellas

a cambio de sus variados contenidos.

Ahora lo que me queda de juventud

es para ti por nuestra sangre

​y por la siembra y regado

en nuestro iluminado jardín de sonrisas.



Lo vano ahora sí pierde atención

Contigo he aprendido a contemplar el amor

y sé -lo he entendido-

que por ti aprendí a nadar de adolescente.